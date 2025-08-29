- Дата публикации
-
- Категория
- Косметология
- Количество просмотров
- 41
- Время на прочтение
- 2 мин
Как правильно наносить тональную основу: действенные советы визажиста
Тональная основа — это базовый шаг в макияже, от которого зависит общий вид лица: будет ли тон кожи ровный и свежый или, наоборот, макияж «поплывет» уже через несколько часов.
Многие женщины допускают ошибки при нанесении тона, они наносят слишком много продукта, распределяют его неравномерно или работают в «неправильных» зонах лица. Визажист и автор страницы mister.makeupartist поделился несколькими действенными советами, которые помогут сделать тон стойким и натуральным.
Важность правильного порядка нанесения
Визажист отмечает, что больше всего проблем с тоном возникает в зонах с высокой мимической активностью — это участки вокруг глаз, носогубные складки, лоб. Именно здесь кожа постоянно двигается, поэтому если нанести на эти зоны слишком плотный слой тональной основы, он быстро начинает «ломаться» и собираться в морщины.
Поэтому специалист советует начинать работу с ровных и стабильных зон лица — щек и подбородка. Именно здесь требуется наибольшее перекрытие и именно здесь тон ляжет максимально ровно.
Как сделать идеальный тон
Подготовьте кожу
Очистите лицо нежным гелем или пенкой.
Используйте увлажняющий крем, а для комбинированной или жирной кожи — легкий флюид.
При необходимости нанесите праймер: матирующий для жирной кожи, увлажняющий — для сухой.
Совет: хорошо увлажненная кожа удерживает тон лучше, а значит, он не будет подчеркивать сухость или морщины.
Правильно наносите основу
Выдавите небольшое количество продукта на руку или палитру.
С помощью кисти или влажного спонжа распределите тональную основу сначала на щеках и подбородке.
Лоб и носогубные складки оставьте напоследок, используйте минимальное количество продукта.
В зонах вокруг глаз лучше работать консилером, а не тональной основой.
Растушевывайте без резких переходов
Двигайтесь от центра лица к периферии легкими движениями.
Особое внимание удели переходу к шее и линии волос.
Совет: лучше добавить немного тона в нужные места, чем сразу нанести толстый слой.
Закрепите результат
Для жирной кожи используйте прозрачную пудру.
Для сухой — спрей-фиксатор, чтобы сохранить естественное сияние.
Типичные ошибки
Нанесение слишком плотного слоя на всю поверхность лица.
Игнорирование подготовки кожи.
Использование одной и той же кисти для разных текстур без очищения.
Неправильный оттенок тона, слишком светлый или темный.
Советы
Лучше работать с тонким слоем, постепенно добавляя покрытие.
Средства на водной основе больше подходят для ежедневного макияжа, ведь они имеют естественный вид.
Кремовые и стойкие текстуры выбирайте для вечернего макияжа или мероприятий.
Правильное нанесение тональной основы — это не только о красоте, но и о комфорте. Если следовать советам визажистов и учитывать особенности своей кожи, тон будет держаться дольше, а лицо будет выглядеть ухоженным и естественным в течение всего дня.