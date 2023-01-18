Двенадцать лучших и шесть худших продуктов для здоровья и красоты волос

Не секрет, что красота и здоровье ваших волос зависит от того, какой образ жизни вы ведете и как питаетесь.

Правильное питание важно и для здоровья, и для красоты. Густота и блеск наших волос тоже во многом зависят от того, что мы едим на завтрак, обед и ужин.

Издание StoryToHear составило список продуктов, которые являются лучшими и худшими для ваших волос. Лучшими продуктами для волос являются:

Яйца

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Яйца богаты витамином D. Это делает их сильным стимулятором роста и густоты волос.

Масло розмарина

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Масло розмарина можно использовать для ускорения роста волос. Его можно использовать в приготовлении пищи, а также можно наносить прямо на волосы.

Авокадо

Авокадо богат полезными жирными кислотами. Это делает его очень полезным для организма и для волос. Низкое содержание жиров приводит к истончению волос, поэтому им просто необходимы жирные кислоты авокадо, кроме того, он содержит антиоксиданты, которые защищают волосы.

Мандарины

Мандарины содержат витамин С в больших количествах, что способствует росту волос. Витамин С необходим организму для создания коллагена. Коллаген — это белок, который является основным строительным материалом волос. Также мандарины богаты витамином В12, который замедляет поседение волос.

Гриб шиитаке

Медь является важным элементом роста волос. Однако потребление необходимого суточного количества может быть проблемой. Но, если вы начнете есть грибы шиитаки, сможете с этой задачей справиться. Исследования показывают, что шиитаки содержит 145% ежедневно необходимой меди.

Лосось

Эта рыба богата омега-3 кислотами, что делает ее бесценным инструментом для ускорения роста волос. Дерматологические исследования и практика показали, что у женщин, которые употребляли в пищу эту рыбу, были более здоровые волосы. Также сообщалось, что омега-3 жирная кислота обладает противовоспалительным действием, что замедляет выпадение волос.

Миндаль

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Миндаль содержит несколько полезных питательных веществ, но для роста волос особенно важно его богатство витамином Е. Исследования показали, что ежедневное потребление витамина значительно увеличивает рост волос.

Черника

Организм человека подвержен окислительному стрессу. Это оказывает негативное воздействие на организм, одним из которых является быстрое старение волос. Черника обладает сильными антиоксидантными свойствами. Это делает ее очень эффективной в предотвращении поседения и выпадения волос.

Гуава, ее листья и плоды

Различные части гуавы очень эффективны в предотвращении выпадения волос. Они включают в себя листья, а также плоды. Гуава имеет высокую концентрацию витаминов группы В. Некоторые из этих витаминов группы В помогают ускорить рост волос.

Бобовые и фасоль

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Как упоминалось ранее, белки жизненно важны для здорового роста волос. К счастью, бобовые и фасоль очень богаты ими. Таким образом, они обладают способностью стимулировать рост волос и замедлять старение, а также другими преимуществами для волос. Они богаты железом и фолиевой кислотой, что способствует развитию здоровых волос.

Устрицы

Устрицы — морепродукт, который приносит значительную пользу организму. Устрица имеет высокое содержание цинка, а цинк важен для развития здоровых волос. Дефицит цинка является основным фактором быстрого выпадения волос, тем самым увеличивая его значимость. В отличие от некоторых сортов рыбы, устрицы содержат мало ртути, что делает ее фаворитом в обеспечении здоровья волос.

Красное мясо

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Многим неизвестно, что красное мясо обладает полезными свойствами для организма. Одним из таких является его способность ускорять рост волос благодаря богатству белком. Кроме того, в красном мясе высокое содержание железа. Это позволяет ему увеличивать производство волосяных клеток, тем самым замедлять старение волос. Низкий уровень ферритина в организме может плохо влиять на рост волос. Ферритин — это тип питательного вещества железа, содержащегося в красном мясе.

А эти продукты являются, напротив, врагами ваших волос, и их присутствие в вашем ежедневном рационе стоит ограничить:

Сахар

Сахар вреден для роста волос по нескольким причинам. Во-первых, он препятствует усвоению белка организмом, а белок необходим для создания и роста волос. Кроме того, сахар способствует воспалению. Он также склеивает волосяные фолликулы, что приводит к ослаблению волос.

Соль

соль / Фото: www.credits

Высокое содержание солей оказывает серьезное негативное влияние на здоровье волос. Соль обезвоживает организм. Таким образом, волосяные фолликулы не получают влагу, необходимую для правильного роста. Также наличие высокого содержания соли может лишить организм ценных питательных веществ, потому что предотвращает поглощение питательных веществ через волосяные фолликулы.

Жареная пища

Жареные продукты содержат несколько компонентов, которые приводят к выпадению волос. Некоторые из них — вредные для здоровья жиры и гидрогенизированные масла. Эти компоненты сливаются, чтобы повысить уровень ДГТ в организме. ДГТ — это гормон тела, который стимулирует выпадение волос. Также эти компоненты препятствуют активности полезных жиров в организме.

Рыба-меч

В то время как некоторые сорта рыбы богаты полезными жирами, другие – нет. В рыбе-меч высокое содержание ртути. Ртуть отрицательно влияет на рост волос. Другими разновидностями рыбы, которые имеют такой же эффект, являются некоторые виды тунца и скумбрия.

Алкоголь

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Алкоголь сушит волосы и приводит к их истончению. Также алкоголь препятствует усвоению цинка в организме. Это плохо, потому что низкое потребление цинка является ведущим фактором выпадения волос.

Искусственные подсластители и диетическая газировка

Диетические напитки могут быть иметь ряд преимуществ для здоровья, но не для волос. Они не способствует росту волос, потому что содержат искусственные подсластители, такие как фентоламин и аспартам. Было доказано, что оба подсластителя приводят к истончению и повреждению волос. Поэтому держитесь подальше от искусственных подсластителей, чтобы ваши волосы оставались здоровыми.

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