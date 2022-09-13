Домашние косметические средства из фруктов: четыре рецепта, которые действительно работают

Домашние фруктовые маски действительно очень эффективны. С их помощью можно оздоровить лицо, тело и даже волосы. Их несложно сделать, они стоят недорого и действительно работают.

Домашняя косметика имеет ряд преимуществ, о которых нельзя забывать. Она всегда под рукой, ее несложно приготовить, она недорогая и всегда свежая без консервантов.

Многие сомневаются в ее эффективности, но, чтобы отбросить сомнения, стоит просто попробовать использовать фрукты для косметических средств.

Рецептами самых простых и эффективных фруктовых средств поделился c читателями Womans world.

Арбуз против морщин в области декольте

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Витамин А в арбузе увеличивает выработку коллагена, укрепляя морщинистую кожу груди. А в сочетании с медом, который делает кожу более упругой, зона декольте мгновенно приобретает более молодой вид.

Рецепт маски с медом и арбузом

Смешайте четверть чашки арбузного пюре и 1 столовую ложку меда. Нанесите на кожу вдоль груди, оставьте на 10 минут, прежде чем смыть.

Клубничная маска для лица против темных пятен

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Сочетание витамина С и эллаговой кислоты в ягодах помогает осветлить темные пятна на коже. Использование клубники вместе с сахаром, мелкие гранулы которого мягко отшелушивают мертвые, обесцвеченные клетки кожи, делает цвет лица более ровным.

Рецепт клубничной маски

Смешайте 1 столовую ложку пюре из клубники и половину столовой ложки сахара. Массируйте влажное лицо в течение 1 минуты. Оставьте на 5 минут, перед тем как смыть.

Маска для кудрявых волос с кокосовым маслом

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Лауриновая кислота кокосового ореха увлажняет пряди, поэтому волосы не впитывают влажный воздух, вызывающий набухание волоса. Смешивание кокосового масла с алоэ, которое содержит питательные витамины А, С и Е, увеличивает пользу от процедуры.

Рецепт маски для волос из кокоса:

Добавьте 1 столовую ложку жидкого кокосового масла, 1 столовую ложку геля алоэ вера и 1 стакан воды в распылитель, затем встряхните. Распылите на влажные или сухие волосы. Оставьте до следующего мытья.

Маска для ног из авокадо против потрескавшихся и сухих пяток

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Этот фрукт может помочь увлажнить и напитать сухую, потрескавшуюся кожу пяток, потому что авокадо содержит жирные кислоты, которые помогают питать и восстанавливать кожу. Кроме того, антиоксиданты авокадо, в том числе витамины A, D и E, помогают "залечить" повреждения, поэтому стопы будут выглядеть мягкими, как у младенца.

Рецепт крема для ног из авокадо

Разрежьте авокадо пополам, затем выскребите мякоть, оставив немного в скорлупе. Приложите шкурку с остатками мякоти в ней к пятке. Втирайте в течение 2 минут (это отшелушивает омертвевшую кожу). Повторите на другой пятке, смойте.

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