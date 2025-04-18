Как использовать уходовые продукты и какие никогда не смешивать вместе

Как правильно распределить продукты по уходу за кожей, а также какие продукты никогда не смешивать вместе / © Credits

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На странице Real Simple собрали действенные советы, которые помогут избежать распространенных ошибок и получить видимый эффект от ежедневной рутины по уходу за кожей.

Базовое правило: от самого жидкого до самого густого

Косметические средства следует наносить по принципу «от легкого до плотного». Первыми — водянистые тоники и сыворотки, последними — плотные кремы и масла.

И деальный порядок нанесения уходовых средств:

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Средство для очистки

Тоник или эссенция

Сыворотка (с активным ингредиентом)

Средство для зоны вокруг глаз

Эмульсия (если используется)

Легкий увлажняющий крем

Насыщенный крем или масло

Солнцезащитное средство (утром, обязательно последним)

Совет: между слоями следует подождать 30–60 секунд, чтобы каждое средство успел впитаться.

Один активный ингредиент за один раз

Попытка совместить ретинол, кислоты и витамин С в одном вечернем уходе может обернуться для кожи раздражением, покраснением и даже шелушением. Активные ингредиенты обладают мощным действием, поэтому лучше использовать их отдельно, чтобы разделить на утреннюю и вечернюю рутину или дежурить по дням.

Пример:

Утро: сыворотка с витамином С и солнцезащитный крем

Вечер: ретинол или AHA-кислоты и увлажнения

Что нельзя совмещать в уходе за кожей

Даже лучшие средства могут стать вредными из-за неправильного сочетания.

Комбинации, которых следует избегать:

AHA (гликолевая, молочная кислоты) и BHA (салициловая кислота): могут вызывать чрезмерное шелушение и раздражение

Ретинол и AHA/BHA: двойная эксфолиация вредит каждому барьеру

Ретинол и витамин С: разные pH-уровни, эффективность падает

Пероксид бензоила и ретинол или кислоты: раздражение и сухость

Гидрохинон и кислоты или ретинол: риск гиперчувствительности

Продукты на масляной основе и водянистые средства: могут «запечатать» кожу, не давая активам проникнуть

Много средств с силиконами: может появиться катышок на коже

Что сочетается хорошо

Есть и «золотые пары», усиливающие действие друг друга.

Комбинации, работающие:

Гиалуроновая кислота и кислоты (AHA/BHA) или ретинол — глубокое увлажнение после активного компонента

Ниацинамид и гиалуроновая кислота или ретинол уменьшают раздражение, улучшают барьер.

Керамиды и ретинол или кислоты — защита и восстановление кожи

Витамин С и солнцезащитный крем — мощная антиоксидантная защита

Витамин С и феруловая кислота — стабилизация и усиление эффекта

Упрощайте уход

Самая распространенная ошибка — желание использовать «все и сразу». Но кожа — не полигон для экспериментов. Определите главную потребность (увлажнение, омоложение, борьба с акне) и подбирайте средства в соответствии с ней. Минимализм — это не тренд, это забота о кожном барьере.

Помните: даже самая лучшая косметика не принесет желаемого результата, если ее использовать хаотично.

Так что позвольте своей коже сиять — разумно, последовательно и с любовью.