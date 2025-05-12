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- Косметология
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Как избавиться от постакне: советы дерматолога
Акне – это не только подростковая проблема, как мы привыкли думать. Воспаления на коже могут появляться в любом возрасте, а вот оставшиеся следы — постакнет — иногда сопровождают нас еще дольше, чем сама сыпь.
Что такое постакнет и почему оно появляется? Мы пообщались с дерматологом-косметологом клиники Mediskin Кристиной Руцкой, чтобы узнать наиболее эффективные методики.
Постакне – это комплекс изменений кожи, которые остаются после акне:
Пигментные пятна (поствоспалительная гиперпигментация) — появляются из-за чрезмерной выработки меланина в ответ на воспаление.
Красные или синюшные следы (эритема) – остатки сосудистых реакций кожи.
Рубцы и неровности – результат повреждения дермы при тяжелом или запущенном акне, особенно после самостоятельного выдавливания.
Но хорошая новость в том, что у современной косметологии есть инструменты, чтобы вернуть коже гладкость, однородность и здоровый тон.
Домашний уход: ключевые компоненты в борьбе с постакне
Ежедневный уход – это база. Восстановление кожи начинается с правильных средств, постепенно выравнивающих тон, улучшающих рельеф и стимулирующих регенерацию.
Врач рекомендует обратить внимание на следующие компоненты:
Третиноин (витамин А в активной форме)
Стимулирует обновление клеток, выравнивает рельеф кожи, уменьшает гиперпигментацию и воспаление.
Салициловая кислота
Обладает кератолитическим и противовоспалительным действием, очищает поры и освещает поствоспалительные пятна.
Транексамовая кислота
Борется с поствоспалительной пигментацией, особенно эффективна для кожи с неоднородным тоном.
Ниоцинамид
Осветляет пигментные пятна, регулирует себум, успокаивает.
Центелла азиатская
Ускоряет заживление, уменьшает раздражение и улучшает барьер кожи.
Азелеиновая кислота
Обладает противовоспалительным, антипигментным и антибактериальным действием — идеальный компонент для проблемной кожи.
Для глубокой работы с постакне, особенно в случае рубцов или длительной пигментации, важно сочетать домашний уход с процедурами в клинике. Вот какие процедуры могут быть эффективными:
Rejuran (полинуклеотиды)
Мощная регенерация на клеточном уровне, активизирует восстановление тканей, улучшает текстуру и упругость кожи.
Плазмотерапия (PRP)
Собственная плазма, обогащенная тромбоцитами, стимулирует естественное заживление, уменьшает пигментацию и повышает упругость кожи.
Лазерная терапия SWT Candela
Световая энергия влияет на гиперпигментацию, уменьшает покраснение и выравнивает тон кожи без повреждения.
Frax by Candela
Фракционный необлятивный лазер для мягкого, но эффективного ремоделирования кожи. Идеально подходит для коррекции постакне рубцов.
Secret RF (микронидлинг + радиоволны)
Инновационная процедура, объединяющая микропроколы и радиочастотную энергию для глубокой стимуляции коллагена и восстановления кожи.
Красивая кожа – это процесс, а не магия. Избавиться от постакне возможно — с правильным планом действий, регулярностью и поддержкой специалистов. Домашний уход и профессиональные процедуры должны работать в паре, и именно такая комплексная стратегия дает наилучшие результаты.