Инъекции ботокса в подмышки: зачем это делать / © Credits

Реклама

Ботокс уже давно известен как золотой стандарт по борьбе с морщинами. Но знали ли вы, что он также может стать спасительным кругом для тех, кто страдает чрезмерным потоотделением, рассказало издание Real Simple. С наступлением лета проблема мокрых пятен под руками, неприятного запаха и постоянной необходимости менять одежду становится слишком знакомой для многих. И именно здесь ботокс приходит на помощь не только как косметическое средство, но и как медицинское решение.

Что такое гипергидроз и причины его возникновения

Гипергидроз — это состояние, при котором потовые железы работают чрезмерно активно, даже когда тело не нуждается в охлаждении. Это состояние поражает до 5% населения. Чаще повышенное потоотделение проявляется в зоне подмышек, ладоней, стоп и лица.

Как ботокс уменьшает потоотделение

Ботокс (ботулотоксин типа A) — это нейромодулятор, временно блокирующий нервные сигналы, активирующие потовые железы. После инъекции в зону подмышек нервные окончания не могут «отдать команду» железам производить пот. В результате — пот просто не образуется в обработанной зоне. Ботокс может снизить потоотделение на 80–90% в зоне обработки. Результаты видны уже через 2–4 недели после процедуры.

Реклама

Безопасно ли это

Да. Ботокс для лечения гипергидроза считается безопасным, если процедуру проводит сертифицированный врач или опытный медицинский специалист.

Многие считают, что после блокировки потовых желез в подмышках тело начнет потеть больше в других местах. Это не так — выработка пота в других зонах не меняется.

Как проходит процедура

Процедура занимает 10–20 мин. После очищения кожи врач делает около 10–15 уколов тонкой иглой в каждую подмышку и формирует сетку для равномерного распределения препарата. Анестезия обычно не требуется, хотя по желанию могут применить местное обезболивание.

После процедуры:

Реклама

можно вернуться к привычному ритму жизни уже в тот же день;

избегайте тренировок, бани или сауны в течение 24–48 часов;

эффект становится заметным через 1–2 недели и достигает максимума через 3–4 недели.

Сколько держится эффект

У большинства пациентов действие ботокса длится от 4 до 6 месяцев. Некоторые говорят о продолжительности до года. Поэтому многие делают процедуру раз в год — обычно весной, чтобы покоиться на протяжении всего лета.

Есть ли альтернативы ботоксу

Существуют другие нейромодуляторы, которые могут использоваться для этой цели, хотя только ботокс утвержден для лечения гипергидроза. Выбор препарата зависит от специалиста и клиники.

Кому подойдет ботокс в подмышки

Эта процедура рекомендована:

людям с диагностированным гипергидрозом;

тем, кто не получает эффект от антиперспирантов;

тем, кто сталкивается с социальным дискомфортом из-за влажных пятен.

Если чрезмерное потоотделение мешает вашей жизни, ботокс в подмышки — это безопасное, эффективное и относительно быстрое решение. Хотя это не навсегда, многие пациенты считают его настоящим подарком, возвращающим уверенность в себе, особенно летом.

Реклама

Перед процедурой обязательно проконсультируйтесь с дерматологом или врачом эстетической медицины, чтобы убедиться, что именно этот метод лучше всего подходит вам.