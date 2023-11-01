Чувствительная кожа: причины и советы по уходу

Дерматологи рассказали, как нужно ухаживать за чувствительной кожей.

Стресс, плохая экология, нарушение барьерных функций кожи и дегидратация – все эти факторы могут привести к ухудшению состояния кожи и сделать ее чувствительной. По данным исследований, более 70% населения сталкиваются с этой проблемой. Такой тип кожи требует особого внимания и деликатного ухода. Дерматологи дали советы по уходу и улучшению состояния чувствительной кожи.

Симптомы чувствительной кожи

Покраснение лица

Зуд

Расширенные кровеносные сосуды

Измененная барьерная функция кожи

Предрасположенность к отекам

Лущение

Стянутость

Сыпь

Неприятные ощущения (жжение, покалывание, в некоторых случаях даже боль).

Особенности чувствительной кожи

Такой тип кожи демонстрирует плохую переносимость медицинских эстетических процедур и негативно реагирует на косметику и некоторые из уходных косметических средств (кислоты, ретиноиды и т.п.).

Важной составляющей терапии чувствительной кожи является правильно подобран домашний уход. Его этапы идентичны стандартным процессам бьюти-рутины, но главным отличием является ингредиентный состав и формулы в основе специальной космецевтики. Такие средства не должны вызывать реакций жжения и покраснения и ухудшать состояние кожи, но должны оказывать длительное терапевтическое действие, успокаивая кожу и убирая ряд свойственных ее симптомам и проявлениям.

Возрастные изменения чувствительной кожи происходят быстрее, в то же время большинство косметологических процедур и эффективных средств профессионального домашнего ухода такая кожа дает гиперреакции. Поэтому препараты для терапии и профилактики старения должны быть подобраны с учетом данных особенностей.

У пациентов с реактивным состоянием кожи часто возникают проблемы, связанные с сосудистым компонентом – розацей, купероз.

Домашний уход за чувствительной кожей

Выбирая правильный домашний уход следует обратить внимание на категорию брендов профессиональных средств. Дерматологи испанского дерматологического бренда Sensilis, продукция которого разработана специально для терапии и ухода за чувствительной кожей, дали советы по уходу за чувствительной кожей.

Первый этап

Первым этапом ухода является очищение и тонизация. Для сухой чувствительной кожи это должны быть формулы, которые уже на этом этапе дополнительно увлажняют, питают, успокаивают и восстанавливают барьерную функцию кожи. Для проблемной и жирной кожи это средства, деликатно минимизирующие видимость пор и нормализующие выделение себума.

Второй этап

Вторым этапом является защита, которая предотвращает процессы фотостарения и уменьшает влияние свободных радикалов. Рекомендуемыми средствами для этого этапа являются сыворотки с антиоксидантами, также способствующие улучшению состояния кожи с куперозом и розацеа.

Третий этап

Следующим шагом является выбор дневного и ночного уходного крема. Именно это средство в протоколе домашнего ухода является основным терапевтическим. В то же время он должен быть средством с антивозрастным действием. Кремы из портфолио вышеупомянутого бренда обладают такими свойствами и могут быть выбраны в зависимости от степени выраженности возрастных изменений. Таким образом, они помогают избавиться от морщин, носогубных складок и дефицита объема, не раздражая чувствительную кожу.

Фотозащита

Незаменимым компонентом дневного ухода является фотозащита. Важно выбрать SPF-крем, который отвечает особым потребностям вашей кожи, обладает антивозрастным эффектом, противовоспалительными свойствами, а также регулирует выделение себума и увлажняет кожу.

Увлажнение

Важнейшими составляющими ухода является использование специальных средств для усиления эффекта, таких как маски. Это поможет предоставить вашей коже дополнительный ресурс для питания и увлажнения.

Средства для обновления кожи

Если кожа повреждена в результате чрезмерного пребывания на солнце, агрессивной очистки, пилинга, воздействия кислот или некорректной ретинизации, важно немедленно успокоить и восстановить ее. Также следует отметить, что чувствительная кожа оказывает усиленную реакцию на негативные воздействия окружающей среды и отличается быстрым старением.

Уход за кожей вокруг глаз

Отдельным участком, на который следует обратить внимание, есть кожа вокруг глаз. Чувствительная кожа в этой деликатной зоне проявляется сильной краснотой, стянутостью, сухостью и частой склонностью к отекам. Для решения этих проблем рекомендуется использовать отдельное средство по уходу за кожей вокруг глаз.

Читайте также: