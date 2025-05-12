Как избавиться от постакне: советы дерматолога

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Что такое постакнет и почему оно появляется? Мы пообщались с дерматологом-косметологом клиники Mediskin Кристиной Руцкой, чтобы узнать наиболее эффективные методики.

Постакне – это комплекс изменений кожи, которые остаются после акне:

Пигментные пятна (поствоспалительная гиперпигментация) — появляются из-за чрезмерной выработки меланина в ответ на воспаление.

Красные или синюшные следы (эритема) – остатки сосудистых реакций кожи.

Рубцы и неровности – результат повреждения дермы при тяжелом или запущенном акне, особенно после самостоятельного выдавливания.

Но хорошая новость в том, что у современной косметологии есть инструменты, чтобы вернуть коже гладкость, однородность и здоровый тон.

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Домашний уход: ключевые компоненты в борьбе с постакне

Ежедневный уход – это база. Восстановление кожи начинается с правильных средств, постепенно выравнивающих тон, улучшающих рельеф и стимулирующих регенерацию.

Врач рекомендует обратить внимание на следующие компоненты:

Третиноин (витамин А в активной форме)

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Стимулирует обновление клеток, выравнивает рельеф кожи, уменьшает гиперпигментацию и воспаление.

Салициловая кислота

Обладает кератолитическим и противовоспалительным действием, очищает поры и освещает поствоспалительные пятна.

Транексамовая кислота

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Борется с поствоспалительной пигментацией, особенно эффективна для кожи с неоднородным тоном.

Ниоцинамид

Осветляет пигментные пятна, регулирует себум, успокаивает.

Центелла азиатская

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Ускоряет заживление, уменьшает раздражение и улучшает барьер кожи.

Азелеиновая кислота

Обладает противовоспалительным, антипигментным и антибактериальным действием — идеальный компонент для проблемной кожи.

Для глубокой работы с постакне, особенно в случае рубцов или длительной пигментации, важно сочетать домашний уход с процедурами в клинике. Вот какие процедуры могут быть эффективными:

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Rejuran (полинуклеотиды)

Мощная регенерация на клеточном уровне, активизирует восстановление тканей, улучшает текстуру и упругость кожи.

Плазмотерапия (PRP)

Собственная плазма, обогащенная тромбоцитами, стимулирует естественное заживление, уменьшает пигментацию и повышает упругость кожи.

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Лазерная терапия SWT Candela

Световая энергия влияет на гиперпигментацию, уменьшает покраснение и выравнивает тон кожи без повреждения.

Frax by Candela

Фракционный необлятивный лазер для мягкого, но эффективного ремоделирования кожи. Идеально подходит для коррекции постакне рубцов.

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Secret RF (микронидлинг + радиоволны)

Инновационная процедура, объединяющая микропроколы и радиочастотную энергию для глубокой стимуляции коллагена и восстановления кожи.

Красивая кожа – это процесс, а не магия. Избавиться от постакне возможно — с правильным планом действий, регулярностью и поддержкой специалистов. Домашний уход и профессиональные процедуры должны работать в паре, и именно такая комплексная стратегия дает наилучшие результаты.