- Дата публикации
-
- Категория
- Косметология
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 2 мин
Как правильно использовать сахарный скраб: полезные советы
Наверняка в вашем душе уже давно есть базовый набор: шампунь, кондиционер и гель для тела. Но есть еще одна процедура, которая способна вывести уход на новый уровень — использование сахарного скраба.
Сахарный скраб — это косметическое средство на основе сахарных кристаллов в сочетании с питательными маслами и иногда эфирными маслами. Благодаря своей зернистой текстуре он мягко отшелушивает ороговевшие клетки, стимулирует микроциркуляцию и делает кожу упругой и нежной. Он не только дарит коже гладкость и сияние, но и помогает эффективнее работать вашим кремам и сывороткам, об этом рассказало издание Real Simple.
В отличие от соляных скрабов, сахарные частицы меньше и более гладкие, поэтому они не травмируют кожу и лучше подходят даже для чувствительных участков.
Интересный факт: регулярное использование сахарного скраба улучшает усвоение увлажняющих средств и предотвращает врастание волосков после депиляции.
Как пользоваться сахарным скрабом
Увлажните кожу. Наносите скраб только на влажную кожу. Это уменьшает трение и делает процедуру комфортной.
Возьмите нужное количество. Для лица достаточно «порции с пятачок», для рук или ног используйте немного больше. Не перебарщивайте, ведь избыток средства не сделает кожу более нежной, зато будет расходоваться зря.
Массируйте нежно. Круговыми движениями втирайте скраб в кожу 1-2 мин. Сосредоточьтесь на сухих участках — локтях, коленях, пятках. В местах, где кожа тонкая (зона декольте, внутренняя часть рук), двигайтесь еще осторожнее.
Смойте теплой водой. Не оставляйте скраб на коже надолго, достаточно сразу смыть его. После процедуры промокните тело полотенцем и нанесите лосьон или масло, пока кожа еще немного влажная. Это «запечатает» влагу и сделает ее мягкой на весь день.
Частые вопросы
До или после бритья ? Всегда до. Так вы подготовите кожу, уберете мертвые клетки и получите более гладкий результат без раздражений.
До или после геля для душа? Скраб применяют после мытья, когда кожа чистая и готова к отшелушиванию.
Чем отличается от соляного скраба? У соли более грубые кристаллы и она может щипать, если есть микротрещины. Сахар более нежный и подходит почти для всех типов кожи.
Для нормальной кожи достаточно 1-2 раз в неделю. Если кожа сухая или чувствительная — раз в неделю. А вот ежедневное использование может привести к раздражениям и даже высыпаниям.
Сахарный скраб — простой и приятный способ придать вашей коже гладкость, сияние и молодой вид. Главное, не переусердствовать и всегда сочетать его с увлажнением.