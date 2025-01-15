Как правильно наносить увлажняющий крем на кожу

Уход за кожей лица это целое искусство, а нанесение увлажняющего крема является одним из важнейших его этапов. Реальная красота кроется не только в выборе качественного продукта, но и в правильном его применении.

Издание Real Simple поделилось рекомендациями о том, как извлечь максимум пользы от этого необходимого средства.

Важность использования увлажняющего крема

Увлажнение – это ключ к здоровой и красивой коже. Основу ухода за кожей составляют три основных продукта: моющее средство, солнцезащитный крем и увлажняющий крем. Все остальные средства, такие как сыворотки или ретинолы – только дополнение.

Увлажняющие кремы разработаны для увлажнения кожи, поддержания кожного барьера, а также для смягчения и разглаживания. Они содержат:

Увлажнители для втягивания влаги;

Смягчители для разглаживания кожи;

Эклюзивы для удержания влаги.

Наша кожа постоянно теряет влагу из-за процесса трансэпидермальной потери воды (TEWL). Ежедневные ритуалы, такие как умывание или принятие душа, также уменьшают уровень природных жиров. Поэтому важно пополнять запасы влаги, чтобы поддерживать здоровый кожный барьер.

Как выбрать увлажняющий крем

Выбор крема зависит от типа вашей кожи:

Жирная кожа или склонная к высыпаниям : используйте легкие средства на водной основе, не забивающие поры.

: используйте легкие средства на водной основе, не забивающие поры. Сухая кожа : выбирайте насыщенные кремы с такими ингредиентами, как масло ши, жожоба, глицерин или гиалуроновая кислота.

: выбирайте насыщенные кремы с такими ингредиентами, как масло ши, жожоба, глицерин или гиалуроновая кислота. Чувствительная кожа: отдавайте предпочтение простым формулам без ароматизаторов с керамидами и пептидами.

Меняйте средства в зависимости от сезона: в холодные месяцы выбирайте более густые кремы, а летом – легкие лосьоны.

Как наносить увлажняющий крем

Очистите кожу

Перед нанесением увлажняющего крема тщательно вымойте лицо мягким очищающим средством, чтобы удалить пот, грязь и остатки макияжа. Легко промокните кожу полотенцем, но оставьте ее немного влажной.

Наносите средства по уходу

Если у вас есть тоники, сыворотки или эссенции, используйте их к крему. Средства следует наносить в порядке от самых легких к густым текстурам.

Увлажнение

Наносите увлажняющий крем легкими круговыми движениями и избегайте сильного трения. Не забудьте о шее, декольте и ушах. Для лучшего результата наносите крем на влажную кожу – это помогает удержать больше влаги.

Защита

Утром завершите рутину нанесением солнцезащитного крема. Это оградит кожу от вредного воздействия ультрафиолета.

Как часто нужно наносить увлажняющий крем

Наносите крем дважды в день – утром и вечером после очищения кожи. При необходимости можно повторно увлажнять кожу в течение дня, используя легкие спреи или кремы.

Уход за кожей – это не только полезно, но и приятно. Подбирайте средства, подходящие вашей коже и наслаждайтесь процессом ухода.

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