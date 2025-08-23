Как правильно использовать сахарный скраб: полезные советы

Сахарный скраб / © Associated Press

Реклама

Сахарный скраб — это косметическое средство на основе сахарных кристаллов в сочетании с питательными маслами и иногда эфирными маслами. Благодаря своей зернистой текстуре он мягко отшелушивает ороговевшие клетки, стимулирует микроциркуляцию и делает кожу упругой и нежной. Он не только дарит коже гладкость и сияние, но и помогает эффективнее работать вашим кремам и сывороткам, об этом рассказало издание Real Simple.

В отличие от соляных скрабов, сахарные частицы меньше и более гладкие, поэтому они не травмируют кожу и лучше подходят даже для чувствительных участков.

Интересный факт: регулярное использование сахарного скраба улучшает усвоение увлажняющих средств и предотвращает врастание волосков после депиляции.

Реклама

Как пользоваться сахарным скрабом

Увлажните кожу. Наносите скраб только на влажную кожу. Это уменьшает трение и делает процедуру комфортной. Возьмите нужное количество. Для лица достаточно «порции с пятачок», для рук или ног используйте немного больше. Не перебарщивайте, ведь избыток средства не сделает кожу более нежной, зато будет расходоваться зря. Массируйте нежно. Круговыми движениями втирайте скраб в кожу 1-2 мин. Сосредоточьтесь на сухих участках — локтях, коленях, пятках. В местах, где кожа тонкая (зона декольте, внутренняя часть рук), двигайтесь еще осторожнее. Смойте теплой водой. Не оставляйте скраб на коже надолго, достаточно сразу смыть его. После процедуры промокните тело полотенцем и нанесите лосьон или масло, пока кожа еще немного влажная. Это «запечатает» влагу и сделает ее мягкой на весь день.

Частые вопросы

До или после бритья ? Всегда до. Так вы подготовите кожу, уберете мертвые клетки и получите более гладкий результат без раздражений.

До или после геля для душа? Скраб применяют после мытья, когда кожа чистая и готова к отшелушиванию.

Чем отличается от соляного скраба? У соли более грубые кристаллы и она может щипать, если есть микротрещины. Сахар более нежный и подходит почти для всех типов кожи.

Для нормальной кожи достаточно 1-2 раз в неделю. Если кожа сухая или чувствительная — раз в неделю. А вот ежедневное использование может привести к раздражениям и даже высыпаниям.

Сахарный скраб — простой и приятный способ придать вашей коже гладкость, сияние и молодой вид. Главное, не переусердствовать и всегда сочетать его с увлажнением.