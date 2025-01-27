Как очистить кожу от черных точек

Черные точки или открытые комедоны являются одной из самых распространенных и неприятных проблем кожи. Эти крошечные точки могут возникать в любом возрасте, но чаще всего они встречаются у подростков и молодых людей.

Удалить их кажется почти невозможным, однако есть эффективные способы ухода за кожей, которые помогут избавиться от этой проблемы, о которых рассказало издание RealSimple.

Что такое черные пятнышки

Черные точки образуются вследствие укупорки пор или волосяных фолликулов кожным салом, клетками кожи, грязью и бактериями. При контакте с воздухом это содержимое окисляется, а это придает черным пятнам их характерный темный цвет. Чаще они появляются на носу, ведь именно здесь находится больше сальных желез.

Следует отметить, что черные точки не следует путать с сальными нитями, которые являются естественной частью кожного процесса. Сальные нити помогают выделять кожное сало на поверхность кожи, но при заполнении жиром могут выглядеть темно.

Что вызывает появление черных точек

Причин появления черных точек есть множество причин. Наиболее распространенными являются:

Гормональные колебания. Они приводят к повышенному выделению кожного сала, особенно во время полового созревания, менструации или беременности.

Они приводят к повышенному выделению кожного сала, особенно во время полового созревания, менструации или беременности. Использование определенных лекарств . К примеру, стероиды могут провоцировать их образование.

. К примеру, стероиды могут провоцировать их образование. Неправильный уход за кожей. Использование кремов на масляной основе или недостаточное очищение кожи способствует образованию черных точек.

Использование кремов на масляной основе или недостаточное очищение кожи способствует образованию черных точек. Генетика. Если у вас естественно большие поры, вы можете быть подвержены этой проблеме.

Как избавиться от черных точек

Избавление от точек требует правильной техники и средств по уходу за кожей.

Экстракция. Предусматривает удаление черных точек вручную с помощью специального инструмента – экстрактора. Процедуру лучше проводить у дерматолога во избежание повреждения кожи. Экстрактор – это металлическое устройство с отверстием в центре, позволяющее освободить поры от сала. Если вы планируете удалять черные точки дома, используйте чистые ватные палочки вместо пальцев, чтобы избежать инфекции. Химический пилинг. Эффективно очищают поры, удаляют мертвые клетки кожи. Для домашнего использования подойдут мягкие средства или подушечки с гликолевой кислотой. Использование кислот. Гликолевая, салициловая и молочная кислоты помогают растворить кожное сало и предотвратить образование черных точек. Средства с этими кислотами доступны как в виде сывороток, так и в составе тоников. Местные ретиноиды. Безрецептурные средства с адапаленом или препараты, отпускаемые по рецепту, эффективно борются с черными крапинками.

Профилактика

Предотвращение черных пятнышек — лучший способ избежать их в будущем.

Регулярно очищайте кожу. Умывайте лицо дважды в день, особенно после физических нагрузок.

Умывайте лицо дважды в день, особенно после физических нагрузок. Используйте кислоты. Салициловая кислота помогает уменьшить количество черных точек, а гликолевая – поддерживает кожу гладкой и свежей.

Салициловая кислота помогает уменьшить количество черных точек, а гликолевая – поддерживает кожу гладкой и свежей. Выбирайте правильные средства ухода. Избегайте кремов и косметики на масляной основе, отдайте предпочтение легким текстурам.

Чего не следует делать

Некоторые эффективные средства могут навредить коже. Например:

Полоски для пор. Они хоть и удаляют черные пятнышки, но могут травмировать кожу и расширить поры.

Они хоть и удаляют черные пятнышки, но могут травмировать кожу и расширить поры. Вакуумные устройства . Они могут вызвать раздражение и инфекцию.

. Они могут вызвать раздражение и инфекцию. Ручное удаление без должной гигиены. Это может привести к воспалению и рубцам.

Черные точки – это не приговор. С правильным подходом к уходу за кожей и использованием проверенных средств вы сможете избавиться от этой проблемы. Если ситуация кажется сложной, всегда обращайтесь к профессиональному дерматологу, который поможет найти оптимальное решение для вашей кожи.

Мы также писали о том, как лечить гормональные прыщи естественным путем.

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