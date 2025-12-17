Это действительно поможет: 20 рекомендованных диетологами продуктов для красивых волос

© Credits

Независимо от того, носите ли вы волосы кудрями, волнами или ходите с гладкой укладкой, большинство из нас хочет, чтобы волосыбыли сильными, густыми и действительно здоровыми. Хотя такие вещи, как гормоны, стресс и генетика, могут влиять на то, как ведут себя наши волосы, есть одна сфера, на которую вы можете влиять каждый день: ваше питание.

Как наше питание может поспособствовать укреплению волос и их здоровому блеску, рассказывает GoodHousekeeping.

Питание — это лишь один элемент пазла здоровья волос, но он является мощным, объясняет зарегистрированный диетолог Кэролайн Сьюзи. Правильное сочетание витаминов, минералов и антиоксидантов помогает поддерживать цикл роста волос бесперебойным, поддерживает кожу головы и фолликулы, а также дает вашему организму инструменты, необходимые для борьбы с ежедневными стрессовыми факторами, которые могут проявляться в ваших волосах. Когда этих питательных веществ не хватает, волосы могут стать слабее, ломче или легче выпадать.

Любой, кто сталкивается с истончением или внезапным выпадением волос, должен обратиться к специалисту, рекомендует Лиза Акинтило, доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог. Правильная оценка гарантирует рекомендации, которые могут включать безрецептурные средства, домашние стратегии, питание или другие медицинские процедуры, адаптированные к потребностям каждого человека.

Но ваша тарелка может играть вам на руку. Осознанное отношение к еде, которую вы выбираете, может помочь питать кожу головы изнутри, способствовать укреплению прядей и поддерживать долговременную устойчивость волос. Если вы готовы дать своим волосам здоровую основу, вот лучшие продукты, которые стоит добавить в свой распорядок дня.

Радужная форель

Радужная форель / © Associated Press

Порция весом 100 г обеспечивает 81% вашей суточной нормы витамина D. Эта нежная рыба напоминает лосося и является отличной заменой ваших любимых блюд из лосося, когда вы хотите что-то изменить. Эта рыба также является богатым источником омега-3 жирных кислот, которые необходимы для здоровья волос и кожи головы, а также белка — питательного вещества, которое нужно получать в достаточном количестве, если вы хотите, чтобы ваши волосы выглядели и ощущались крепкими.

Яйца

Яйцо / © Associated Press

Яйца богаты белком и необходимыми питательными веществами, способствующими здоровью волос, такими как холин, железо и витамины A, D и B12. Лютеин и зеаксантин, два вещества, содержащиеся в яйцах, также играют ключевую роль в поддержании здоровья клеток, особенно глаз, кожи и волос. Большинство витамина D содержится в желтке, поэтому не бойтесь есть желтую часть. Сьюзи отмечает, что даже одно целое яйцо в день может существенно способствовать выработке строительных блоков, которые ваш организм использует для выработки кератина и здорового функционирования волосяных фолликулов.

Яйца также богаты витамином группы В под названием биотин, который помогает росту волос. С другой стороны, дефицит биотина может привести к выпадению волос, и вы можете быть в группе риска дефицита биотина, если вы беременны или кормите грудью, недоедаете или имеете определенные желудочно-кишечные расстройства, такие как болезнь Крона. Одно исследование показывает, что для людей с дефицитом биотина прием биотиновой добавки может предотвратить выпадение волос.

Болгарский перец

Болгарский перец / © Credits

Вам нужно большое количество витамина С для длинных, крепких и блестящих волос, а разноцветный болгарский перец является одним из лучших его источников. На самом деле, болгарский перец содержит больше витамина С на порцию, чем цитрусовые, пожалуй, самая известная суперзвезда витамина С. Этот витамин действует как антиоксидант для поддержания сильного иммунитета, а также играет ключевую роль в выработке коллагена и способности организма усваивать железо, еще один важный фактор для здоровья волос.

Наслаждайтесь перцем всех цветов, поскольку все они являются прекрасными источниками витамина С, но оранжевый содержит наибольшее количество этого чрезвычайно важного питательного вещества.

Ягоды

Ягоды / © Credits

Независимо от того, предпочитаете ли вы ежевику, клубнику, малину или чернику, или еще лучше, красочную смесь, эти вкусные маленькие фрукты размером с перекус богаты антиоксидантами, которые защищают ваш организм и волосы, защищая клетки от повреждения свободными радикалами. Она также является ключевой для выработки коллагена.

В частности, клубника является настоящим кладезем питательных веществ, поскольку в одной чашке нарезанных ягод содержится около 150% вашей суточной потребности в витамине С. Красные ягоды могут даже помочь контролировать кровяное давление и поддерживать здоровье мозга, поддерживая все, что есть в вашей голове и на ней, в отличном состоянии.

Лосось

лосось / © Associated Press

Вы годами слышали, как диетологи восхищаются лососем, и на это есть веская причина: лосось — один из самых питательных видов рыбы, который предлагает удивительные преимущества для здоровья, от поддержания здоровья сердца до улучшения настроения и борьбы с воспалением.

Лосось также является прекрасным источником омега-3 жирные кислоты, ключевое питательное вещество для здоровых волос. В одном исследовании большинство женщин, которые принимали омега-3 и другие добавки, сообщили об уменьшении выпадения волос, а также об улучшении диаметра и густоты волос.

Эта жирная рыба также творит чудеса для здоровья волос, поскольку она богата белком, селеном, витамином D и витаминами группы В. Эти питательные вещества работают вместе, чтобы поддерживать волосы крепкими и здоровыми. Если вы не едите морепродукты, поговорите со своим врачом, чтобы узнать, является ли прием добавки правильным планом для вас.

Устрицы

Устрицы / © Associated Press

Вы можете считать устрицы изысканным, соленым лакомством с бокалом шампанского, когда празднуете годовщину или важную дату, но морские существа — это лучший способ получить цинк в своем рационе, от 28 до 32 мг на порцию, в зависимости от того, едите ли вы их приготовленными или сырыми.

Цинк считается важным для роста волос, и некоторые исследования связывают недостаток цинка в рационе с телогеновым выпадением волос, типом выпадения волос. Они также являются отличным источником белка, железа и витамина D. Сьюзи добавляет, что устрицы предлагают легко усваиваемые формы железа и цинка, что может быть особенно полезным для тех, кто имеет низкий уровень ферритина или тех, кто имеет повышенный риск дефицита, включая людей с обильными менструальными кровотечениями или вегетарианцев, которые могут не получать достаточно железа только из пищи.

Орехи

Орехи / © Credits

Кроме тех, кто имеет аллергию, все любят перекусить хрустящим, соленым арахисом, кешью, миндалем и грецкими орехами. Все это отличные источники белка, полезных жиров, биотина и цинка, которые поддерживают здоровое развитие тканей кожи головы и могут помочь стимулировать рост волос и предотвратить их выпадение. Ореховые пасты также являются вкусным, насыщенным питательными веществами вариантом, поскольку они могут обеспечить вас питательными веществами, способствующими росту волос.

Арахис является источником биотина, полезных жиров и минералов, таких как цинк, которые, как известно, стимулируют рост волос и предотвращают их выпадение — порция ¼ стакана содержит до 9 граммов белка, 4 грамма клетчатки и уникальную смесь антиоксидантов.

Бразильские орехи богаты селеном, который, как показывают исследования, может помочь с ростом волос. Один бразильский орех содержит до 90 микрограммов селена, поэтому вам следует ограничить его потребление до не более четырех бразильских орехов в день. Селен также важен для выработки гормонов щитовидной железы, которые помогают регулировать рост волос.

Сардины

Сардины / © Associated Press

Как видно из этого списка, употребление морепродуктов полезно для ваших волос, даже тех, что продаются в жестянке. Сардины богаты питательными веществами, способствующими росту волос, такими как омега-3 жирные кислоты, которые могут уменьшить выпадение волос и увеличить их густоту, а также витамин D, который поддерживает развитие волосяных фолликулов.

Витамин D жизненно важен для поддержания роста волос, и когда вашему организму его не хватает, рост новых волос может быть затруднен или задерживаться, особенно у тех, кто страдает хроническим выпадением волос. В частности, женщины в перименопаузе имеют риск дефицита витамина D. Если вы выберете консервированные сардины с костями, вы также получите значительную дозу (около 325 мг) кальция, который играет значительную роль в поддержании здоровья волос.

Одна порция сардин также содержит 25% рекомендуемой суточной нормы железа, минерала, важного для предотвращения выпадения волос. Попробуйте добавлять сардины в салаты, рагу и намазки как альтернативу с низким содержанием ртути другой жирной рыбе.

Семена чиа

Семена чиа / © Credits

Семена чиа сейчас популярны как источник питательных веществ. Они являются веганским источником омега-3 жирных кислот и богаты клетчаткой, облегчающей работу кишечника, и антиоксидантами, борющимися с болезнями. Семена чиа также считаются полноценным белком, содержащим на 20% больше белка, чем соевые бобы, и могут поддерживать здоровье кожи головы и способствовать красивым, пышным волосам.

Семена чиа также содержат цинк и медь, два ключевых минерала для общего здоровья волос. Цинк считается активатором ферментов, который стимулирует преобразование белков, жизненно важных для роста волос. Медь играет значительную роль в регенерации новых волос и может сделать их густыми и объемными, увеличивая размер фолликулов.

Вам нужно убедиться, что вы получаете рекомендуемое количество цинка и меди из различных продуктов. Дефицит этих минералов в вашем рационе может подавлять рост волос.их рост. Эти крошечные, долговечные семена можно добавлять в хлопья, смузи, пудинги и даже как полезный для сердца стимулятор в выпечке.

Овес

Овсяное печенье / © Credits

Цельнозерновые продукты, такие как овес, являются отличным источником витаминов группы В, которые играют определенную роль в цикле роста волос, и некоторые исследования показывают, что дефицит этих витаминов может быть связан с выпадением волос. Цельнозерновые продукты являются основой средиземноморской диеты, одного из самых простых способов питания для здоровья ваших волос. Этот способ питания содержит необходимые для здоровья волос и всего организма продукты, богатые клетчаткой, нежирный белок и полезные жиры.

Эти продукты также поддерживают микробиом вашего кишечника, а здоровая кишечная флора необходима для содействия усвоению питательных веществ для укрепления волос, кожи и ногтей.

Костный бульон

Костный бульон / © Credits

Костный бульон может быть полезным дополнением к здоровому питанию для волос благодаря своему богатому питательному профилю. Он естественным образом насыщен коллагеном, аминокислотами (такими как пролин и глицин) и минералами, которые поддерживают структуру и прочность волос. Коллаген обеспечивает строительные блоки для кератина, основного белка, из которого состоят ваши пряди, что может помочь поддерживать прочность и эластичность волос. Костный бульон также содержит питательные вещества, которые поддерживают кожу головы, включая желатин, который может помочь увлажнить ткани и поддерживать соединительные структуры, окружающие волосяной фолликул.

Многие люди также считают костный бульон успокаивающим и легким для переваривания, что делает его простым способом добавления дополнительного белка к блюдам или перекусам. Хотя это не волшебное решение, включение костного бульона в сбалансированный рацион может быть еще одним поддерживающим инструментом для общего здоровья волос и кожи головы.

Шпинат

Пирог со шпинатом / © Credits

Шпинат — это мощная зелень, которая поддерживает здоровье волос на нескольких уровнях. Он богат железом, ключевым питательным веществом, которое помогает доставлять кислород к волосяным фолликулам. Чашка вареного шпината содержит примерно 6,5 мг железа, что составляет около 35% от суточной нормы. Низкий уровень железа является распространенной, часто недооцененной причиной истончения и выпадения волос, особенно у женщин.

Сьюзи отмечает, что листовая зелень, такая как шпинат и капуста кале, содержит много питательных веществ, которые поддерживают здоровье волос, включая негемовое железо, витамин С, который помогает усвоиться железу, фолат и антиоксиданты, которые помогают защитить волосяные фолликулы. Добавление шпината в рецепты, от смузи до салатов и соте, — это простой способ питать волосы.

Семена подсолнечника

Семена подсолнечника / © Credits

Семена подсолнечника — это полезный перекус, когда дело доходит до поддержания здоровья волос. Они богаты витамином Е, антиоксидантом, который помогает защитить волосяные фолликулы от оксидативного стресса, способствуя хорошему кровообращению кожи головы. Семена подсолнечника также обеспечивают незаменимые жирные кислоты, белок, селен и витамины группы В, которые играют определенную роль в поддержании прочности прядей и поддержании постоянного роста волос.

Благодаря их универсальности, вы можете посыпать ими салаты, овсянку, йогурт или смешать их в смузи для легкого питательного стимулятора, который полезен для ваших волос изнутри.

Авокадо

Авокадо / © Associated Press

Лучший среди вкусных и полезных завтраков, мы любим его растертым на цельнозерновом тосте, посыпанным морской солью, кремовый авокадо насыщен полезными жирами и биотином. Он также является популярным ингредиентом во многих самодельных масках для волос (привет, воскресенье ухода за собой). Авокадо также содержит витамин Е, антиоксидант, который питает волосы. Только в одном авокадо среднего размера вы получите около 28% вашей суточной потребности в витамине Е. Он даже защищает кожу головы от оксидативного стресса и повреждений, которые, если его недостаточно питать, могут привести к ухудшению качества волос.

Одно предварительное исследование показывает, что у людей, страдающих выпадением волос, витамин Е может помочь увеличить рост волос благодаря мощной антиоксидантной активности токотриенолов, которые могут противодействовать последствиям алопеции, аутоиммунного заболевания, которое приводит к внезапному выпадению волос.

Тыква

Тыква / © Credits

Тыква содержит множество питательных веществ, которые способствуют здоровью ваших волос. Полстакана тыквенного пюре содержит всего 83 калории и менее грамма жира. Кроме того, она богата железом и бета-каротином, предшественником витамина А — важного витамина для роста и прочности волос. Тыква также богата витаминами С и Е, которые помогают восстанавливать клетки вашего организма от повреждений.

Еще одним недооцененным минерал, который играет значительную роль в более чем 600 функциях в организме человека, а также может способствовать здоровому росту волос, является магний. Магний активно участвует в синтезе белка и цикле роста волос. Без магния синтез белка может быть нарушен, что может увеличить риск проблем с волосами.рост и структура. наслаждайтесь консервированным пюре и используйте его в соусах, белковых блюдах и даже в закусках, чтобы помочь сохранить волосы здоровыми.

Гречка

Гречка / © Credits

Кстати, о тостах с авокадо, замена белых рафинированных углеводов на 100% цельнозерновые продукты может помочь вам увеличить содержание цинка, железа и витаминов группы В в вашем рационе для поддержания здоровья волос, среди многих других преимуществ. Гречка, цельное зерно, — это питательные безглютеновые семена, богатые ключевыми антиоксидантами и клетчаткой, что может помочь вам быстрее насытиться. Используйте его как замену овсянке на завтрак или рису в жареном блюде, а также попробуйте удон на основе гречки, когда готовите рамен или другие блюда с лапшой.

Если вы никогда раньше не слышали о «кремнеземе», он известен как «минерал красоты». Кремний — это распространенный микроэлемент, который содержится в организме человека, а также присутствует в цельнозерновых продуктах. Он может помочь предотвратить истончение волос и укрепить их. Согласно научному обзору, кремнезем доставляет ключевые питательные вещества к волосяным фолликулам и коже головы.

Нут, чечевица, фасоль и горох

Фасоль / © Credits

Волосяные фолликулы состоят из белка, поэтому логично, что употребление белка — отличный способ поддержать рост волос. Если вы ищете вегетарианскую альтернативу животным белкам, попробуйте бобовые (сухие, съедобные семена овощей), такие как нут, чечевица, фасоль и горох.

Бобовые богаты белком (например, чашка чечевицы содержит 18 г белка) и содержат фолат, витамин группы В, жизненно важный для роста волос. Фактически, серьезный дефицит фолата может привести к состоянию, которое называется фолиеводефицитной анемией, которая имеет такие симптомы, как истончение волос и изменения пигментации волос.

Взрослые должны стремиться потреблять около 400 микрограммов фолата (одна чашка нута содержит 72 микрограмма фолата).

Греческий йогурт

Греческий йогурт / © Credits

Несладкий обычный греческий йогурт содержит множество белка, который является строительным материалом для великолепных волос. Кроме того, обычный греческий йогурт очень универсален и может быть включен в завтрак (например, в смузи и парфе) или соленых блюд (например, соусов и приправ).

Самым большим свойством йогурта являются его пробиотики, которые являются полезными бактериями, помогающими вашему организму усваивать питательные вещества для поддержания здорового роста и нормального, регулярного цикла роста волос. В одном исследовании было обнаружено, что пробиотики способствуют росту волос.

Сладкий картофель

Сладкий картофель / © Associated Press

Сладкий картофель богат бета-каротином, который организм превращает в витамин А, питательное вещество, которое поддерживает здоровье кожи головы, способствуя выработке кожного сала, натурального масла, которое увлажняет волосы и уменьшает их ломкость. Витамин А также способствует росту и восстановлению клеток волос, помогая прядям оставаться крепкими и устойчивыми. Один средний сладкий картофель обеспечивает более чем четырехкратную рекомендуемую суточную норму витамина А, который также играет важную роль в зрении, развитии костей и иммунной функции.

Ее можно запекать, размять или добавлять в супы, рагу и блюда на завтрак для легкого и питательного способа питания ваших волос изнутри.

Киноа

Салат с киноа / © www.credits

Киноа — это полноценный растительный белок, который обеспечивает все девять незаменимых аминокислот, поддерживающих силу, рост и устойчивость волос. Поскольку волосы преимущественно состоят из кератина, белка, потребление достаточного количества высококачественного белка важно для предотвращения ломкости и поддержания здоровых, полных волос. Киноа также богата железом, цинком и витаминами группы В — питательные вещества, которые играют ключевую роль в поддержании здоровья кожи головы, поддержании цикла роста волос и содействии надлежащему функционированию волосяных фолликулов.

Существует так много способов наслаждаться киноа. Попробуйте ее в салатах, зерновых тарелках, жареных блюдах или даже кашах на завтрак, чтобы обеспечить свои волосы стабильным снабжением белка и необходимых питательных веществ, которые питают волосы изнутри.