Как правильно наносить тональный крем: полезные советы / © Credits

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Почему тон может скатываться, тускнеть или исчезать уже через несколько часов, рассказало издание Woman&Home. Причины разные: избыток кожного жира, некачественная подготовка кожи, неправильное нанесение или даже обычные мимические движения.

Визажисты имеют свои проверенные секреты, позволяющие сделать макияж максимально долговечным и естественным. И именно о них мы вам расскажем.

Почему макияж «не держится»

Даже если вы выбираете лучшие средства — тональные кремы, пудры или фиксаторы — макияж все равно может не выдержать активный день. Самые распространенные проблемы:

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Смешивание макияжа с натуральным кожным салом.

Слишком плотное покрытие — избыток продукта часто ухудшает результат.

Активная мимика — морщины от улыбки или нахмурения могут «ломать» тон.

Влажность, жара, трение (одежда, шарф) — все это влияет на продолжительность ношения.

Профессиональный трюк: смешивание основы с фиксирующим компонентом

Один из самых эффективных способов сделать макияж более устойчивым — смешать тональный крем или консилер с легким фиксирующим или гелевым средством, которое не отягощает кожу, но помогает косметике лучше «схватиться» и держаться дольше.

Такое средство:

имеет прозрачную или полупрозрачную текстуру;

регулирует плотность и текстуру тонального крема;

не нарушает дыхание кожи, одновременно предотвращая скатывание и затирание макияжа.

Этот метод уже давно используется визажистами в кино и на фотосессиях, где макияж должен выдержать много часов съемки.

Как правильно наносить основание

Шаг 1: подготовка кожи. Очистите и увлажните лицо. Подождите несколько минут, чтобы крем полностью впитался. При необходимости нанесите легкую базу или праймер.

Шаг 2: Смешивание. На удобную поверхность (тыльная сторона руки или специальная палитра) выдавите немного тонального средства. Добавьте к нему небольшую каплю фиксирующего/гелевого компонента. Смешайте до однородной массы.

Шаг 3: Нанесение. Работайте поэтапно — по одному участку лица сейчас. Это позволит средству лучше адаптироваться к коже, не пересыхая раньше времени. Используйте кисть, спонж или пальцы в зависимости от желаемого покрытия.

Шаг 4: Закрепление. После нанесения можно слегка припудрить кожу, особенно в зонах с повышенной жирностью (лоб, нос, подбородок). Это дополнительно поможет сохранить макияж свежим.

Что делать, если макияж собирается в морщинках

В случаях, когда макияж сбивается в определенных участках (например, в носогубных складках или на подбородке), можно:

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нанести фиксирующий компонент поверх готового макияжа только в проблемных зонах;

или добавить немного средства в консилер, чтобы он дольше держался под глазами или вокруг носа.

Результат

макияж выглядит более равномерно;

меньше проваливается в поры и морщины;

дольше остается свежим, даже после восьмичасового рабочего дня;

не «исчезает» на жирной коже.

Особенно эффективен метод для тех, кто имеет комбинированную или склонную к жирности кожу — там, где тон обычно «исчезает» уже через несколько часов.

Если вы устали от того, что макияж теряет вид уже через несколько часов — попробуйте изменить подход. Вместо того чтобы искать идеальный тональный крем, экспериментируйте с техникой нанесения и добавляйте фиксирующие компоненты в свою базу.

Этот простой, но эффективный метод позволяет создать устойчивый макияж без ощущения тяжести на коже — идеально для ежедневного использования, фотосессий или важных событий.