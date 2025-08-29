Как правильно наносить тональную основу: действенные советы визажиста

Как правильно наносить тональную основу / © Credits

Реклама

Многие женщины допускают ошибки при нанесении тона, они наносят слишком много продукта, распределяют его неравномерно или работают в «неправильных» зонах лица. Визажист и автор страницы mister.makeupartist поделился несколькими действенными советами, которые помогут сделать тон стойким и натуральным.

Важность правильного порядка нанесения

Визажист отмечает, что больше всего проблем с тоном возникает в зонах с высокой мимической активностью — это участки вокруг глаз, носогубные складки, лоб. Именно здесь кожа постоянно двигается, поэтому если нанести на эти зоны слишком плотный слой тональной основы, он быстро начинает «ломаться» и собираться в морщины.

Поэтому специалист советует начинать работу с ровных и стабильных зон лица — щек и подбородка. Именно здесь требуется наибольшее перекрытие и именно здесь тон ляжет максимально ровно.

Реклама

Как сделать идеальный тон

Подготовьте кожу

Очистите лицо нежным гелем или пенкой.

Используйте увлажняющий крем, а для комбинированной или жирной кожи — легкий флюид.

При необходимости нанесите праймер: матирующий для жирной кожи, увлажняющий — для сухой.

Совет: хорошо увлажненная кожа удерживает тон лучше, а значит, он не будет подчеркивать сухость или морщины.

Правильно наносите основу

Выдавите небольшое количество продукта на руку или палитру.

С помощью кисти или влажного спонжа распределите тональную основу сначала на щеках и подбородке.

Лоб и носогубные складки оставьте напоследок, используйте минимальное количество продукта.

В зонах вокруг глаз лучше работать консилером, а не тональной основой.

Растушевывайте без резких переходов

Двигайтесь от центра лица к периферии легкими движениями.

Особое внимание удели переходу к шее и линии волос.

Совет: лучше добавить немного тона в нужные места, чем сразу нанести толстый слой.

Закрепите результат

Для жирной кожи используйте прозрачную пудру.

Для сухой — спрей-фиксатор, чтобы сохранить естественное сияние.

Типичные ошибки

Нанесение слишком плотного слоя на всю поверхность лица. Игнорирование подготовки кожи. Использование одной и той же кисти для разных текстур без очищения. Неправильный оттенок тона, слишком светлый или темный.

Советы

Лучше работать с тонким слоем, постепенно добавляя покрытие.

Средства на водной основе больше подходят для ежедневного макияжа, ведь они имеют естественный вид.

Кремовые и стойкие текстуры выбирайте для вечернего макияжа или мероприятий.

Правильное нанесение тональной основы — это не только о красоте, но и о комфорте. Если следовать советам визажистов и учитывать особенности своей кожи, тон будет держаться дольше, а лицо будет выглядеть ухоженным и естественным в течение всего дня.