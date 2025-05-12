Говяжий жир для кожи: бессмысленный TikTok тренд или действительно эффективное средство ухода / © Credits

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Сертифицированная дерматолог Dr. Geeta Yadav рассказала, действительно ли говяжий жир — это новое чудо в косметологии или просто бессмысленная, а возможно и вредная идея из интернета.

Говяжий жир — это растопленный жир крупного рогатого скота, очищенный и подготовленный для кулинарного или косметического использования. Он богат насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами, в частности:

Олеиновой

Пальмитиновой

Стеариновой

Линолевой кислотой

Эти компоненты помогают укрепить естественный защитный барьер кожи, уменьшить потерю влаги и способствуют ее регенерации.

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Говяжий жир как увлажнитель

Dr. Geeta Yadav утверждает, что говяжий жир действительно обладает полезными свойствами. Он насыщен жирными кислотами, помогающими увлажнять кожу, уменьшать воспаление и восстанавливать поврежденный кожный барьер. Эмульсии с говяжьим жиром и маслом грецкого ореха могут помочь людям с дерматитом и псориазом, уменьшить сухость и раздражение.

Возможные преимущества говяжьего жира

Глубокое увлажнение. Жирные кислоты формируют защитный слой, который запечатывает влагу и уменьшает ее потерю.

Восстановление кожи. Омега-кислоты, присутствующие в составе, поддерживают упругость и тонус кожи.

Потенциальная помощь при кожных заболеваниях. Некоторые люди с экземой, псориазом или сухостью кожи сообщают о заметном облегчении симптомов после использования говяжьего жира.

Недостатки и риски

Может быть комедогенным. Говяжий жир может закупоривать поры, особенно у людей со склонностью к акне. Комедогенность — способность ингредиента вызывать появление угрей — еще недостаточно исследована для говяжьего жира, поэтому риск существует.

Не заменит ретинол . Несмотря на популярное мнение, говяжий жир не является источником активного витамина А в форме, пригодной для борьбы со старением или акне. Он не имеет той же биоактивности, что ретинол и не может стимулировать обновление клеток или выработку коллагена.

Возможно раздражение. В высоких концентрациях может возникать раздражение или повышенная чувствительность к солнцу.

Аромат. Обладает специфическим «мясным» запахом, который может быть неприятным для многих.

На сегодняшний день нет масштабных клинических исследований, которые подтверждали бы длительный эффект от нанесения говяжьего жира на кожу. Большинство доказательств — это анекдотические истории из социальных сетей или исследования с очень ограниченной выборкой.

Чем можно заменить

Если вы ищете увлажнение:

Сквалан (некомедогенный, лёгкий)

Масло семян подсолнечника (богатое линолевой кислотой)

Масло ши (для очень сухой кожи)

Если хотите бороться с акне или морщинами:

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Ретинол или ретиноиды (клинически подтвержденные)

Ниоцинамид

Азелаиновая кислота

Говяжий жир может быть полезным увлажняющим средством для некоторых типов кожи, особенно если вы ищете натуральный, минималистичный уход. Но использовать его в качестве альтернативы клинически подтвержденным активам — нецелесообразно.

Если хотите попробовать говяжий жир, сделайте патч-тест и избегайте использования на жирной или проблемной коже. И обязательно не заменяйте им дерматологические препараты без консультации со специалистом.