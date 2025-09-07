- Дата публикации
Как избавиться от пигментных пятен: советы дерматолога
Пигментные пятна — одна из самых распространенных эстетических проблем кожи. Они могут появляться после акне, из-за гормональных изменений, солнечного излучения или с возрастом.
Хорошая новость заключается в том, что современная дерматология имеет множество инструментов, которые помогают сделать кожу более ровной. Дерматолог Dr. Geeta Yadav поделилась проверенными советами, как правильно ухаживать за кожей и постепенно уменьшить проявления гиперпигментации.
Используйте солнцезащитный крем ежедневно
SPF — это база. Солнце является главным провокатором появления и усиления пигментации. Дерматологи настаивают, что крем с SPF нужно наносить даже зимой и даже в помещении, ведь ультрафиолет проникает сквозь окна.
Если у вас мелазма или пятна после акне, стоит выбрать тонированный солнцезащитный крем, он дополнительно защищает от видимого света, который тоже влияет на пигментацию.
Выбирайте правильные активные ингредиенты
В борьбе с пятнами работают только научно доказанные средства. Самые эффективные компоненты:
Ниацинамид — уменьшает воспаление и постепенно осветляет пятна.
Азелаиновая кислота — подходит даже для чувствительной кожи, оказывает противовоспалительное действие.
Лактобионовая и молочная кислоты — мягко отшелушивают и выравнивают тон.
Ретиноиды — стимулируют обновление клеток и уменьшают пигментацию, но используются под контролем врача.
Народные методы, например, лимонный сок, могут привести к раздражениям и ожогам. Дерматологи советуют отказаться от таких «лайфгаков».
Будьте осторожны с активами
Кислоты и ретиноиды — это не марафон на скорость. Важно вводить их постепенно, начинать с 1-2 раз в неделю, внимательно следить за реакцией кожи. Чрезмерное использование может вызвать покраснение, сухость и даже новые пятна.
Долгосрочный результат
Гиперпигментация не исчезает за несколько дней. Первые заметные изменения можно увидеть примерно через 8-12 недель регулярного ухода. Главное — последовательность и терпение.
Когда стоит обратиться к дерматологу
Если пигментация резко усилилась.
Если появились новые пятна непонятного происхождения.
Если домашний уход не дает результата.
В клинике врач может предложить такие профессиональные процедуры, как химические пилинги, лазерную шлифовку или мезотерапию. Выбор зависит от типа кожи и глубины пигментации.
Избавиться от пигментных пятен реально, но это процесс, который требует системности. Лучшая защита — ежедневный SPF, правильные ингредиенты и отказ от сомнительных методов. А если сомневаетесь в выборе ухода, лучше посоветоваться с дерматологом.