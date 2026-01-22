Как правильно наносить увлажняющий крем для максимального эффекта / © Credits

Издание Real Simple рассказало, что существует целая наука в применении увлажняющего средства и от этого зависит не только внешний вид кожи, но и ее здоровье. От правильного выбора крема до техники нанесения — вот все, что стоит знать, чтобы ваша кожа выглядела сияющей и ухоженной.

Ваш уход за кожей должен базироваться на трех базовых продуктах: очищение, увлажняющий крем и солнцезащитное средство. Серумы, ретинолы или другие «сложные» процедуры — это дополнительные элементы, но именно эта троица создает фундамент для здоровой и красивой кожи.

Увлажняющий крем выполняет несколько ключевых функций, он не только питает и смягчает кожу, но и поддерживает ее барьер, предотвращает потерю влаги и уменьшает риск воспалений. Влага, которую мы ежедневно теряем через кожу, и природные масла после умывания нужно обязательно пополнять, чтобы кожа оставалась здоровой.

Как выбрать идеальный крем

Правильный крем зависит от вашего типа кожи:

Жирная или склонная к акне: выбирайте легкие, водные формулы, которые не забивают поры.

Сухая кожа: кремы, мази или плотные лосьоны с глицерином, гиалуроновой кислотой или маслами помогут насытить кожу влагой.

Чувствительная кожа: простые, без ароматизаторов средства с пептидами, которые укрепляют барьер кожи.

Зимой используйте более плотный крем, а летом — легкий, чтобы кожа чувствовала себя комфортно.

Как наносить увлажняющий крем

Очистка

Перед увлажнением всегда очищайте кожу. Используйте мягкий очиститель, который удаляет грязь, пот, остатки макияжа и другие загрязнения. После умывания аккуратно промокните лицо полотенцем, но оставьте его немного влажным, именно на влажную кожу крем работает лучше всего.

Другие средства по уходу

Если вы используете тонеры, сыворотки или лечебные средства, наносите их от самого легкого к самому плотному. Это не касается солнцезащитных кремов и макияжа.

Нанесение крема

Используйте примерно четверть чайной ложки средства на лицо, шею, декольте и даже уши.

Наносите крем на немного влажную кожу для лучшего сохранения влаги.

Легко постукивайте или мягко наносите крем в направлении вверх — это не только увлажняет, но и создает легкий лифтинговый эффект.

Гели или водянистые формулы можно втирать круговыми движениями до полного впитывания.

Не делайте слишком сильное давление и не перегружайте кожу, излишки крема можно удалить чистой влажной салфеткой.

Солнцезащитный крем и макияж

Утром завершите уход нанесением SPF, после чего можно наносить макияж. Вечером этот шаг не нужен.

Как часто нужно увлажнять кожу

Минимум дважды в день — после утреннего и вечернего умывания. После тренировки, плавания или принятия душа также рекомендуется нанести крем. Если кожа очень сухая, можно дополнительно увлажнять ее днем легким кремом или спреем и не портить макияж.

Людям с воспалительными состояниями кожи, такими как экзема или псориаз, может быть полезным повторное увлажнение в течение дня.

Увлажнение — это не просто «намазать крем и все». Выбор правильного средства, нанесение на влажную кожу, легкие движения и учет типа кожи — все это делает уход эффективным. Когда вы придерживаетесь этих простых правил, ваша кожа будет оставаться здоровой, сияющей и ухоженной.