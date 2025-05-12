- Дата публикации
-
- Категория
- Косметология
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 2 мин
Говяжий жир для кожи: бессмысленный TikTok-тренд или действительно эффективное средство ухода
Недавно в TikTok снова появился новый бьюти-тренд — нанесение говяжьего жира на лицо. Блогеры обещают чистую, увлажненную кожу без акне, а в комментариях можно прочесть тысячи восторженных отзывов. Но есть ли смысл наносить на кожу продукт, традиционно ассоциирующийся с жареным картофелем, попытаемся разобраться.
Сертифицированная дерматолог Dr. Geeta Yadav рассказала, действительно ли говяжий жир — это новое чудо в косметологии или просто бессмысленная, а возможно и вредная идея из интернета.
Говяжий жир — это растопленный жир крупного рогатого скота, очищенный и подготовленный для кулинарного или косметического использования. Он богат насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами, в частности:
Олеиновой
Пальмитиновой
Стеариновой
Линолевой кислотой
Эти компоненты помогают укрепить естественный защитный барьер кожи, уменьшить потерю влаги и способствуют ее регенерации.
Говяжий жир как увлажнитель
Dr. Geeta Yadav утверждает, что говяжий жир действительно обладает полезными свойствами. Он насыщен жирными кислотами, помогающими увлажнять кожу, уменьшать воспаление и восстанавливать поврежденный кожный барьер. Эмульсии с говяжьим жиром и маслом грецкого ореха могут помочь людям с дерматитом и псориазом, уменьшить сухость и раздражение.
Возможные преимущества говяжьего жира
Глубокое увлажнение. Жирные кислоты формируют защитный слой, который запечатывает влагу и уменьшает ее потерю.
Восстановление кожи. Омега-кислоты, присутствующие в составе, поддерживают упругость и тонус кожи.
Потенциальная помощь при кожных заболеваниях. Некоторые люди с экземой, псориазом или сухостью кожи сообщают о заметном облегчении симптомов после использования говяжьего жира.
Недостатки и риски
Может быть комедогенным. Говяжий жир может закупоривать поры, особенно у людей со склонностью к акне. Комедогенность — способность ингредиента вызывать появление угрей — еще недостаточно исследована для говяжьего жира, поэтому риск существует.
Не заменит ретинол. Несмотря на популярное мнение, говяжий жир не является источником активного витамина А в форме, пригодной для борьбы со старением или акне. Он не имеет той же биоактивности, что ретинол и не может стимулировать обновление клеток или выработку коллагена.
Возможно раздражение. В высоких концентрациях может возникать раздражение или повышенная чувствительность к солнцу.
Аромат. Обладает специфическим «мясным» запахом, который может быть неприятным для многих.
На сегодняшний день нет масштабных клинических исследований, которые подтверждали бы длительный эффект от нанесения говяжьего жира на кожу. Большинство доказательств — это анекдотические истории из социальных сетей или исследования с очень ограниченной выборкой.
Чем можно заменить
Если вы ищете увлажнение:
Сквалан (некомедогенный, лёгкий)
Масло семян подсолнечника (богатое линолевой кислотой)
Масло ши (для очень сухой кожи)
Если хотите бороться с акне или морщинами:
Ретинол или ретиноиды (клинически подтвержденные)
Ниоцинамид
Азелаиновая кислота
Говяжий жир может быть полезным увлажняющим средством для некоторых типов кожи, особенно если вы ищете натуральный, минималистичный уход. Но использовать его в качестве альтернативы клинически подтвержденным активам — нецелесообразно.
Если хотите попробовать говяжий жир, сделайте патч-тест и избегайте использования на жирной или проблемной коже. И обязательно не заменяйте им дерматологические препараты без консультации со специалистом.