В ежедневной процедуре ухода за телом есть неизменные этапы: мытье тела, использование шампуня и кондиционера. Однако добавление в этот список еще одного средства — сахарного скраба — может значительно улучшить состояние кожи, придать ей мягкость и здоровое сияние.
Сахарный скраб – это средство, содержащее кристаллы сахара, соединенные с увлажняющими компонентами, такими как ботанические масла или сливочное масло. Некоторые формулы содержат эфирные масла для дополнительного ухода и аромата. Основное назначение сахарного скраба — физическое отшелушивание отмерших клеток кожи, это делает ее более гладкой и ровной.
Издание Real Simple рассказало, что скрабированная кожа лучше поглощает уходовые средства, такие как кремы и сыворотки. К тому же сахарный скраб подходит для всех типов кожи, поскольку мягче солевых аналогов.
Как правильно использовать сахарный скраб
Хотя это средство достаточно просто в использовании, существуют определенные нюансы, которые помогут получить максимальный эффект:
- Увлажнение кожи. Перед нанесением скраба смочить кожу водой. Это поможет уменьшить трение и избежать чрезмерного раздражения.
- Использование оптимального количества. Для лица достаточно количества размером в монету, для тела — чуть больше. Чрезмерное использование средства не только не улучшит результат, но может привести к преждевременному расходованию продукта.
- Нанесение скраба. Круговыми движениями массировать кожу нужно в течение 1–2 мин, уделять особое внимание сухим участкам, таким как локти, колени и пятки. Давление должно быть легким или умеренным во избежание микроповреждений.
- Смывание. Средство тщательно смыть теплой водой, не оставлять его на коже слишком долго. Затем рекомендуется нанести увлажняющий крем или масло для тела, чтобы закрепить эффект.
Часто задаваемые вопросы
- Когда лучше использовать скраб – до или после бритья?
Лучше применять его перед бритьем, поскольку это помогает удалить отмершие клетки кожи, делает процесс бритья гладким и комфортным. Это также уменьшает риск появления вросших волос.
- Нужно ли использовать скраб до или после мытья тела?
Лучше всего применять его после очищения кожи, чтобы средство воздействовало эффективнее и его полезные компоненты остались на коже.
- Чем отличается сахарный скраб от солевого?
Основное отличие – в размере частиц. Сахарные гранулы более мелкие и более мягкие, это делает их менее агрессивными для кожи. К тому же соль может вызвать неприятные ощущения, если на коже есть микроцарапины.
Регулярное использование сахарного скраба поможет сделать кожу ухоженной, мягкой и озаренной. Главное — соблюдать баланс и не забывать об увлажнении после процедуры.
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