Если вы ищете идеальное средство по уходу за кожей и волосами, домашний крем из календулы – это то, что нужно.
На странице gazoakley рассказали, что календула известна своими многочисленными целебными свойствами.Она обладает противовоспалительным, противогрибковым и заживляющим действием. Благодаря этому растение прекрасно подходит для ухода за чувствительной или раздраженной кожей.
Этот крем также станет находкой для тех, кто хочет увлажнить сухую кожу, укрепить волосы и даже ускорить заживление мелких порезов или ссадин.
Как приготовить крем из календулы дома
Приготовление крема из календулы – процесс простой и даже увлекательный.
Ингредиенты:
- Сухие цветы календулы
- Оливковое масло
- Цветы лаванды (по желанию)
- Масло дерева ши
- Натуральная ткань для процеживания
- Стеклянная емкость с крышкой
Приготовление:
- Если вы самостоятельно выращиваете календулу, соберите цветы и высушите их в тени. Это сохранит все полезные свойства растения.
- В небольшую кастрюлю положите сухие цветы и залейте их оливковым маслом.
- Поставьте кастрюлю на слабый огонь, но не доводите масло до кипения. Нагрейте до появления приятного аромата.
- Отдельно растопите масло ши, это обеспечит равномерную консистенцию крема.
- Процедите оливковое масло от цветков календулы и лаванды через натуральную ткань, чтобы получить чистый настой.
- Оставьте смесь остыть, накрыв ее натуральной тканью.
- Используйте блендер или венчик, чтобы взбить охлажденную смесь до образования легкой, воздушной текстуры – должно получиться густое, кремообразное средство.
- Переложите готовый крем в чистую стеклянную емкость с крышкой.
Как использовать крем из календулы
- Для кожи: наносите крем на сухие или раздраженные участки кожи, чтобы успокоить ее и обеспечить глубокое увлажнение. Он идеально подходит для лица, рук, ног или даже чувствительных зон.
- Для волос: крем можно использовать в качестве питательной маски. Нанесите его на кончики волос или на сухую кожу головы, оставьте на 30 минут, а затем смойте.
- Для лечения мелких повреждений: благодаря своим заживляющим свойствам крем из календулы подходит для обработки небольших царапин или ссадин.
Попробуйте этот простой рецепт и наслаждайтесь натуральной косметикой, которая позаботится о вас и вашей семье.
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