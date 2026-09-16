Идеальный осенний макияж — меньше усилий, больше шарма / © Credits

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Осень традиционно приносит с собой более тёмные оттенки помады, выразительные глаза и насыщенные текстуры. Но в 2026 году бьюти-тренды меняют правила игры, поэтому вместо безупречности — естественность, вместо сложных схем — продуманная простота, об этом рассказало издание NewBeauty. Наблюдается тенденция «от совершенства к аутентичности». Поэтому этой осенью макияж должен выглядеть так, будто вы не слишком старались, хотя на самом деле каждая деталь продумана.

Здоровая бархатистая кожа

На смену очень блестящей «стеклянной коже» приходит эффект с мягким, естественным сиянием без зеркальной поверхности. Текстура остаётся живой, но лицо должно выглядеть увлажнённым, свежим и ухоженным. Именно такой финиш становится идеальным фоном для более насыщенных осенних акцентов.

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Ягодные губы

Осень невозможно представить без тёмной помады, но в этом сезоне классические винные оттенки приобретают ещё более сочное звучание. Среди фаворитов — ежевика, шелковица и выдержанное вино. Лучше всего они смотрятся на свежей коже и в сочетании с почти незаметным макияжем глаз. Такая хитрость делает губы главной деталью образа и в то же время не перегружает его.

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Черные акценты вместо обычной подводки

Еще один способ придать индивидуальность вашему образу — так называемые концентрированные черные штрихи вокруг глаз. Их можно рассматривать не как классическую подводку, а как небольшой графический элемент.

Это может быть короткая линия во внешнем уголке глаза, один плотный штрих вдоль ресниц, необычная деталь в брови или акцент, заметный только под определенным углом. Главное — не переусердствовать. Если одновременно добавить толстую стрелку, тёмную подводку, smoky eyes и драматичные ресницы, эффект утратит свою лёгкость.

Мягкий макияж smoky eyes

Классический макияж smoky eyes тоже становится более нежным. Вместо резких переходов — тщательно растушёванные оттенки эспрессо, шоколада, оливкового, сливового и угольного. Никаких чётких границ, ведь тени должны буквально растворяться на веках. В результате макияж приобретает романтичный, современный и вполне уместный вид даже днём.

Румяна вместо резкого контурирования

Этой осенью румяна остаются одним из главных средств для создания свежего образа. Однако вместо четкой скульптурирования выберите мягкий оттенок розового, ягодного или розово-красного цвета.

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Кремовые текстуры отлично вписываются в эту тенденцию, так как они буквально сливаются с кожей и придают ей свежий вид. Кроме того, румяна можно наносить выше, а именно вдоль скул, к вискам и даже немного на веки.

Меньше косметики

Тренд сезона касается не только макияжа, но и самой косметички. Идея заключается в отказе от десятков продуктов в пользу нескольких действительно эффективных и качественных средств. Не переполненная косметичка, а тщательно подобранный набор, который легко вписывается в повседневную рутину, — именно такой подход сегодня считается ультрасовременным.

Монохромный макияж

Еще один способ сделать образ целостным — использовать один прохладный розовый оттенок сразу на нескольких участках. Румяна можно нанести высоко до висков и легким слоем повторить оттенок на веках.

После популярного летом драпирования румян его осенняя версия становится более прохладной и сдержанной. Вместо бронзовых и персиковых оттенков отдайте предпочтение холодному розовому, который придает образу графичность и в то же время остается очень женственным.

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Темные круги под глазами больше не нужно скрывать

Пожалуй, самый интересный тренд сезона — макияж, который не стремится полностью скрыть естественные тени под глазами. Легкие оттенки фиолетового, коричневого, розового или даже синего под глазами могут придать лицу глубину и характер. Естественная пигментация вокруг глаз не обязательно является недостатком, напротив, она может сделать взгляд более выразительным и чувственным.

Это не значит, что консилер нужно выбросить, просто больше нет необходимости осветлять зону под глазами на несколько тонов. Немного естественной тени — и макияж выглядит свежо.

Осень 2026 предлагает отказаться от макияжа, который скрывает естественность. Главный принцип красоты этого сезона прост — не скрывать себя, а подчеркивать то, что уже есть.

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