Идеальное очищение лица в 20 и 40 лет: советы визажиста
Красивое, сияющее лицо начинается не с тонального крема или хайлайтера, а с правильного ухода за кожей. Один из главных этапов — очищение, которое не только удаляет макияж и загрязнения, но и готовит кожу к дальнейшему уходу.
Визажист и автор страницы mister.makeupartist рассказал о методе двойного очищения, который стал золотым стандартом в бьюти мире. Но важно помнить, что в 20 и 40 лет кожа имеет разные потребности и подход к очищению тоже отличается.
Как работает двойная очистка
Этот метод пришел к нам из Кореи и заключается в том, что кожа очищается в два этапа:
Масло или бальзам — растворяет макияж, солнцезащитный крем, излишки себума и грязь.
Пенка или гель — убирает остатки масла, пыль и другие загрязнения, которые не растворились на первом этапе.
В результате кожа не только чистая, но и максимально готова к нанесению сывороток и кремов. Регулярное двойное очищение снижает риск появления черных точек и высыпаний, а также помогает поддерживать здоровый микробиом кожи.
В 20 лет готовьте кожу к будущему
В молодом возрасте кожа еще имеет высокий уровень естественной регенерации и увлажнения. Но именно сейчас важно сформировать привычку тщательно очищать лицо, чтобы предотвратить появление преждевременных морщин и высыпаний.
Используйте легкие масляные очистители с витамином Е, зеленым чаем или гиалуроновой кислотой.
Обязательно эмульгируйте масло, добавь немного теплой воды, чтобы оно превратилось в нежное молочко. Это поможет избежать забитых пор.
На втором этапе подойдет мягкая пенка или гель без агрессивных сульфатов.
Лайфхак: если вы часто пользуетесь стойким макияжем, лучше брать гидрофильные масла, они растворяют даже водостойкую косметику.
В 40 лет берегите чувствительность и упругость
После 35-40 лет кожа становится тоньше, чувствительнее, теряет эластичность и быстрее реагирует на агрессивные средства. Поэтому главное правило — очищать мягко, но эффективно.
Выбирайте питательные масла с авокадо, миндалем или скваланом, они не только снимают макияж, но и ухаживают за кожей.
Избегайте агрессивных ПАВ: вместо сильной пены выбирайте кремовые или энзимные очистители, которые не пересушивают.
Добавьте в рутину легкий массаж во время умывания, он стимулирует микроциркуляцию и улучшает цвет лица.
Совет: в зрелом возрасте не стоит ограничиваться только водой по утрам, ночные кремы и себум тоже нужно смывать, чтобы кожа лучше «дышала».
Распространенные ошибки в очистке
Влажные салфетки вместо умывания — они лишь размазывают макияж, а не снимают его.
Чрезмерное трение — травмирует кожу и провоцирует купероз.
Неправильное ополаскивание — остатки масла без эмульгации могут стать причиной высыпаний.
Двойное очищение — это не прихоть, а инвестиция в здоровье и красоту кожи. В 20 лет оно помогает бороться с высыпаниями и делает кожу сияющей, а после 40 — сохраняет ее мягкой, гладкой и более молодой на вид.
Правильный уход — это ваш лучший «фильтр» без фотошопа.