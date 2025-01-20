Действительно ли нельзя выдавливать прыщи: объясняют врачи

Нет ничего удивительного в том, что мы время от времени поддаемся искушению избавиться от назойливого прыща своими руками. Этот маленький красный бугорок может так раздражать, что возникает желание нажать немного сильнее и проблема исчезнет.
Однако действительно ли это так безопасно, рассказало издание RealSimple. Как оказалось, у общепризнанного совета "не трогать прыщи" есть под собой веские причины. Чтобы понять, это только предостережение, или настоящий риск, издание обратилось к сертифицированному дерматологу. Она подтвердила, что давить прыщи не только нежелательно, но потенциально вредно.
Можно ли выдавливать прыщи
В общем, дерматологи советуют воздержаться от любого механического вмешательства. Попытка выдавить прыщик часто оборачивается большим вредом, нежели пользой, рассказала Dr. Margarita Lolis. По ее словам, такая манипуляция может повлечь за собой:
- усиление воспаления;
- риск инфекции;
- распространение прыщей на другие участки кожи;
- повреждение кожного покрова;
- формирование рубцов или гиперпигментации.
Кроме того, выдавливание прыщей значительно замедляет процесс их естественного заживления.
Почему не стоит выдавливать прыщи
- Вызывает воспаление. Механическое давление на кожу способствует раздражению и обострению воспалительного процесса.
- Распространяет прыщи. Высвобождающееся при выдавливании гнойное содержимое может попасть на соседние участки кожи и способствовать образованию новых высыпаний.
- Повреждает кожу. Даже небольшое нажатие может нарушить цельность кожного барьера.
- Способствует образованию рубцов. После выдавливания могут оставаться трудно удалить шрамы.
- Приводит к гиперпигментации. Пятна, остающиеся после выдавливания, могут оставаться заметными в течение месяцев.
- Раздражает кожу. Лишние манипуляции вызывают красноту и дискомфорт.
- Может быть болезненно. Часто выдавливание сопровождается неприятными ощущениями.
- Затягивает процесс заживления. Прыщ, на который повлияли механически, заживает дольше, чем не трогали.
Существуют ли исключения
Хотя выдавливать прыщи не рекомендуется, есть исключения. В некоторых случаях, когда прыщ созрел ("белая головка" уже сформировалась), можно удалить его с соблюдением максимальных мер гигиены. Если прыщ очень поверхностный и почти самостоятельно раскрылся, аккуратное выдавливание не приведет к значительному вреду.
Важно тщательно вымыть руки, использовать стерильные инструменты и избегать сильного давления. Если прыщ не поддается легкому нажатию, он еще не созрел и следует дать ему время.
Профессиональное удаление прыщей
Многие могут спросить, если выдавливать прыщи вредно, почему косметологи и дерматологи выполняют такие процедуры? Ответ прост: профессиональное удаление прыщей и самостоятельное выдавливание – это две разные вещи. Профессионалы используют специальные инструменты, строго соблюдают гигиену и работают только с высыпаниями, которые созрели для удаления. Кроме того, они знают, как минимизировать риск раздражения или образования рубцов.
Как избавиться от прыщей без механического воздействия
Вместо выдавливания рекомендуется:
- Гидроколоидные пластыри. Эти средства извлекают лишнюю жидкость из прыща и создают барьер, предотвращающий механическое раздражение.
- Теплые компрессы. Приложение теплого полотенца на 10-15 минут помогает ускорить созревание прыща.
- Точечное лечение. Используйте средства с салициловой кислотой, адапаленом, серой или бензоил пероксидом, чтобы подсушить прыщ и ускорить его заживление.
Лучше наносить лечебное средство на ночь и заклеивать его пластырем во избежание соблазна трогать кожу.
Выдавливать прыщи или нет – выбор каждого, но лучше избегать этой привычки. Она не только не решает проблему, но и может создать новые: рубцы, инфекции и продолжительное заживление. Вместо этого уделите внимание правильному уходу за кожей, используйте современные средства и, при необходимости, обращайтесь к специалистам. Помните, здоровая кожа — это, прежде всего, результат заботы и бережного отношения к себе.
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