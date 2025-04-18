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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
Количество просмотров
95
Время на прочтение
2 мин

Как использовать уходовые продукты и какие никогда не смешивать вместе

Современный уход за кожей — это больше, чем просто умывания и увлажнения. В косметическом шкафчике многих женщин сегодня целый арсенал средств: тоники, сыворотки, кислотные пилинги, средства с ретинолом и витамином С. Но чтобы кожа извлекла из этого максимум пользы, важно не только подобрать нужные продукты, но и правильно их соединить.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как правильно распределить продукты по уходу за кожей, а также какие продукты никогда не смешивать вместе

Как правильно распределить продукты по уходу за кожей, а также какие продукты никогда не смешивать вместе / © Credits

На странице Real Simple собрали действенные советы, которые помогут избежать распространенных ошибок и получить видимый эффект от ежедневной рутины по уходу за кожей.

Базовое правило: от самого жидкого до самого густого

Косметические средства следует наносить по принципу «от легкого до плотного». Первыми — водянистые тоники и сыворотки, последними — плотные кремы и масла.

И деальный порядок нанесения уходовых средств:

  • Средство для очистки

  • Тоник или эссенция

  • Сыворотка (с активным ингредиентом)

  • Средство для зоны вокруг глаз

  • Эмульсия (если используется)

  • Легкий увлажняющий крем

  • Насыщенный крем или масло

  • Солнцезащитное средство (утром, обязательно последним)

Совет: между слоями следует подождать 30–60 секунд, чтобы каждое средство успел впитаться.

Один активный ингредиент за один раз

Попытка совместить ретинол, кислоты и витамин С в одном вечернем уходе может обернуться для кожи раздражением, покраснением и даже шелушением. Активные ингредиенты обладают мощным действием, поэтому лучше использовать их отдельно, чтобы разделить на утреннюю и вечернюю рутину или дежурить по дням.

Пример:

  • Утро: сыворотка с витамином С и солнцезащитный крем

  • Вечер: ретинол или AHA-кислоты и увлажнения

Что нельзя совмещать в уходе за кожей

Даже лучшие средства могут стать вредными из-за неправильного сочетания.

Комбинации, которых следует избегать:

  • AHA (гликолевая, молочная кислоты) и BHA (салициловая кислота): могут вызывать чрезмерное шелушение и раздражение

  • Ретинол и AHA/BHA: двойная эксфолиация вредит каждому барьеру

  • Ретинол и витамин С: разные pH-уровни, эффективность падает

  • Пероксид бензоила и ретинол или кислоты: раздражение и сухость

  • Гидрохинон и кислоты или ретинол: риск гиперчувствительности

  • Продукты на масляной основе и водянистые средства: могут «запечатать» кожу, не давая активам проникнуть

  • Много средств с силиконами: может появиться катышок на коже

Что сочетается хорошо

Есть и «золотые пары», усиливающие действие друг друга.

Комбинации, работающие:

  • Гиалуроновая кислота и кислоты (AHA/BHA) или ретинол — глубокое увлажнение после активного компонента

  • Ниацинамид и гиалуроновая кислота или ретинол уменьшают раздражение, улучшают барьер.

  • Керамиды и ретинол или кислоты — защита и восстановление кожи

  • Витамин С и солнцезащитный крем — мощная антиоксидантная защита

  • Витамин С и феруловая кислота — стабилизация и усиление эффекта

Упрощайте уход

Самая распространенная ошибка — желание использовать «все и сразу». Но кожа — не полигон для экспериментов. Определите главную потребность (увлажнение, омоложение, борьба с акне) и подбирайте средства в соответствии с ней. Минимализм — это не тренд, это забота о кожном барьере.

Помните: даже самая лучшая косметика не принесет желаемого результата, если ее использовать хаотично.

Так что позвольте своей коже сиять — разумно, последовательно и с любовью.

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Дата публикации
Количество просмотров
95
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