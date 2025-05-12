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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
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Время на прочтение
2 мин

Говяжий жир для кожи: бессмысленный TikTok-тренд или действительно эффективное средство ухода

Недавно в TikTok снова появился новый бьюти-тренд — нанесение говяжьего жира на лицо. Блогеры обещают чистую, увлажненную кожу без акне, а в комментариях можно прочесть тысячи восторженных отзывов. Но есть ли смысл наносить на кожу продукт, традиционно ассоциирующийся с жареным картофелем, попытаемся разобраться.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Говяжий жир для кожи: бессмысленный TikTok тренд или действительно эффективное средство ухода

Говяжий жир для кожи: бессмысленный TikTok тренд или действительно эффективное средство ухода / © Credits

Сертифицированная дерматолог Dr. Geeta Yadav рассказала, действительно ли говяжий жир — это новое чудо в косметологии или просто бессмысленная, а возможно и вредная идея из интернета.

Говяжий жир — это растопленный жир крупного рогатого скота, очищенный и подготовленный для кулинарного или косметического использования. Он богат насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами, в частности:

  • Олеиновой

  • Пальмитиновой

  • Стеариновой

  • Линолевой кислотой

Эти компоненты помогают укрепить естественный защитный барьер кожи, уменьшить потерю влаги и способствуют ее регенерации.

Говяжий жир как увлажнитель

Dr. Geeta Yadav утверждает, что говяжий жир действительно обладает полезными свойствами. Он насыщен жирными кислотами, помогающими увлажнять кожу, уменьшать воспаление и восстанавливать поврежденный кожный барьер. Эмульсии с говяжьим жиром и маслом грецкого ореха могут помочь людям с дерматитом и псориазом, уменьшить сухость и раздражение.

Возможные преимущества говяжьего жира

  • Глубокое увлажнение. Жирные кислоты формируют защитный слой, который запечатывает влагу и уменьшает ее потерю.

  • Восстановление кожи. Омега-кислоты, присутствующие в составе, поддерживают упругость и тонус кожи.

  • Потенциальная помощь при кожных заболеваниях. Некоторые люди с экземой, псориазом или сухостью кожи сообщают о заметном облегчении симптомов после использования говяжьего жира.

Недостатки и риски

  • Может быть комедогенным. Говяжий жир может закупоривать поры, особенно у людей со склонностью к акне. Комедогенность — способность ингредиента вызывать появление угрей — еще недостаточно исследована для говяжьего жира, поэтому риск существует.

  • Не заменит ретинол. Несмотря на популярное мнение, говяжий жир не является источником активного витамина А в форме, пригодной для борьбы со старением или акне. Он не имеет той же биоактивности, что ретинол и не может стимулировать обновление клеток или выработку коллагена.

  • Возможно раздражение. В высоких концентрациях может возникать раздражение или повышенная чувствительность к солнцу.

  • Аромат. Обладает специфическим «мясным» запахом, который может быть неприятным для многих.

На сегодняшний день нет масштабных клинических исследований, которые подтверждали бы длительный эффект от нанесения говяжьего жира на кожу. Большинство доказательств — это анекдотические истории из социальных сетей или исследования с очень ограниченной выборкой.

Чем можно заменить

Если вы ищете увлажнение:

  • Сквалан (некомедогенный, лёгкий)

  • Масло семян подсолнечника (богатое линолевой кислотой)

  • Масло ши (для очень сухой кожи)

Если хотите бороться с акне или морщинами:

  • Ретинол или ретиноиды (клинически подтвержденные)

  • Ниоцинамид

  • Азелаиновая кислота

Говяжий жир может быть полезным увлажняющим средством для некоторых типов кожи, особенно если вы ищете натуральный, минималистичный уход. Но использовать его в качестве альтернативы клинически подтвержденным активам — нецелесообразно.

Если хотите попробовать говяжий жир, сделайте патч-тест и избегайте использования на жирной или проблемной коже. И обязательно не заменяйте им дерматологические препараты без консультации со специалистом.

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