Филлеры под глаза: все, что вы должны знать, прежде чем решиться на процедуру / © Credits

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Но действительно ли это безопасно, подходит ли филлер именно вам, сколько это стоит и чего ожидать после инъекций, рассказало издание Real Simple.

Филлеры под глаза — это инъекционная процедура, во время которой в зону вокруг глаз вводят дермальный наполнитель, чаще всего на основе гиалуроновой кислоты. Ее цель — восполнить объем, который был утрачен с возрастом, сгладить заломы, уменьшить темные круги и сделать взгляд отдохнувшим и молодым.

Подбор филлера — задача специалиста после очной консультации.

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Преимущества филлеров под глаза:

Минимально инвазивная процедура (без хирургии)

Быстрый эффект — почти сразу после процедуры

Уменьшение темных кругов и заполнение впадин

Возвращение свежего вида лицу

Длительность результата — от 6 до 12 месяцев

Минимальный период восстановления

Риски и побочные эффекты

Хотя процедура считается безопасной, она требует максимальной осторожности, ведь зона под глазами чрезвычайно деликатная и имеет сложную анатомию.

Возможные риски:

Отеки, синяки, покраснения

Временная асимметрия

Внутрисосудистое введение препарата (редкий, но опасный случай)

Избыток филлера приводит к перегруженному виду

Ухудшение состояния, если пациентка имеет мешки или склонность к задержке жидкости (малярный отек)

Совет: чтобы избежать рисков, обращайтесь только к сертифицированным офтальмопластическим хирургам или опытным эстетическим врачам, которые имеют практику именно с этой зоной.

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Идеальный кандидат

Филлеры под глаза — это не универсальное решение. Они идеальны для тех, у кого:

есть впадины в слезной борозде

отсутствуют отеки или «мешки» под глазами

нет склонности к задержке жидкости

кожа достаточно плотная, без чрезмерной «бумажной» структуры.

Зато филлер может ухудшить ситуацию, если у вас:

сильные отеки с утра, которые спадают в течение дня,

избыток жировой ткани под глазами,

тонкая, «мягкая» кожа.

В таких случаях врач может порекомендовать блефаропластику или пересадку собственного жира, которые имеют более длительный, естественный эффект.

Как проходит процедура

Консультация с врачом, оценка анатомии лица, определение целесообразности филлера. Очищение зоны под глазами, обезболивание при необходимости. Инъекции, которые обычно длятся не более 15 мин. Охлаждение зоны после процедуры (холодный компресс). Возвращение к привычному ритму жизни уже в тот же день.

Совет: первые сутки избегайте употребления алкоголя, физических нагрузок, горячих ванн и препаратов, которые разжижают кровь (аспирин, ибупрофен).

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Цена зависит от клиники, препарата и количества. Результат держится от полугода до года, иногда и дольше, в зависимости от обмена веществ и образа жизни.

Альтернативы филлерам

Блефаропластика (операционное вмешательство, которое убирает мешки или избыток кожи)

Лазерная шлифовка кожи (лазерная шлифовка кожи)

Мезотерапия или биоревитализация

PRP-терапия (плазмолифтинг)

Филлеры под глаза — это эффективный, современный способ улучшить вид без хирургии. Но ключ к безопасному и красивому результату — реалистичные ожидания, правильная диагностика и выбор опытного специалиста.

Не гонитесь за «идеальным Instagram-лицом», ищите естественность, баланс и гармонию, тогда результат действительно будет омолаживающим, а не «переделанным».