Как избавиться от грибка ногтей на ногах: 7 домашних средств

Лето - пора открытой обуви. Но, если ногти поражены грибком, демонстрировать их в открытых босоножках совсем не хочется.

Если ваши ногти на ногах ломкие, обесцвеченные или деформированные, последнее, что вы хотите сделать, - это показать их. Если вас беспокоит грибок ногтей, обязательно обратитесь к врачу.

Издание Womans World тоже обратилось к врачам по этому поводу, и они поделились простыми домашними средствами, чтобы вы могли красиво оголять ноги.

Яблочный уксус

Яблочный уксус содержит уксусную кислоту, которая может убить существующие споры грибка. Участники исследования, которые ежедневно наносили кислоту на свои ногти, наблюдали улучшение в течение 14 дней, а 93% участников излечились от инфекции в течение 24 недель. Чтобы улучшить результаты, ортопед из Нью-Джерси Дана Канузо рекомендует добавить несколько капель масла чайного дерева, которое подавляет рост нового грибка, в то время как яблочный уксус борется с грибком, который уже есть.

Рецепт

Добавьте 6 капель масла чайного дерева в 4 стакана теплой воды и 1 стакан яблочного уксуса. Замочите ноги на 15 минут, затем промойте и высушите.

Пищевая сода и перекись водорода

Пищевая сода, которую рекомендуют использовать как чистящее средство и поглотитель неприятных запахов, также может помочь освежить ваши ноги. По словам ученых из журнала Mycopathologia, этот продукт может убить до 79% спор, вызывающих инфекцию. Грибок ногтей на ногах, как правило, кислый, поэтому основная пищевая сода помогает отрегулировать pH ваших ногтей и окружающей области, что затрудняет рост и развитие грибка.

Рецепт

Попробуйте замочить ноги в смеси пищевой соды и перекиси водорода, что также может помочь уничтожить грибок ногтей на ногах. Смешайте половину стакана пищевой соды, 1 стакан 3%-ной перекиси водорода и 4 стакана воды. Замачивайте инфицированные ногти на ногах или всю ступню на 10–20 минут ежедневно, затем промойте и высушите пораженный участок.

Чеснок

Чеснок — еще одно быстродействующее средство. Он содержит соединение содержанием соединения серы - аллицин, которое может быстро уничтожить споры грибка. По данным венесуэльских исследователей, опубликованным в Журнале Американской академии дерматологии, экстракт серы уничтожил 72% грибковых инфекций за 60 дней.

Рецепт

Снимите кожицу с чеснока и разрежьте пополам. Ежедневно протирайте срезы вокруг и под ногтями на ногах и смывайте через 1 час.

Отбеливатель

Хотя погружение ног в раствор с отбеливателем может показаться странным способом вылечить инфекцию, разбавленный отбеливатель на самом деле безопасен для кожи, но довольно эффективен для осветления пожелтевших от грибка ногтей на ногах и остановки инфекции. Действующее вещество - хлорноватистая кислота - является природным антибактериальным соединением, рассказывает Джошуа Зейхнер, доктор медицинских наук, директор отдела косметических и клинических исследований в области дерматологии в больнице Маунт-Синай. Соединение мягко осветляет кератиновые белки, вызывающие пожелтение ногтей, а также устраняет споры, вызывающие инфекцию. А действие замачивания пораженных ногтей позволяет раствору попасть под ногти, где грибок имеет тенденцию скапливаться.

Рецепт

Смешайте не более 1 столовую ложку отбеливателя на 4 л воды. Замочите ноги на 10 минут в день, затем промойте кожу водой с мылом. Повторите один-два раза, можно в течение одного дня, пока не исчезнут какие-либо заметные признаки инфекции.

Примечание

Хотя разбавленный отбеливатель безопасен для большинства типов кожи, если вы испытываете раздражение или дискомфорт во время процедуры, немедленно ее прекратите.

Лак для ногтей

Попробуйте использовать противогрибковый лак для ногтей, который может ускорить заживление, предотвратить повторные инфекции и скрыть обесцвечивание.

Диета

Если вы боролись с повторяющимися случаями заражения грибком ногтей, у вас может быть восприимчивость, которая обусловлена диетой, говорит ортопед Роберт Корнфельд, доктор медицинских наук, основатель Института интегративной ортопедической медицины в Манхассете, Нью-Йорк. Рафинированные углеводы, такие как сахар и белая мука, на самом деле подпитывают грибок в кишечнике. Перегрузка желудочно-кишечного тракта приводит к росту грибка в ногтевом ложе, что может привести к рецидивирующим инфекциям. Совет доктора Корнфельда: замените рафинированные углеводы (например, белую пасту и кукурузные хлопья) на более полезные цельнозерновые продукты (например, макароны из цельнозерновой муки и овсянку). Также разумно по возможности не добавлять подсластители.

Как избавиться от грибка ногтей на ногах в обуви

Поскольку грибки могут выживать на поверхностях в течение неопределенного времени, дезинфекция обуви имеет решающее значение для поддержания здоровья пальцев ног. Ваша обувь с закрытым носком, вероятно, нуждается в большем уходе, так как темная и влажная среда внутри создает идеальную среду для размножения инфекционных спор. На самом деле исследования показывают, что ранее ношенная обувь содержит на 23% больше грибков, чем новая.

Простой противогрибковый спрей для обуви обычно помогает. Ищите лекарство с тербинафином, противогрибковым препаратом, которое уничтожает споры, вызывающие грибок ногтей на ногах, в течение 15 минут, согласно исследованию, опубликованному в Журнале Американской ортопедической медицинской ассоциации.

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