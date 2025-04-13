Как правильно наносить увлажняющий крем: полезные советы

Как правильно наносить увлажняющий крем / © Credits

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Однако даже самый лучший крем может не дать желаемого эффекта, если наносить его неправильно. Как сделать этот шаг максимально эффективным, рассказало издание Real Simple, а также подчеркнуло, что в этом процессе есть тонкости, которые следует знать каждой женщине.

Почему увлажнение — основа красивой кожи

Каждый день кожа теряет влагу из-за процесса трансэпидермальной потери воды, особенно после умывания или душа. Увлажняющие кремы создают защитный барьер, помогающий удержать влагу, восстановить липидный слой и сделать кожу мягкой, эластичной и менее склонной к раздражению.

В увлажнителях совмещаются три главные группы ингредиентов: гумектанты (к примеру, гиалуроновая кислота, глицерин) притягивают воду к коже; эмоленты (масло ши, сквалан) смягчают ее; а окклюзивы (например, вазелин или диметикон) удерживают влагу внутри.

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Как выбрать идеальное увлажняющее средство

Выбор крема должен основываться на вашем типе кожи и сезоне:

Жирная или комбинированная кожа : выбирайте легкие, некомедогенные гелевые формулы на водной основе, не забивающие поры.

Сухая кожа: предпочитайте более плотные кремы или бальзамы с питательными компонентами — маслом жожоба, керамидами, ланолином.

Чувствительная кожа: ищите продукты без ароматизаторов и красителей, с успокаивающими ингредиентами — пантенолом, аллантоином, керамидом.

В зимний период лучше использовать более насыщенные текстуры, а летом — более легкие, которые не создают «пленки» на коже.

Правильная техника нанесения

Шаг 1: очистка

Перед увлажнением кожа должна быть чистой. Умойтесь мягким очищающим средством, избегайте использования жесткого мыла. Промокните лицо полотенцем, но оставьте легкую влагу — это поможет крему лучше «задержать» влагу.

Шаг 2: нанесение уходовых средств (при необходимости)

Сыворотки, эссенции или лечебные средства (например, с витамином C или ретинолом) наносят к увлажнению, в порядке от самой легкой до самой густой консистенции. Дайте каждому слою несколько секунд для впитывания.

Шаг 3: нанесение увлажняющего крема

Возьмите количество крема размером с горошину или пятикопеечную монету. Наносите его мягкими движениями снизу вверх по массажным линиям, не нажимая и не растирая слишком сильно.

Дополнительные советы:

Наносите крем на влажную кожу — это удвоит эффект увлажнения.

Не забывайте о шее, зоне декольте и даже ушах.

Гелевые формулы лучше втирать легкими круговыми движениями до полного впитывания.

Если кожа кажется слишком жирной после нанесения — значит, вы использовали слишком много. Излишки можно снять влажной салфеткой.

Шаг 4: защита и завершение

В утреннем уходе обязательно завершите нанесением солнцезащитного крема (SPF 30 и выше). Он защищает от фотостарения, пигментации и отрицательного влияния УФ-лучей.

Как часто увлажнять кожу

Рекомендуется наносить увлажняющий крем по меньшей мере дважды в день — утром и вечером после очищения. Дополнительное нанесение может потребоваться:

после тренировок или плавания;

в холодную или очень сухую погоду;

при кожных заболеваниях (экзема, дерматит, псориаз).

Для легкого увлажнения в течение дня можно использовать увлажняющий спрей или мост, не нарушающий макияж.

Увлажнение — не просто досмотровый этап, а ежедневное проявление любви к себе. Выбирайте продукты, которые вам приятны и следуйте этим советам. Правильное нанесение увлажняющего крема способно не только улучшить состояние кожи, но и сделать вас более уверенными в собственной природной красоте.