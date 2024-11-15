Домашний натуральный крем из календулы: как приготовить и правильно использовать

Если вы ищете идеальное средство по уходу за кожей и волосами, домашний крем из календулы – это то, что нужно.

На странице gazoakley рассказали, что календула известна своими многочисленными целебными свойствами.Она обладает противовоспалительным, противогрибковым и заживляющим действием. Благодаря этому растение прекрасно подходит для ухода за чувствительной или раздраженной кожей.

Этот крем также станет находкой для тех, кто хочет увлажнить сухую кожу, укрепить волосы и даже ускорить заживление мелких порезов или ссадин.

Как приготовить крем из календулы дома

Приготовление крема из календулы – процесс простой и даже увлекательный.

Ингредиенты:

Сухие цветы календулы

Оливковое масло

Цветы лаванды (по желанию)

Масло дерева ши

Натуральная ткань для процеживания

Стеклянная емкость с крышкой

Приготовление:

Если вы самостоятельно выращиваете календулу, соберите цветы и высушите их в тени. Это сохранит все полезные свойства растения. В небольшую кастрюлю положите сухие цветы и залейте их оливковым маслом. Поставьте кастрюлю на слабый огонь, но не доводите масло до кипения. Нагрейте до появления приятного аромата. Отдельно растопите масло ши, это обеспечит равномерную консистенцию крема. Процедите оливковое масло от цветков календулы и лаванды через натуральную ткань, чтобы получить чистый настой. Оставьте смесь остыть, накрыв ее натуральной тканью. Используйте блендер или венчик, чтобы взбить охлажденную смесь до образования легкой, воздушной текстуры – должно получиться густое, кремообразное средство. Переложите готовый крем в чистую стеклянную емкость с крышкой.

Как использовать крем из календулы

Для кожи: наносите крем на сухие или раздраженные участки кожи, чтобы успокоить ее и обеспечить глубокое увлажнение. Он идеально подходит для лица, рук, ног или даже чувствительных зон.

наносите крем на сухие или раздраженные участки кожи, чтобы успокоить ее и обеспечить глубокое увлажнение. Он идеально подходит для лица, рук, ног или даже чувствительных зон. Для волос: крем можно использовать в качестве питательной маски. Нанесите его на кончики волос или на сухую кожу головы, оставьте на 30 минут, а затем смойте.

крем можно использовать в качестве питательной маски. Нанесите его на кончики волос или на сухую кожу головы, оставьте на 30 минут, а затем смойте. Для лечения мелких повреждений: благодаря своим заживляющим свойствам крем из календулы подходит для обработки небольших царапин или ссадин.

Попробуйте этот простой рецепт и наслаждайтесь натуральной косметикой, которая позаботится о вас и вашей семье.

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