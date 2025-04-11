Как идеально подобрать тональный крем под цвет вашей кожи. / © Credits

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И если раньше выбор тонального средства часто напоминал игру в лотерею, то сегодня благодаря профессиональным советам и технологиям можно найти оттенок, который будет будто создан специально для вас, об этом рассказало издание Real Simple .

Начните с понимания своего тона кожи

Тон кожи – это тот цвет, который мы видим на ее поверхности. Он бывает светлым, средним или темным и часто меняется с временем года. Летом кожа обычно темнеет из-за загара, а зимой — становится светлее. Чтобы определить свой основной тон, посмотрите на линию челюсти — именно там меньше влияния внешних факторов, таких как румянец или покраснение. Также учитывайте, как ваша кожа реагирует на солнце: если вы быстро обгораете обычно у вас светлый тон кожи, а у тех, кто легко загорает — средний или темный.

Полезный совет: идеально, если в косметичке есть два разных оттенка тонального крема – для зимнего и летнего сезонов. Или один нейтральный, который можно легко смешивать с другим.

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Определите свой подтон – секрет точного выбора

Подтон – это невидимый для глаза оттенок, который просматривается из-под поверхности кожи. Именно он отвечает за то, почему один крем сливается с вашей кожей, а другой выглядит неестественно. Существует три основных подтона:

Холодный – кожа имеет розовый или голубой оттенок, вены на запястье кажутся синими.

Теплый – кожа имеет желтоватый или оливковый тон, а вены кажутся зелеными.

Нейтральный – сочетание теплого и холодного, вены выглядят смешанным.

Кроме метода с венами, можно обратить внимание на то, какие украшения вам подходят больше. Если серебро – вероятно, подтон холодный. Если золото – теплый. Если подходят оба металла – вероятнее всего, подтон нейтральный.

Учитывайте текстуру и тип кожи

Не только цвет, но и текстура кожи имеет большое значение. Жирная кожа нуждается в матирующих средствах, сухая – увлажнение, а возрастная – деликатных формул, не подчеркивающих морщины.

Жирная кожа: тональные средства на основе пудры или с матовым эффектом.

Сухая или возрастная кожа: кремовые, увлажняющие текстуры с эффектом сияния.

Комбинированная: сбалансированные формулы со средним покрытием.

Протестируйте несколько оттенков

Не стоит наносить тональный крем на тыльную сторону руки – это самая распространенная ошибка. Лучшее место для теста – линия челюсти, где кожа переходит от лица к шее. Нанесите три близких оттенка параллельными линиями и выберите самый заметный.

Еще лучше: выйдите из помещения и проверьте результат на естественном свете. Освещение в магазинах (особенно люминесцентное) часто уродует цвета.

Обращайтесь к онлайн-инструментам

Мир цифровых технологий пришел и в косметику. Некоторые бренды предлагают онлайн-консультации и тесты по подбору оттенков, например, достаточно ответить на ряд вопросов, загрузить фото и вы получите персональный результат.

Не бойтесь смешивания

Иногда идеальный результат можно получить только смешиванием двух оттенков. Это особенно актуально для межсезонья или когда кожа имеет особенности — например, красноватые участки или неоднородный тон. Все как в акварели – немного экспериментов и вы найдете свою формулу.

Подбор тонального крема – это сочетание знаний и чувств. Не стесняйтесь тестировать, задавать вопросы консультантам или обращаться за помощью к технологиям. Самое главное – ваша кожа должна чувствовать себя комфортно, а вид – оставаться естественным. Ведь настоящая красота — не в маскировке, а в подчеркивании того, что уже прекрасно.