Эпиляция зоны бикини: 7 способов предотвратить возможные травмы кожи / © Credits

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К счастью, этих проблем можно легко избежать — стоит лишь придерживаться нескольких проверенных советов, о которых рассказало издание Academy of Dermatology Association.

Всегда выполняйте процедуру стоя

Может показаться удобнее лечь, но это увеличивает риск травм — вы видите меньше, труднее контролируете движения и шанс порезаться или обжечься воском значительно растет. Когда вы стоите, лучше видите, куда двигаетесь и можете быстро скорректировать свои действия.

Ухаживайте за собой самостоятельно

Удивительно, но факт: чаще травмы происходят, когда эпиляцию выполняет партнер. Это связано с тем, что он не чувствует границ вашей боли и не может адекватно оценить, насколько осторожно действует. Интимная зона очень чувствительна, поэтому лучше полагаться на себя или доверять только профессионалу.

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Выбирайте проверенные салоны

Если вы делаете восковую депиляцию в салоне, обязательно проверьте, не косметолог ли использует одну и ту же палочку для нанесения воска несколько раз. Это явление называется «double dipping» («двойное погружение») и оно чревато заражением бактериями, вирусами, грибками.

Что нужно знать:

Каждая часть воска должна наноситься новой деревянной палочкой.

Воск хранится в тепле, а это идеальная среда для микроорганизмов.

Требуйте стерильности и соблюдение гигиенических норм.

Не делитесь средствами эпиляции

Даже если кожа выглядит неповрежденно, эпиляция вызывает появление микроскопических утро. Через них в организм могут проникнуть вирусы или бактерии, в частности, вирус герпеса, ВИЧ или ВПЧ.

Всегда используйте только свои бритвы, триммеры, воск или кремы для депиляции. Это ваша интимная безопасность.

Брейте только чистой бритвой и при правильной технике

Используйте новую или тщательно продезинфицированную бритву.

Брейте в направлении роста волос, а не против — так меньше шансов на раздражение.

После каждого движения промывайте лезвие водой.

Не торопитесь! Бритье требует внимательности и осторожности.

Увлажняйте кожу после бритья

После процедуры кожа нуждается в успокоении. Используйте непарфюмированные, некомедогенные (не забивают поры) кремы или гели — например, с алоэ или пантенолом. Это поможет:

уменьшить риск раздражения и сухости;

избежать высыпаний;

ускорить восстановление кожи.

Обратите внимание:

«Без ароматизаторов» означает, что средство действительно не содержит запахов.

«Без запаха» часто означает, что аромат просто замаскирован и его могут не указывать на этикетке.

Рассмотрите лазерную эпиляцию

Это самый длительный метод: от 80% до 90% волос не отрастают повторно. Но важно:

Выбирать сертифицированного врача-дерматолога, а не косметолога из салона скидок.

Быть готовым к стоимостной процедуре.

Избегать лазера, если загар, воспаление, герпес или вы беременны — есть противопоказания.

Неправильное использование лазера может привести к появлению ожогов, рубцов, пигментации и даже инфекции.

Когда обращаться к дерматологу

Если после эпиляции вас регулярно беспокоят:

покраснение, которое не проходит за 2-3 дня;

сыпь, которая чешется;

гнойники или прыщики;

сильное жжение или боль.

Не занимайтесь самолечением. Консультация дерматолога может спасти от хронического раздражения или инфекции.

Интимная зона — не место для экспериментов. Чтобы кожа была гладкой, здоровой и невредимой, выбирайте правильные инструменты, гигиену и избегайте спешки. Ваша безопасность превыше всего.

Идеальная эпиляция — это не та, где все убрано, а та, после которой не жжет, не чешется и не нужно искать дерматолога.