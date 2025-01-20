Действительно ли нельзя выдавливать прыщи: объясняют врачи

Нет ничего удивительного в том, что мы время от времени поддаемся искушению избавиться от назойливого прыща своими руками. Этот маленький красный бугорок может так раздражать, что возникает желание нажать немного сильнее и проблема исчезнет.

Однако действительно ли это так безопасно, рассказало издание RealSimple. Как оказалось, у общепризнанного совета "не трогать прыщи" есть под собой веские причины. Чтобы понять, это только предостережение, или настоящий риск, издание обратилось к сертифицированному дерматологу. Она подтвердила, что давить прыщи не только нежелательно, но потенциально вредно.

Можно ли выдавливать прыщи

В общем, дерматологи советуют воздержаться от любого механического вмешательства. Попытка выдавить прыщик часто оборачивается большим вредом, нежели пользой, рассказала Dr. Margarita Lolis. По ее словам, такая манипуляция может повлечь за собой:

усиление воспаления;

риск инфекции;

распространение прыщей на другие участки кожи;

повреждение кожного покрова;

формирование рубцов или гиперпигментации.

Кроме того, выдавливание прыщей значительно замедляет процесс их естественного заживления.

Почему не стоит выдавливать прыщи

Вызывает воспаление. Механическое давление на кожу способствует раздражению и обострению воспалительного процесса. Распространяет прыщи. Высвобождающееся при выдавливании гнойное содержимое может попасть на соседние участки кожи и способствовать образованию новых высыпаний. Повреждает кожу. Даже небольшое нажатие может нарушить цельность кожного барьера. Способствует образованию рубцов. После выдавливания могут оставаться трудно удалить шрамы. Приводит к гиперпигментации. Пятна, остающиеся после выдавливания, могут оставаться заметными в течение месяцев. Раздражает кожу. Лишние манипуляции вызывают красноту и дискомфорт. Может быть болезненно. Часто выдавливание сопровождается неприятными ощущениями. Затягивает процесс заживления. Прыщ, на который повлияли механически, заживает дольше, чем не трогали.

Существуют ли исключения

Хотя выдавливать прыщи не рекомендуется, есть исключения. В некоторых случаях, когда прыщ созрел ("белая головка" уже сформировалась), можно удалить его с соблюдением максимальных мер гигиены. Если прыщ очень поверхностный и почти самостоятельно раскрылся, аккуратное выдавливание не приведет к значительному вреду.

Важно тщательно вымыть руки, использовать стерильные инструменты и избегать сильного давления. Если прыщ не поддается легкому нажатию, он еще не созрел и следует дать ему время.

Профессиональное удаление прыщей

Многие могут спросить, если выдавливать прыщи вредно, почему косметологи и дерматологи выполняют такие процедуры? Ответ прост: профессиональное удаление прыщей и самостоятельное выдавливание – это две разные вещи. Профессионалы используют специальные инструменты, строго соблюдают гигиену и работают только с высыпаниями, которые созрели для удаления. Кроме того, они знают, как минимизировать риск раздражения или образования рубцов.

Как избавиться от прыщей без механического воздействия

Вместо выдавливания рекомендуется:

Гидроколоидные пластыри. Эти средства извлекают лишнюю жидкость из прыща и создают барьер, предотвращающий механическое раздражение. Теплые компрессы. Приложение теплого полотенца на 10-15 минут помогает ускорить созревание прыща. Точечное лечение. Используйте средства с салициловой кислотой, адапаленом, серой или бензоил пероксидом, чтобы подсушить прыщ и ускорить его заживление.

Лучше наносить лечебное средство на ночь и заклеивать его пластырем во избежание соблазна трогать кожу.

Выдавливать прыщи или нет – выбор каждого, но лучше избегать этой привычки. Она не только не решает проблему, но и может создать новые: рубцы, инфекции и продолжительное заживление. Вместо этого уделите внимание правильному уходу за кожей, используйте современные средства и, при необходимости, обращайтесь к специалистам. Помните, здоровая кожа — это, прежде всего, результат заботы и бережного отношения к себе.

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