У кожи на руках есть свои особенности. Она тоньше, чем на лице, содержит меньше сальных желез и ежедневно сталкивается с многочисленными внешними раздражителями. Солнечное излучение, частое мытье, бытовая химия и перепады температур постепенно ослабляют естественный защитный барьер кожи.

По информации издания Woman&Home, именно ультрафиолет является одним из главных факторов преждевременного старения рук. Он способствует появлению пигментации и мелких морщин, а также потере упругости. К этому добавляются горячая вода, мыло и моющие средства, которые вымывают природные липиды, ответственные за сохранение влаги.

К счастью, несколько простых изменений в повседневных привычках могут помочь надолго сохранить кожу рук гладкой, мягкой и молодой.

Горячая вода

Многие привыкли мыть руки очень горячей водой, особенно в холодное время года. Однако именно эта привычка может постепенно повреждать защитный барьер кожи.

Горячая вода вымывает липиды из верхнего слоя эпидермиса, из-за чего руки становятся сухими, шероховатыми и чувствительными к раздражениям. Дерматологи рекомендуют использовать теплую воду, ведь она так же эффективно очищает кожу, но значительно меньше ее пересушивает.

Перчатки могут вредить

Резиновые перчатки традиционно считаются надежной защитой во время уборки. Однако специалисты обращают внимание на неожиданный нюанс. Во время длительного ношения внутри перчаток накапливаются влага и пот, а это создает трение и может провоцировать раздражение. После снятия перчаток кожа нередко становится более сухой и чувствительной.

Если после уборки вы замечаете дискомфорт, стоит обратить внимание на перчатки, которые «дышат» и всегда убеждаться, что руки полностью сухие перед их использованием.

Деликатные средства для очистки

Не только кожа лица нуждается в мягком очищении. Агрессивные моющие средства и некоторые виды мыла могут нарушать естественный баланс кожи рук. Лучше выбирать средства со сбалансированным уровнем pH, которые не разрушают защитный барьер. Это очень актуально для людей с сухой, чувствительной кожей или склонностью к экземе.

Чем мягче очищение, тем легче коже удерживать влагу и противостоять раздражителям окружающей среды.

Нанесение крема сразу после мытья

Одна из самых распространенных ошибок — вспоминать о креме только тогда, когда руки уже стали сухими. Рекомендуется наносить увлажняющее средство в течение нескольких минут после мытья и высушивания рук. Именно в этот момент кожа лучше всего удерживает влагу.

Особенно полезными считаются формулы с керамидами, глицерином, маслом ши и гиалуроновой кислотой. Такие компоненты помогают восстанавливать защитный барьер и поддерживать гладкость кожи.

SPF не только для лица

Если существует один шаг в уходе за руками, который большинство людей пропускает, то это солнцезащита. Тыльная сторона ладоней постоянно подвергается воздействию ультрафиолета, например во время прогулок, поездок на автомобиле и даже обычных ежедневных дел. Именно поэтому эта зона часто показывает первые признаки фотостарения.

Рекомендуется каждое утро наносить на руки солнцезащитное средство широкого спектра действия с SPF 30 или выше и обновлять его после мытья рук. Такая простая привычка помогает предотвратить появление пигментных пятен, потерю эластичности и преждевременные морщины.

Уход за руками не требует сложных ритуалов или десятков косметических средств. Зато решающее значение имеют простые ежедневные привычки. Ведь именно руки рассказывают историю нашего образа жизни. И если уделять им столько же внимания, сколько коже лица, они гораздо дольше будут оставаться ухоженными и молодыми.

