Как подготовить пятки к сезону босоножек: дерматолог поделился домашними рецептами

Уже совсем скоро на улице установится теплая погода и мы сможем носить открытую обувь, но тогда на первый план выйдет проблема педикюра.

Доктор Дорис Дэй делится с Woman`sWorld тремя целевыми процедурами для пяток с использованием ингредиентов, которые у вас уже есть на кухне.

Если ваши пятки стянуты, выглядят шероховатыми или на них появляются эти неприятные маленькие трещины, вы далеко не одиноки — и решение, возможно, уже лежит на вашей кухне. Эти три целевые самодельные процедуры, помогут подготовить ваши пятки к ношению сандалий, каждая из которых отвечает на разные потребности. Независимо от того, хотите ли вы увлажнить, отшелушить или сделать и то, и другое одновременно, для вас есть специальная формула.

Увлажняющая ванна с медом и кокосовым маслом для сухих пяток

Если сухость является вашей основной проблемой — пятки стянуты, выглядят пепельными или имеют мелкие трещины — эта процедура от доктора Дэй сосредоточена на глубоком увлажнении. Стратегия наслоения здесь отличает ее от обычного замачивания. Вместо того, чтобы просто замочить ноги и закончить, этот подход добавляет увлажняющий слой, который продолжает работать, пока вы занимаетесь вечерними делами. Вам понадобится лишь несколько обычных ингредиентов из кладовой и около 10 минут вашего времени.

Что вам нужно:

2 столовые ложки меда

¼ стакана кокосового масла

теплая вода

Как это сделать:

Добавьте мед и кокосовое масло в теплую воду. Замочите ноги в смеси на 5-10 минут. Затем смажьте слегка влажные ноги вазелином. Наденьте хлопчатобумажные носки, чтобы зафиксировать влагу.

Специалисты по уходу за кожей обычно отмечают, что нанесение окклюзионного барьера, такого как вазелин, на влажную кожу помогает эффективнее удерживать влагу, чем просто увлажняющий крем. Хлопковые носки создают дополнительную герметичность, продлевая время действия средства во время сна.

Нежный скраб из рисовой муки от доктора для шершавых пяток

Если ваши пятки шероховатые на ощупь или вы заметили толстые участки отмершей кожи, это средство от доктора Дэй отполирует их без жесткого скрабирования. Рисовая мука — это заметно более мягкая альтернатива более грубым скрабам, поэтому, если вы когда-либо использовали пемзу или пыльцу для ног и чувствовали, что перестарались, этот подход с пастой дает вам больше контроля. Мелкозернистая текстура обеспечивает достаточное количество для удаления мертвых клеток без агрессивного трения, которое могут вызывать более крупные отшелушивающие частицы.

Что вам нужно:

1 столовая ложка рисовой муки

1-2 чайные ложки оливкового или кокосового масла.

Как это сделать:

Смешайте рисовую муку и масло до образования пасты. Массируйте влажные ноги в течение 1-2 минут, затем смойте и промокните насухо.

По словам доктора, рисовая мука мягко полирует мертвую кожу, а масло добавляет увлажнение и смягчает пятки. Это означает, что вы не просто удаляете шероховатые участки, а одновременно кондиционируете свежую кожу под ними.

Крем с мочевиной два в одном для сухих, потрескавшихся пяток

Если вы хотите увлажнить и отшелушить кожу за один шаг, или просто ищете самый эффективный подход, стоит знать об этом средстве. Это наименее затратный вариант из трех, который не требует никакой подготовки. Никакого смешивания, никакого замачивания, никакого смывания. Вы наносите один продукт непосредственно на шершавые пятки, и все готово. Если вы предпочитаете упрощенный подход с одним продуктом, крем с мочевиной может быть самым разумным дополнением к вашему уходу за ногами.

Что вам нужно:

Крем с 10-20% мочевины

Как использовать:

Нанесите крем непосредственно на шероховатые пятки. Смешивание не требуется.

Доктор Дэй объясняет, что мочевина притягивает влагу к коже, одновременно разрушая жесткие, мертвые клетки. Это двойное действие — одновременное увлажнение и отшелушивание — делает кремы с мочевиной выдающимися для ухода за пятками. Мочевина — это соединение, которое естественным образом содержится в коже. В концентрациях, рекомендованных Дэй (10-20%), она функционирует как увлажнитель, притягивая воду, так и кератолитик, смягчая связи, удерживающие мертвые клетки кожи вместе. Это означает, что она может решить проблему шероховатости и сухости за одно применение.

Каждая из трех процедур, рекомендованных доктором, направлена на различные аспекты ухода за пятками, поэтому правильный выбор зависит от того, что на самом деле нужно вашим ногам. Вы также можете чередовать методы в зависимости от того, что нужно вашим ногам в течение любой недели, поскольку средство для замачивания и отшелушивания используют обычные ингредиенты из кладовых, которые легко приготовить без похода в магазин. Между тем крем с мочевиной — это единственный продукт, который вы можете держать под рукой для быстрого применения, когда вам это нужно.

Ванна с медом и кокосовым маслом лучше всего работает, если ваши пятки сухие, но не особо шершавые или мозолистые — вазелиновое покрытие удерживает влагу на ночь. Паста из рисовой муки — это лучший выбор, если основной проблемой является толстая, отмершая кожа, она обеспечивает нежный физический скраб без лишнего воздействия.тонкость пемзы. А если вам нужно одновременно решить проблему сухости и шершавости, крем с мочевиной справится с обеими проблемами одновременно, без всякой подготовки и минимальных затрат времени.

Независимо от того, наступит ли сезон сандалий через несколько дней или еще через несколько месяцев, наличие правильного решения под рукой означает, что вам не придется искать решение в последнюю минуту.