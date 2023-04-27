Грязнее унитаза: как обезвредить рассадник бактерий в вашей косметичке

Когда вы в последний раз стирали свою косметичку и хорошенько чистили кисти? Поверьте, прочитав нашу статью, вы немедленно побежите это делать.

Чистка кистей для макияжа - рутинная работа, о которой многие из нас часто забывают. Как показал опрос, 40% людей чистят свои кисточки только раз в две недели, а 20% — раз в один-три месяца, хотя косметологи утверждают, что делать это просто необходимо регулярно. The Sun поделился результатами исследования грязных кисточек для макияжа, они оказались очень впечатляющими.

Чтобы подчеркнуть важность очистки инструментов для макияжа, команда исследователей использовала для эксперимента два набора кистей - очищенные и неочищенные. После недельного использования кисти отдали на анализ бакпосева, так называемый мазок.

Что обнаружили ученые в грязных кисточках для макияжа

Проанализировали также количество бактерий на косметичке, сумке для кистей для макияжа, ящике для кистей и держателе для кистей в ванной. Исследование показало, что грязные кисти для макияжа содержали либо столько же, либо больше бактерий, чем на сиденье унитаза.

Результаты анализа образцов показали, что все неочищенные кисти для макияжа имели потенциальные следы кишечной палочки, дрожжей и плесени, которые могут привести к грибковым инфекциям, в то время как на чистых кистях для макияжа присутствовало значительно меньше бактерий.

Исследования показали, что средняя кисточка для макияжа может содержать омертвевшие клетки кожи, масло и бактерии, которые могут переноситься между продуктом и лицом. Кроме того, то, где и как мы их храним, может иметь дополнительные последствия.

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Почему нельзя использовать грязные кисточки для макияжа

Не все бактерии вредны - микробиом кожи человека содержит множество различных типов микробов, которые помогают поддерживать здоровый кожный барьер и защищать нас от патогенных микробов, вызывающих инфекции. Использование грязных кисточек может увеличить риск дисбаланса в здоровом микробном сообществе и привести к увеличению числа патогенных микробов, которые могут вызвать высыпания или более серьезные проблемы, такие как импетиго или стафилококковые инфекции.

Как правильно очищать кисточки для макияжа

Мойте кисточки щадящим моющим средством, в идеале можно использовать гель или пенку для снятия макияжа. Обязательно очищайте центр и основание щетки, так как это часто упускается из виду и может стать местом скопления бактерий. Никогда не погружайте наконечник (металлическую часть) в воду, так как это может повредить кисточку. После стирки дайте им высохнуть на боку или в перевернутом виде и храните их в закрытых контейнерах, чтобы снизить риск загрязнения другими предметами или частицами, которые витают в воздухе.

Как часто нужно мыть кисточки для макияжа

Невероятно важно мыть кисти для макияжа не реже одного раза в неделю, чтобы удалить любые бактерии, присутствующие на кистях.

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