Как избавиться от прыщей в носу: полезные советы

Прыщ в носу – один из тех неприятных неожиданностей, которые могут испортить настроение и внешний вид, когда нос может увеличиться от воспаления. Хотя соблазн сразу же "заняться" им очень силен, дерматологи настаивают ничего не трогать, но что же делать, попробуем узнать.

Эти сыпи могут быть болезненными и даже привести к осложнениям, поэтому важно знать, как правильно с ними бороться и именно об этом в своей статье рассказало издание RealSimple.

Причина возникновения прыщей в носу

Если задаться вопросом, как этот прыщ появился, ответ, как правило, кроется в нарушении кожного барьера. Забитые поры, вросшие волосы или воспаление волосяных фолликулов внутри носа – все это может повлечь за собой появление прыщей. Многочисленные факторы могут влиять на этот процесс, но главное – все они связаны с нарушением нормального функционирования кожи.

Что делать, если появился прыщ

Главное, не поддавайтесь искушению выжать его. Прыщи в носу особенно болезненны, поскольку здесь много сенсорных нервных окончаний. Воспаление вызывает отек, а это, в свою очередь, увеличивает боль. К нему больно даже прикасаться или двигать. Сжатие и ковыряние в этой области может только усугубить проблему, вызвав ее увеличение и усиление боли.

Как избавиться от прыща внутри носа

Подождите, пока не образуется белое пятнышко. Это признак того, что ваше тело активно борется с инфекцией, посылает армию клеток – макрофаги и нейтрофилы – чтобы вытолкнуть ее из организма. Мучительная, глубокая красная шишка обычно впоследствии поднимается в поверхность кожи и превращается в пустулу. В случае прыщей в носу это происходит на поверхности слизистой внутренней части носа.

Таким образом, не спешите ковырять или сжимать – дайте естественному процессу произойти самостоятельно и ваше тело справится с неприятностью.

Как предотвратить появление прыщей в носу

Если прыщи появляются регулярно, это может свидетельствовать о том, что вы делаете что-нибудь не так. Если вы склонны к появлению прыщей на остальном лице, важно не допустить распространения бактерий. Используйте чистящее средство с салициловой кислотой, в сочетании с лосьоном, содержащим бензоилпероксид. Такой комплекс поможет бороться с бактериями, которые могут переселяться с лица в носовую полость.

Что делать, если прыщ не исчезает

Если в течение нескольких дней болезненный прыщ все еще не исчезает, не следует заниматься самолечением. В таком случае лучше обратиться к дерматологу, который сможет профессионально оценить ситуацию и предложить соответствующее лечение.

Прыщ в носу – это не только косметическая неприятность, но и источник боли, который может осложнить повседневную жизнь. Основные причины его появления связаны с нарушением кожного барьера, воспалением и избыточным количеством бактерий. Дождитесь появления белой точки – признака того, что ваше тело борется с инфекцией. И, конечно, в случае затяжного или болезненного воспаления обязательно обратитесь к дерматологу.

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