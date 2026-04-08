Гриб, который меняет правила игры — почему рейши становится новым универсальным ингредиентом в уходе за кожей
Еще несколько лет назад косметика с грибами казалась чем-то нишевым и даже несколько экзотическим. Сегодня же она стремительно переходит в категорию обязательного ухода.
Тренд на натуральность давно вышел за пределы питания и образа жизни, теперь он формирует и бьюти-индустрию. Грибы, в частности рейши, чага и тремела, стали новыми героями ухода за кожей благодаря своим уникальным свойствам, об этом рассказало издание NewBeauty. Они не просто увлажняют или успокаивают, а работают комплексно, от борьбы со стрессом до восстановления кожного барьера.
Грибы — редкое сочетание природной силы и научно доказанной эффективности. Они глубоко увлажняют кожу, обладают мощным антиоксидантным действием, повышают эластичность и стимулируют регенерацию. Благодаря этому их активно добавляют в сыворотки, кремы и маски для борьбы с признаками старения, раздражениями и последствиями стресса.
Рейши
Рейши (Трутовик лакированный), известный как «гриб бессмертия», сегодня стал настоящим фаворитом в уходе за кожей. Его ключевая суперсила — защита и восстановление кожного барьера. В составе рейши:
полисахариды, которые интенсивно увлажняют
антиоксиданты, которые борются с оксидативным стрессом
тритерпеноиды и бета-глюканы, которые поддерживают обновление клеток
Именно поэтому он помогает:
уменьшить отеки
успокоить раздражение
вернуть коже сияние
Кожа и стресс
Современный ритм жизни напрямую отражается на нашем лице. Повышенный уровень стресса может проявляться через покраснение, сухость, высыпания и потерю тонуса. Именно здесь в игру вступают адаптогены и грибы среди них занимают особое место. Они помогают коже адаптироваться к внешним и внутренним стрессовым факторам, восстанавливают баланс.
В косметологии использование рейши может ускорить восстановление кожного барьера, улучшить заживление кожи, увеличить восстановление поврежденных участков и уменьшить глубинные повреждения. Кроме того, рейши подавляет воспалительные процессы и помогает коже лучше реагировать на раздражители.
Сейчас есть мнение, что популярность грибных ингредиентов — не кратковременный всплеск, а часть глобального перехода к биоактивной, научно обоснованной косметике. Даже в декоративной косметике появляются такие компоненты, например, экстракт белого шиитаке в кремах для зоны вокруг глаз.
Рейши — больше, чем модный ингредиент, это символ нового подхода к красоте, где важны не только мгновенный эффект, но и глубокое восстановление, баланс и долговременное здоровье кожи. И если раньше грибы были лишь частью культуры здоровья, то сегодня они уверенно занимают свое место на полках с самой эффективной косметикой.