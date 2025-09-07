Как избавиться от пигментных пятен: советы дерматолога

Как избавиться от пигментных пятен / © Credits

Хорошая новость заключается в том, что современная дерматология имеет множество инструментов, которые помогают сделать кожу более ровной. Дерматолог Dr. Geeta Yadav поделилась проверенными советами, как правильно ухаживать за кожей и постепенно уменьшить проявления гиперпигментации.

Используйте солнцезащитный крем ежедневно

SPF — это база. Солнце является главным провокатором появления и усиления пигментации. Дерматологи настаивают, что крем с SPF нужно наносить даже зимой и даже в помещении, ведь ультрафиолет проникает сквозь окна.

Если у вас мелазма или пятна после акне, стоит выбрать тонированный солнцезащитный крем, он дополнительно защищает от видимого света, который тоже влияет на пигментацию.

Выбирайте правильные активные ингредиенты

В борьбе с пятнами работают только научно доказанные средства. Самые эффективные компоненты:

Ниацинамид — уменьшает воспаление и постепенно осветляет пятна.

Азелаиновая кислота — подходит даже для чувствительной кожи, оказывает противовоспалительное действие.

Лактобионовая и молочная кислоты — мягко отшелушивают и выравнивают тон.

Ретиноиды — стимулируют обновление клеток и уменьшают пигментацию, но используются под контролем врача.

Народные методы, например, лимонный сок, могут привести к раздражениям и ожогам. Дерматологи советуют отказаться от таких «лайфгаков».

Будьте осторожны с активами

Кислоты и ретиноиды — это не марафон на скорость. Важно вводить их постепенно, начинать с 1-2 раз в неделю, внимательно следить за реакцией кожи. Чрезмерное использование может вызвать покраснение, сухость и даже новые пятна.

Долгосрочный результат

Гиперпигментация не исчезает за несколько дней. Первые заметные изменения можно увидеть примерно через 8-12 недель регулярного ухода. Главное — последовательность и терпение.

Когда стоит обратиться к дерматологу

Если пигментация резко усилилась.

Если появились новые пятна непонятного происхождения.

Если домашний уход не дает результата.

В клинике врач может предложить такие профессиональные процедуры, как химические пилинги, лазерную шлифовку или мезотерапию. Выбор зависит от типа кожи и глубины пигментации.

Избавиться от пигментных пятен реально, но это процесс, который требует системности. Лучшая защита — ежедневный SPF, правильные ингредиенты и отказ от сомнительных методов. А если сомневаетесь в выборе ухода, лучше посоветоваться с дерматологом.