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- Косметология
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Эпиляция зоны бикини: 7 способов предотвратить возможные травмы кожи
Интимная гигиена — это не только вопрос эстетики, но и забота о собственном здоровье. Но даже привычная процедура эпиляции или подстригания лобковых волос может повлечь за собой порезы, раздражения, ожоги и даже инфекции.
К счастью, этих проблем можно легко избежать — стоит лишь придерживаться нескольких проверенных советов, о которых рассказало издание Academy of Dermatology Association.
Всегда выполняйте процедуру стоя
Может показаться удобнее лечь, но это увеличивает риск травм — вы видите меньше, труднее контролируете движения и шанс порезаться или обжечься воском значительно растет. Когда вы стоите, лучше видите, куда двигаетесь и можете быстро скорректировать свои действия.
Ухаживайте за собой самостоятельно
Удивительно, но факт: чаще травмы происходят, когда эпиляцию выполняет партнер. Это связано с тем, что он не чувствует границ вашей боли и не может адекватно оценить, насколько осторожно действует. Интимная зона очень чувствительна, поэтому лучше полагаться на себя или доверять только профессионалу.
Выбирайте проверенные салоны
Если вы делаете восковую депиляцию в салоне, обязательно проверьте, не косметолог ли использует одну и ту же палочку для нанесения воска несколько раз. Это явление называется «double dipping» («двойное погружение») и оно чревато заражением бактериями, вирусами, грибками.
Что нужно знать:
Каждая часть воска должна наноситься новой деревянной палочкой.
Воск хранится в тепле, а это идеальная среда для микроорганизмов.
Требуйте стерильности и соблюдение гигиенических норм.
Не делитесь средствами эпиляции
Даже если кожа выглядит неповрежденно, эпиляция вызывает появление микроскопических утро. Через них в организм могут проникнуть вирусы или бактерии, в частности, вирус герпеса, ВИЧ или ВПЧ.
Всегда используйте только свои бритвы, триммеры, воск или кремы для депиляции. Это ваша интимная безопасность.
Брейте только чистой бритвой и при правильной технике
Используйте новую или тщательно продезинфицированную бритву.
Брейте в направлении роста волос, а не против — так меньше шансов на раздражение.
После каждого движения промывайте лезвие водой.
Не торопитесь! Бритье требует внимательности и осторожности.
Увлажняйте кожу после бритья
После процедуры кожа нуждается в успокоении. Используйте непарфюмированные, некомедогенные (не забивают поры) кремы или гели — например, с алоэ или пантенолом. Это поможет:
уменьшить риск раздражения и сухости;
избежать высыпаний;
ускорить восстановление кожи.
Обратите внимание:
«Без ароматизаторов» означает, что средство действительно не содержит запахов.
«Без запаха» часто означает, что аромат просто замаскирован и его могут не указывать на этикетке.
Рассмотрите лазерную эпиляцию
Это самый длительный метод: от 80% до 90% волос не отрастают повторно. Но важно:
Выбирать сертифицированного врача-дерматолога, а не косметолога из салона скидок.
Быть готовым к стоимостной процедуре.
Избегать лазера, если загар, воспаление, герпес или вы беременны — есть противопоказания.
Неправильное использование лазера может привести к появлению ожогов, рубцов, пигментации и даже инфекции.
Когда обращаться к дерматологу
Если после эпиляции вас регулярно беспокоят:
покраснение, которое не проходит за 2-3 дня;
сыпь, которая чешется;
гнойники или прыщики;
сильное жжение или боль.
Не занимайтесь самолечением. Консультация дерматолога может спасти от хронического раздражения или инфекции.
Интимная зона — не место для экспериментов. Чтобы кожа была гладкой, здоровой и невредимой, выбирайте правильные инструменты, гигиену и избегайте спешки. Ваша безопасность превыше всего.
Идеальная эпиляция — это не та, где все убрано, а та, после которой не жжет, не чешется и не нужно искать дерматолога.