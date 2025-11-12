«Эстрогенное лицо»: что это и как улучшить состояние кожи в возрасте 50+

Женщина среднего возраста / © Credits

Когда наступает менопауза, уровень эстрогена снижается, наша кожа начинает заметно меняться. Но существуют медицинские процедуры, процедуры ухода за кожей и изменения образа жизни, которые могут иметь реальное значение. Вы заслуживаете того, чтобы чувствовать себя хорошо в своем теле

Как пережить изменения, которые сказываются на нашем лице, рассказывает Woman`sWorld.

Изменение — это не плохая вещь, и многие женщины становятся еще красивее в перименопаузе и после нее. Но если изменения, связанные с эстрогеном, заставляют вас чувствовать себя чужой в собственной коже, «у вас есть варианты», говорит защитница женского здоровья Тамсен Фадал.

Что же такое «эстрогенное лицо»

Мы склонны думать об эстрогене исключительно как о гормоне фертильности, но он делает гораздо больше, сотрудничая с другими системами организма, чтобы помочь нам поддерживать наилучшую возможную форму. Это включает обеспечение того, чтобы наша кожа была крепким, эластичным барьером, который удерживает полезные вещества внутрь и плохие снаружи.

Эстроген стимулирует выработку коллагена, поддерживает уровень влаги и поддерживает толщину кожи. Он даже улучшает кровоток, что придает нам здоровое сияние, которое мы часто ассоциируем с молодостью, — говорит Фадал. Поэтому, когда уровень эстрогена падает, изменения в нашей коже часто становятся одним из первых видимых признаков того, что мы вступаем в эту новую фазу.

Признаки снижения уровня эстрогена включают:

Более тонкую или более хрупкую кожу

Углубление мелких морщин

Обвисание вокруг линии челюсти и глаз

Сухость также является большой проблемой, добавляет Фадал. Некоторые женщины говорят, что у них никогда в жизни не было сухой кожи до перименопаузы. Также может появиться тусклость, а в некоторых случаях еще более заметная впадина в щеках или под глазами.

Для многих женщин в менопаузе смотреть в зеркало и замечать изменения в здоровье кожи может быть эмоционально. Может показаться, что ваше отражение внезапно не соответствует тому, как вы чувствуете себя внутри. Хорошая новость: когда мы понимаем, что происходит в нашем теле, мы можем лучше заботиться о себе, вместо того, чтобы чувствовать, что что-то не так.

Как улучшить состояние кожи после менопаузы

Уход за зрелой кожей — это гораздо больше, чем просто внешний вид, говорит Фадал. Здоровая кожа помогает нам удерживать влагу, натуральные масла и электролиты, одновременно защищая нас от аллергенов, химических раздражителей, патогенов и опасных частиц загрязнения. Все, что вы делаете для укрепления внешнего барьера своего организма, очень положительно повлияет на ваше общее самочувствие. И в процессе вы можете смягчить признаки старения, такие как мелкие линии и морщины, которые могут вас беспокоить.

Помня об этом, Фадал делится своими лучшими советами по омоложению кожи, поскольку уровень эстрогена снижается.

Увлажняйте, увлажняйте и еще раз увлажняйте

Изнутри и снаружи. Вашей коже сейчас нужно больше влаги, а не меньше, говорит Фадал. Пейте воду, ешьте полезные жиры, такие как авокадо и лосось, и используйте увлажняющие кремы с керамидами или гиалуроновой кислотой, чтобы удерживать влагу.

Старайтесь пить около двух литров воды в день в течение 30 дней. Исследование, показало, что этого достаточно, чтобы помочь женщинам значительно повысить уровень увлажнения кожи.

Используйте солнцезащитный крем круглый год

Солнцезащитный крем ежедневно, призывает Фадал. SPF 30 или выше. Оказывается, старение, связанное с ультрафиолетовым излучением, на самом деле отличается от естественного старения, вызванного снижением уровня эстрогена. Защита кожи от ультрафиолетовых лучей солнца и некоторых форм искусственного освещения (таких как солярии, люминесцентные и галогенные лампы) полностью под вашим контролем, и это может предотвратить или уменьшить морщины, мелкие линии, потерю эластичности, изменения пигментации, появление мелких видимых кровеносных сосудов и повышенную хрупкость кожи.

Фадал добавляет, что получение большого количества витамина С может помочь обеспечить дополнительную защиту от повреждения ультрафиолетом, а средства ухода за кожей, такие как ретинол, могут помочь улучшить внешний вид поврежденной ультрафиолетом кожи.

Поговорите со своим врачом о гормональной терапии

Местная или системная терапия эстрогенами может помочь восстановить коллаген и увлажнение, если это подходит именно вам, говорит Фадал. Было проведено много исследований, в частности, одно исследование Международного журнала дерматологии по местному применению крема с эстрогеном показало, что после шести месяцев лечения эластичность и упругость кожи значительно улучшились, увеличилась влажность кожи, а глубина морщин и размер пор уменьшились на 61-100 процентов. А недавний анализ заместительной гормональной терапии, применяемой с помощью таких методов, как

Рецептурные варианты подходят не всем, но они могут иметь заметное влияние, добавляет Фадал. Стоит отметить: некоторые женщины даже наносят вагинальный крем с эстрогеном на лицо и сообщают о хороших результатах, хотя эксперты рекомендуют версии, разработанные специально для лица.

Ешьте для упругой кожи

Наш организм использует аминокислоты из белка, который мы едим, для укрепления и восстановления кожи, а пожилым людям труднее извлекать эти аминокислоты из пищи. Поэтому Фадал рекомендует стремиться увеличить потребление белка. Количество белка, которое вам нужно в зависимости от возраста, варьируется, но большинство из нас захочет потреблять примерно 90 граммов в день.

Для получения дополнительных преимуществ подумайте о получении части этого белка из добавки с коллагеновым пептидом в виде порошка. Пищевой коллаген, кажется, стимулирует наш организм производить больше собственного коллагена, и исследование показало, что ежедневный прием 2,5 грамма добавки в течение восьми недель связан с увеличением количества соединений, которые поддерживают эластичность кожи, на 18 процентов, уменьшением объема морщин на 20 процентов и значительным улучшением способности к заживлению.

Также важно: употребляйте много ярких продуктов, богатых антиоксидантами. Эти соединения помогают предотвратить повреждение клеток кожи и уменьшить воспаление, которое может вызвать более быстрое старение кожи. 15-летнее австралийское исследование показало, что люди среднего и старшего возраста, которые потребляли много антиоксидантов, значительно меньше старели кожу, связано с воздействием ультрафиолетового излучения, чем те, кто имел низкое потребление антиоксидантов.

Будьте добры к себе

Хороший сон и управление стрессом отражаются на вашем лице, говорит Фадал. Знаковое исследование старения кожи показало, что у женщин среднего возраста с хорошими привычками сна кожа удерживает значительно больше влаги, лучше и быстрее восстанавливается после воздействия ультрафиолета и на 30 процентов устойчивее по сравнению с женщинами с плохими привычками сна.

Между тем, отдельное исследование показывает, что снижение стресса позволяет антиоксидантам из пищи лучше защищать нашу кожу, что может уменьшить появление мелких морщин примерно на 33 процента. Йога и глубокие дыхательные упражнения могут обратить вспять механизмы старения кожи.

Важный вопрос, как в том, как вы выглядите, так и в том, как вы себя чувствуете, говорит Фадал. Когда вы чувствуете себя комфортнее в своем теле, все меняется. И иногда дело даже не в том, чтобы вернуть изменения обратно, а в том, чтобы почувствовать контроль над процессом.