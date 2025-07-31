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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
Количество просмотров
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Время на прочтение
3 мин

Филлеры под глаза: все, что вы должны знать, прежде чем решиться на процедуру

Темные круги, впадины, уставший вид, все это знакомо многим женщинам, особенно после бессонных ночей или из-за возрастных изменений. И хотя косметика способна временно маскировать эти недостатки, все больше женщин вводят филлеры в зону под глазами, чтобы решить эту проблему.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Филлеры под глаза: все, что вы должны знать, прежде чем решиться на процедуру

Филлеры под глаза: все, что вы должны знать, прежде чем решиться на процедуру / © Credits

Но действительно ли это безопасно, подходит ли филлер именно вам, сколько это стоит и чего ожидать после инъекций, рассказало издание Real Simple.

Филлеры под глаза — это инъекционная процедура, во время которой в зону вокруг глаз вводят дермальный наполнитель, чаще всего на основе гиалуроновой кислоты. Ее цель — восполнить объем, который был утрачен с возрастом, сгладить заломы, уменьшить темные круги и сделать взгляд отдохнувшим и молодым.

Подбор филлера — задача специалиста после очной консультации.

Преимущества филлеров под глаза:

  • Минимально инвазивная процедура (без хирургии)

  • Быстрый эффект — почти сразу после процедуры

  • Уменьшение темных кругов и заполнение впадин

  • Возвращение свежего вида лицу

  • Длительность результата — от 6 до 12 месяцев

  • Минимальный период восстановления

Риски и побочные эффекты

Хотя процедура считается безопасной, она требует максимальной осторожности, ведь зона под глазами чрезвычайно деликатная и имеет сложную анатомию.

Возможные риски:

  • Отеки, синяки, покраснения

  • Временная асимметрия

  • Внутрисосудистое введение препарата (редкий, но опасный случай)

  • Избыток филлера приводит к перегруженному виду

  • Ухудшение состояния, если пациентка имеет мешки или склонность к задержке жидкости (малярный отек)

Совет: чтобы избежать рисков, обращайтесь только к сертифицированным офтальмопластическим хирургам или опытным эстетическим врачам, которые имеют практику именно с этой зоной.

Идеальный кандидат

Филлеры под глаза — это не универсальное решение. Они идеальны для тех, у кого:

  • есть впадины в слезной борозде

  • отсутствуют отеки или «мешки» под глазами

  • нет склонности к задержке жидкости

  • кожа достаточно плотная, без чрезмерной «бумажной» структуры.

Зато филлер может ухудшить ситуацию, если у вас:

  • сильные отеки с утра, которые спадают в течение дня,

  • избыток жировой ткани под глазами,

  • тонкая, «мягкая» кожа.

В таких случаях врач может порекомендовать блефаропластику или пересадку собственного жира, которые имеют более длительный, естественный эффект.

Как проходит процедура

  1. Консультация с врачом, оценка анатомии лица, определение целесообразности филлера.

  2. Очищение зоны под глазами, обезболивание при необходимости.

  3. Инъекции, которые обычно длятся не более 15 мин.

  4. Охлаждение зоны после процедуры (холодный компресс).

  5. Возвращение к привычному ритму жизни уже в тот же день.

Совет: первые сутки избегайте употребления алкоголя, физических нагрузок, горячих ванн и препаратов, которые разжижают кровь (аспирин, ибупрофен).

Цена зависит от клиники, препарата и количества. Результат держится от полугода до года, иногда и дольше, в зависимости от обмена веществ и образа жизни.

Альтернативы филлерам

  • Блефаропластика (операционное вмешательство, которое убирает мешки или избыток кожи)

  • Лазерная шлифовка кожи (лазерная шлифовка кожи)

  • Мезотерапия или биоревитализация

  • PRP-терапия (плазмолифтинг)

Филлеры под глаза — это эффективный, современный способ улучшить вид без хирургии. Но ключ к безопасному и красивому результату — реалистичные ожидания, правильная диагностика и выбор опытного специалиста.

Не гонитесь за «идеальным Instagram-лицом», ищите естественность, баланс и гармонию, тогда результат действительно будет омолаживающим, а не «переделанным».

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