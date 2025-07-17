Как подобрать тональный крем под цвет и тип вашей кожи: советы визажиста

Как подобрать тональный крем под цвет и тип вашей кожи / © Credits

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Слишком темный тональный крем сделает лицо «грязным», слишком светлый — неестественным. А если вы еще и ошиблись с подтоном, то рискуете выглядеть как персонаж из театра кабуки.

Мы собрали советы профессионального визажиста и автора страницы mister.makeupartist, а также дополнили их, чтобы помочь вам найти идеальный тональный крем под ваш цвет, тип и подтон кожи.

Шаг 1. Определите свой подтон кожи

Это, пожалуй, самый важный, но чаще всего игнорируемый момент. Подтон — это не цвет вашей кожи (светлый или смуглый), а оттенок, который «просвечивается» изнутри. Он бывает:

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Холодный (cool) — в коже ощутимы розовые или синеватые нотки.

Теплый (warm) — кожа с желтым или золотистым подтоном.

Нейтральный (neutral) — баланс между теплым и холодным, самый редкий вариант.

Как определить свой подтон

Тест с кулаком:

Сожмите руку в кулак.

Если ваши косточки кажутся розовыми или красноватыми, скорее всего, у вас холодный подтон.

Если желтоватые — ваш подтон теплый.

Венозный тест:

Посмотрите на вены на внутренней стороне запястья:

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Фиолетовые/синеватые — вы холодного подтона.

Зеленоватые — вы теплого подтона.

Если вены будто меняют цвет в зависимости от света — у вас нейтральный подтон.

Ювелирный тест:

Если вам подходят серебряные украшения, вы, скорее всего, холодного подтона, а если лучше смотрится золото, тогда теплого.

Шаг 2. Подберите правильный оттенок

После того, как вы узнали свой подтон, переходите к выбору цвета. Лучший способ — это тест трех смежных оттенков на скуле или челюсти: например, 2N, 3N и 4N для нейтрального подтона.

Не тестируйте тональный крем на руке, кожа там темнее или розовее, чем на лице. Точнее всего вдоль линии челюсти или чуть ниже щеки. Если оттенок сливается с кожей и не оставляет видимого перехода, вы нашли свой.

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Шаг 3. Выберите тональный крем по типу кожи

Не менее важно подобрать средство, которое будет не просто маскировать, а помогать коже.

Для жирной кожи:

Выбирайте матовые финиши.

Хорошо работают на водной основе или с салициловой кислотой.

Не комедогенные формулы.

Для сухой кожи:

Увлажняющие текстуры, кремы с гиалуроновой кислотой, витамином Е или маслами.

Избегайте матирующих средств.

Для комбинированной:

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Попробуйте сбалансированные формулы или микс двух разных средств для разных зон лица.

Для чувствительной:

Гипоаллергенная формула, без отдушек, с минимумом ингредиентов.

Стоит протестировать средство на небольшом участке кожи.

Шаг 4. Как не ошибиться

Попросите пробники или протестируйте крем при дневном свете.

Если покупаете онлайн, воспользуйтесь функцией виртуального подбора.

Узнайте, позволяет ли магазин возврат или обмен, это защитит от неприятных сюрпризов.

Правильно подобранный тональный крем не должен менять вас до неузнаваемости. Он лишь выравнивает тон, а подчеркивает здоровый цвет лица и скрывает несовершенства.

Подбор тонального крема — это не лотерея, а вполне логичный и научно обоснованный процесс. Учтите свой подтон, тип кожи, а также качество освещения при тестировании и вы обязательно найдете своего идеального бьюти-спутника.