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- Косметология
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Филлеры под глаза: все, что вы должны знать, прежде чем решиться на процедуру
Темные круги, впадины, уставший вид, все это знакомо многим женщинам, особенно после бессонных ночей или из-за возрастных изменений. И хотя косметика способна временно маскировать эти недостатки, все больше женщин вводят филлеры в зону под глазами, чтобы решить эту проблему.
Но действительно ли это безопасно, подходит ли филлер именно вам, сколько это стоит и чего ожидать после инъекций, рассказало издание Real Simple.
Филлеры под глаза — это инъекционная процедура, во время которой в зону вокруг глаз вводят дермальный наполнитель, чаще всего на основе гиалуроновой кислоты. Ее цель — восполнить объем, который был утрачен с возрастом, сгладить заломы, уменьшить темные круги и сделать взгляд отдохнувшим и молодым.
Подбор филлера — задача специалиста после очной консультации.
Преимущества филлеров под глаза:
Минимально инвазивная процедура (без хирургии)
Быстрый эффект — почти сразу после процедуры
Уменьшение темных кругов и заполнение впадин
Возвращение свежего вида лицу
Длительность результата — от 6 до 12 месяцев
Минимальный период восстановления
Риски и побочные эффекты
Хотя процедура считается безопасной, она требует максимальной осторожности, ведь зона под глазами чрезвычайно деликатная и имеет сложную анатомию.
Возможные риски:
Отеки, синяки, покраснения
Временная асимметрия
Внутрисосудистое введение препарата (редкий, но опасный случай)
Избыток филлера приводит к перегруженному виду
Ухудшение состояния, если пациентка имеет мешки или склонность к задержке жидкости (малярный отек)
Совет: чтобы избежать рисков, обращайтесь только к сертифицированным офтальмопластическим хирургам или опытным эстетическим врачам, которые имеют практику именно с этой зоной.
Идеальный кандидат
Филлеры под глаза — это не универсальное решение. Они идеальны для тех, у кого:
есть впадины в слезной борозде
отсутствуют отеки или «мешки» под глазами
нет склонности к задержке жидкости
кожа достаточно плотная, без чрезмерной «бумажной» структуры.
Зато филлер может ухудшить ситуацию, если у вас:
сильные отеки с утра, которые спадают в течение дня,
избыток жировой ткани под глазами,
тонкая, «мягкая» кожа.
В таких случаях врач может порекомендовать блефаропластику или пересадку собственного жира, которые имеют более длительный, естественный эффект.
Как проходит процедура
Консультация с врачом, оценка анатомии лица, определение целесообразности филлера.
Очищение зоны под глазами, обезболивание при необходимости.
Инъекции, которые обычно длятся не более 15 мин.
Охлаждение зоны после процедуры (холодный компресс).
Возвращение к привычному ритму жизни уже в тот же день.
Совет: первые сутки избегайте употребления алкоголя, физических нагрузок, горячих ванн и препаратов, которые разжижают кровь (аспирин, ибупрофен).
Цена зависит от клиники, препарата и количества. Результат держится от полугода до года, иногда и дольше, в зависимости от обмена веществ и образа жизни.
Альтернативы филлерам
Блефаропластика (операционное вмешательство, которое убирает мешки или избыток кожи)
Лазерная шлифовка кожи (лазерная шлифовка кожи)
Мезотерапия или биоревитализация
PRP-терапия (плазмолифтинг)
Филлеры под глаза — это эффективный, современный способ улучшить вид без хирургии. Но ключ к безопасному и красивому результату — реалистичные ожидания, правильная диагностика и выбор опытного специалиста.
Не гонитесь за «идеальным Instagram-лицом», ищите естественность, баланс и гармонию, тогда результат действительно будет омолаживающим, а не «переделанным».