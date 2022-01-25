Гиалуроновая или полиглутаминовая: какая кислота лучше увлажняет кожу

Гиалуроновая или полиглутаминовая: какая кислота лучше увлажняет кожу

Увлажнение – базовая потребность кожи. Обезвоженность, стянутость, шелушения, поверхностные мимические морщинки, неровный цвет лица – это возможные симптомы недостаточного увлажнения кожи.

Чем полиглутаминовая кислота отличается от гиалуроновой, какие функции выполняет в косметике и для какого типа кожи будет полезной, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

О гиалуроновой кислоте

Гиалуроновая кислота (ГК) – это полисахарид, который постоянно вырабатывается в нашем организме, но также постоянно распадается и выводится из него. В дерме – втором слое кожи – содержится около 70% гиалуроновой кислоты. Вырабатывается ГК специальными клетками соединительной ткани фибробластами. После 25 лет синтез гиалуроновой кислоты в организме снижается. Это приводит к истончению кожи, замедлению микроциркуляции крови между тканями и нарушению связей между клетками разных слоев кожи.

Использование увлажняющей сыворотки с высокой концентрацией ГК или инъекционной введение кислоты под кожу повышают уровень влаги в дерме и в эпидермисе. Потому что ГК притягивает и удерживает воду в тканях. Одна молекула гиалуронки удерживает около 1000 молекул воды.

Высокомолекулярная ГК бережно обволакивает поверхностный слой кожи тонкой, невидимой, дышащей пленкой (в отличие от масел), чтобы:

1. препятствовать потери влаги под воздействием сухого воздуха или солнца;

2. укреплять гидролиидную мантию (эпидермальный барьер + липидо-эпидермальный барьер), защищая кожу от повреждений.

Низкомолекулярная ГК проникает в дерму и там "примагничивает" к себе молекулы воды. Активизирует фибробласты и улучшает "общение" клеток дермы с клетками эпидермиса.

В косметике гиалуроновая кислота обозначается как Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate (соль гиалуроновой кислоты).

О полиглутаминовой кислоте

Полиглутаминовая кислота (ПК) – полипептид, который вырабатывается в нашем организме. Полипептиды – это белки, состоящие из аминокислот.

Как и гиалуроновая кислота, полиглутаминовая является эффективным увлажнителем, но ПК притягивает в 2,5-4 раза больше молекул воды, чем ГК.

Также полиглутаминовая кислота:

1. подавляет активность гиалуронидазы – фермент расщепляет и выводит из кожи гиалуроновую кислоту;

2. увеличивает выработку в организме молочной и урокановой кислот.

Обе кислоты – компоненты натурального увлажняющего фактора (НУФ). НУФ регулирует уровень увлажненности кожи, притягивая воду из внешней среды, повышает выработку церамидов (керамидов), контролирует процесс обновления кератиноцитов (отшелушивание ороговевших чешуек);

3. ускоряет регенерационные процессы.

Полиглутаминовая кислота бывает низкомолекулярной и высокомолекулярной.

Низкомолекулярная частично восстанавливает потерю коллагена I типа.

Высокомолекулярная повышает уровень натурального увлажняющего фактора в коже.

Поскольку ПК подавляет расщепление собственной и "косметической" гиалуроновой кислоты, есть смысл использовать обе кислоты в паре. Они отлично сочетаются. Такой микс подойдет для сухой, обезвоженной, возрастной, проблемной кожи.

В косметике ПК обозначается как Polyglutamic Acid.

Выводы

Обе кислоты притягивают и удерживают в коже воду. Работают на роговом слое, а также проникают в дерму. Не вызывают раздражение, подходят для всех типов эпидермиса.

Два основных различия:

1. полиглутаминовая кислота подавляет активность гиалоронидазы, заботясь о сохранении гиалуроновой кислоты, которая нам очень нужна;

2. полиглутаминовая кислота притягивает больше молекул воды, чем гиалуроновая.

Если в вашем креме или сыворотке есть обе кислоты, это хороший знак.

Любите себя и свою кожу!

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