Идеальный макияж после 40 лет: почему косметику лучше наносить кистью

С возрастом кожа меняется, появляются мелкие морщинки, она может становиться тоньше или суше. Поэтому выбор правильного способа нанесения декоративной косметики становится не менее важным, чем сам продукт.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
© Credits

Многие привыкли наносить тональный крем или румяна пальцами или спонжем. Но визажист и автор страницы Mister Makeup Artist говорит, что важно уметь «втушевывать» продукт в кожу тонкими слоями. Так вы получаете ровное покрытие без пятен и накоплений в морщинах.

Кисть позволяет:

  • контролировать количество продукта

  • наносить тонкие, но достаточно насыщенные слои

  • избежать эффекта маски или сухих пятен

Используйте кисть, которая подходит под ваш тип продукта, например, плотные кремовые текстуры лучше растушевывать плотной кистью, жидкие продукты — более мягкой и пушистой.

Преимущества нанесения косметики кистью

  • Точность и контроль. Кисть позволяет равномерно нанести продукт даже на сложные участки лица, такие как под глаза, вокруг носа и рта.

  • Экономия продукта. Тонкие слои помогают избежать избытка косметики, который часто накапливается при нанесении пальцами.

  • Естественное финишное покрытие. Кисть «втушевывает» тон, румяна или хайлайтер в кожу, создает эффект сияния и натуральности.

  • Предотвращает проблемы с кожей. Использование кисти вместо пальцев уменьшает контакт кожи с бактериями и жировыми выделениями рук.

Лайфхаки

  • Тональный крем: наносите на лоб, щеки, подбородок, а затем растушевывайте движениями от центра к краям.

  • Румяна и бронзеры: сначала набирайте минимальное количество продукта и добавляйте по мере необходимости, слой за слоем.

  • Хайлайтер: легкими движениями кисти «подсветите» скулы, переносицу и верхнюю часть губ.

  • Глаза: для теней кисть позволяет создавать плавные градиенты и мягкие переходы.

Визажист говорит, что 99,9% результата зависит от того, как вы наносите продукт, а не только от его бренда или его цены. Тонкие слои косметики и правильная кисть — это естественный и ухоженный вид. В зрелом возрасте избыток продукта всегда заметен, поэтому руководствуйтесь правилом чем меньше, тем лучше. Не забывайте о регулярной очистке и дезинфекции кистей, ведь это залог красивого и безопасного макияжа.

Кисть — это ваш лучший союзник в создании идеального макияжа после 40 лет. Она не только помогает сделать лицо свежим и ухоженным, но и экономит продукт и сохраняет кожу здоровой.

