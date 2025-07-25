Как правильно наносить консилер на взрослую кожу: советы профессионала / © Credits

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Однако если нанести его неправильно, особенно на возрастную кожу, эффект может быть обратным и вместо сияния и свежести появится тяжелый, «меловой» вид, который лишь подчеркнет морщины. Профессиональный визажист и автор бьюти-блога mister.makeupartist поделился советами, как сделать консилер союзником, а не врагом в ежедневном макияже.

Часто можно подумать, что чем больше консилера, тем лучше эффект. На самом деле толстый слой косметики под глазами только усугубляет проблемы, ведь он забивается в морщины, трескается, создает эффект «мела» и старит.

Зато тонкие, хорошо растушеванные слои — залог естественного и аккуратного вида.

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Шаг 1: цветовая коррекция

Прежде чем использовать консилер, профессионалы рекомендуют нанести корректор для нейтрализации синевы под глазами. Это особенно актуально для возрастной кожи, которая часто имеет более тонкую сосудистую сетку и более выраженные темные зоны.

Для светлой или среднего тона кожи выбирайте корректор персикового или розово-бежевого оттенка.

Для более темной кожи подойдут более теплые, красноватые оттенки.

Цветовой корректор не должен лежать толстым слоем, достаточно нескольких капель, нанесенных точечно на проблемные зоны, обычно это внутренний и внешний уголок глаза.

Шаг 2: нанесение консилера

После корректора переходите к основному консилеру, но не спешите:

Наносите точками, только туда, где действительно нужно добавить осветления или покрытия.

Используйте кисточку с синтетическим ворсом или подушечки пальцев для растушевки, но не растирайте, а деликатно вбивайте средство в кожу.

Избегайте чрезмерного нанесения в зону активной мимики, именно там консилер чаще всего скатывается.

Совет: оставьте основную часть кожи вокруг глаз «свободной», это создает эффект естественности и предотвращает перегрузку.

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Шаг 3: фиксация

Возрастная кожа, как правило, имеет меньше естественного жира, поэтому тяжелые пудры могут сделать зону под глазами сухой и шероховатой. Однако легкое фиксирование важно, особенно если вы хотите продлить стойкость макияжа.

Выберите ультралегкую рассыпчатую пудру с рассеивающим эффектом.

Наберите минимальное количество на пушистую кисточку, встряхните излишки и нанесите ниже зоны под глазами.

Правильная комбинация средств

Для возрастной кожи особенно важно выбирать увлажняющие формулы консилеров, те, которые не сушат, не имеют матового финиша и содержат светоотражающие пигменты.

Ищите в составе:

Гиалуроновую кислоту

Пептиды

Витамин E

Керамидные комплексы

Главная цель — не маскировать, а освежить. Когда вы применяете знания цветовой теории, вы достигаете естественного эффекта без перегрузки. Помните, что красота в деталях. Настоящий эффект «минус 5 лет» дает не количество продуктов, а правильная техника и легкость рук.

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