Как нарисовать идеальную стрелку подводкой: полезные советы

Как нарисовать идеальную стрелку подводкой

Секрет в том, что такой макияж — дело техники и практики. Если знать несколько профессиональных лайфхаков, стрелки можно нарисовать ровно и быстро даже без многолетнего опыта, а как правильно и легко это сделать рассказало издание Real Simple.

«Cat eye» или «кошачий взгляд» — это техника макияжа, когда линия подводки на верхнем веке завершается приподнятым вверх «хвостиком». Именно этот подъем создает эффект раскрытого, вытянутого глаза.

История стиля уходит во времена Клеопатры, но настоящий бум случился в 1950-х, когда появилась жидкая подводка, а в 1963-м культовый фильм «Клеопатра» с Элизабет Тейлор закрепил моду на «драматический взгляд» со стрелками.

Что нужно для создания стрелки

зеркало (лучше настольное, чтобы руки были свободными);

жидкая или гелевая подводка (черная — классика, но можно выбрать цветную для экспериментов);

тонкая кисточка или маркер-подводка;

ватные палочки и мицеллярная вода (для коррекции);

тени черного или темно-серого оттенка для предварительного эскиза.

Как нарисовать идеальную стрелку

Подготовьте веки, нанесите базу под тени или немного пудры, так подводка будет держаться дольше и не будет «перебиваться» на верхнем веке. Создайте эскиз тенями. Возьмите скошенную кисть и темные тени, чтобы легкими движениями наметить форму будущей стрелки. Это своеобразный «черновик» и его легко исправить. Проведите основную линию. Жидкой подводкой проведите тонкую линию от внутреннего уголка глаза к внешнему, как можно ближе к линии роста ресниц. Удобнее рисовать стрелку, когда вы кладете локоть на стол, тогда рука не так дрожит. Наметьте «хвостик». Посмотрите прямо в зеркало и поставьте маленькую точку там, где хотите, чтобы заканчивался «хвост». Проведите линию от внешнего угла глаза до этой точки, а затем соедините ее с основной линией. Заполните образовавшийся треугольник цветом. Учтите форму глаз. Круглые глаза — сделайте стрелку толще ближе к внешнему углу, чтобы придать им вытянутую форму. Маленькие или нависшие веки — рисуйте максимально тонкую линию, чтобы не «съесть» пространство. «Хвостик» рисуйте с открытым глазом и смотрите в зеркало. Миндалевидные глаза — вам подойдет любая техника, экспериментируйте со стилями. Коррекция. Не переживайте, если стрелка получилась неидеальной, возьмите ватную палочку с мицеллярной водой или кремом для глаз и исправьте линию, сделайте ее более четкой.

Как сочетать стрелку с макияжем

Классика : черная стрелка, нюдовые тени и тушь для объема.

Вечерний образ: черная стрелка и красная помада.

Современный тренд : цветная подводка (синяя, изумрудная, фиолетовая) и минимальный макияж лица.

Ежедневный вариант: тонкая стрелка и блеск для губ.

Стрелки — это не магия, а практика. Несколько неудачных попыток и уже через неделю вы «набьете» руку. Самое главное — найти свою технику и не бояться экспериментов, ведь «кошачий взгляд» всегда делает образ завершенным.