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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
Количество просмотров
110
Время на прочтение
3 мин

Как подобрать тональный крем под цвет и тип вашей кожи: советы визажиста

Тональный крем — основа макияжа, которая способна выровнять тон лица, сделать его свежим, ухоженным и сияющим. Но только в том случае, если он подобран правильно.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как подобрать тональный крем под цвет и тип вашей кожи

Как подобрать тональный крем под цвет и тип вашей кожи / © Credits

Слишком темный тональный крем сделает лицо «грязным», слишком светлый — неестественным. А если вы еще и ошиблись с подтоном, то рискуете выглядеть как персонаж из театра кабуки.

Мы собрали советы профессионального визажиста и автора страницы mister.makeupartist, а также дополнили их, чтобы помочь вам найти идеальный тональный крем под ваш цвет, тип и подтон кожи.

Шаг 1. Определите свой подтон кожи

Это, пожалуй, самый важный, но чаще всего игнорируемый момент. Подтон — это не цвет вашей кожи (светлый или смуглый), а оттенок, который «просвечивается» изнутри. Он бывает:

  • Холодный (cool) — в коже ощутимы розовые или синеватые нотки.

  • Теплый (warm) — кожа с желтым или золотистым подтоном.

  • Нейтральный (neutral) — баланс между теплым и холодным, самый редкий вариант.

Как определить свой подтон

Тест с кулаком:

Сожмите руку в кулак.

  • Если ваши косточки кажутся розовыми или красноватыми, скорее всего, у вас холодный подтон.

  • Если желтоватые — ваш подтон теплый.

Венозный тест:

Посмотрите на вены на внутренней стороне запястья:

  • Фиолетовые/синеватые — вы холодного подтона.

  • Зеленоватые — вы теплого подтона.

  • Если вены будто меняют цвет в зависимости от света — у вас нейтральный подтон.

Ювелирный тест:

Если вам подходят серебряные украшения, вы, скорее всего, холодного подтона, а если лучше смотрится золото, тогда теплого.

Шаг 2. Подберите правильный оттенок

После того, как вы узнали свой подтон, переходите к выбору цвета. Лучший способ — это тест трех смежных оттенков на скуле или челюсти: например, 2N, 3N и 4N для нейтрального подтона.

Не тестируйте тональный крем на руке, кожа там темнее или розовее, чем на лице. Точнее всего вдоль линии челюсти или чуть ниже щеки. Если оттенок сливается с кожей и не оставляет видимого перехода, вы нашли свой.

Шаг 3. Выберите тональный крем по типу кожи

Не менее важно подобрать средство, которое будет не просто маскировать, а помогать коже.

Для жирной кожи:

  • Выбирайте матовые финиши.

  • Хорошо работают на водной основе или с салициловой кислотой.

  • Не комедогенные формулы.

Для сухой кожи:

  • Увлажняющие текстуры, кремы с гиалуроновой кислотой, витамином Е или маслами.

  • Избегайте матирующих средств.

Для комбинированной:

  • Попробуйте сбалансированные формулы или микс двух разных средств для разных зон лица.

Для чувствительной:

  • Гипоаллергенная формула, без отдушек, с минимумом ингредиентов.

  • Стоит протестировать средство на небольшом участке кожи.

Шаг 4. Как не ошибиться

  • Попросите пробники или протестируйте крем при дневном свете.

  • Если покупаете онлайн, воспользуйтесь функцией виртуального подбора.

  • Узнайте, позволяет ли магазин возврат или обмен, это защитит от неприятных сюрпризов.

Правильно подобранный тональный крем не должен менять вас до неузнаваемости. Он лишь выравнивает тон, а подчеркивает здоровый цвет лица и скрывает несовершенства.

Подбор тонального крема — это не лотерея, а вполне логичный и научно обоснованный процесс. Учтите свой подтон, тип кожи, а также качество освещения при тестировании и вы обязательно найдете своего идеального бьюти-спутника.

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