Приготовьте полезный и натуральный крем из алоэ без канцерогенов и химических веществ для красоты и здоровья вашей кожи.

На странице Modern Herbalist показали, как приготовить домашний крем из алоэ, который успокоит и увлажнит воспаленную кожу. Мякоть алоэ чрезвычайно полезна для кожи благодаря своим активным компонентам:

Алоэтины – обладают значительными противовоспалительными свойствами, снижают воспаление, покраснение и отек кожи. Это особенно полезно при дерматитах, акне или других воспалительных состояниях. Эти соединения помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые могут повреждать клетки кожи и способствовать ее старению.

– обладают значительными противовоспалительными свойствами, снижают воспаление, покраснение и отек кожи. Это особенно полезно при дерматитах, акне или других воспалительных состояниях. Эти соединения помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые могут повреждать клетки кожи и способствовать ее старению. Алоезин – подобно алоэтинам, алоэзин обладает способностью уменьшать воспаление, что делает его полезным для заживления ран и уменьшения симптомов воспаления. Он обладает антибактериальными свойствами, которые могут помочь в борьбе с бактериями, вызывающими акне или другие кожные инфекции. Алоэзин может помочь осветить темные пятна и неровности на коже, улучшая ее общий тон.

Если вы смешаете мякоть алоэ с кукурузным крахмалом и медом вы получите крем, способный разгладить поверхностные морщины и шрамы, осветить пятна от солнца, акне и разного рода воспаления.

Что делать:

Отрежьте лист алоэ и снимите с него кожуру;

Достаньте всю серединку (для этого удобно использовать обычную расческу);

Добавьте белок одного яйца;

Добавьте по 1 ч.л кукурузного крахмала (уменьшает морщины и разглаживает поверхность кожи, помогает контролировать жирность кожи и может уменьшить воспаление) и меда (обладает естественными увлажняющими свойствами и помогает удерживать влагу в коже, уменьшает повреждение кожи от свободных радикалов и способствует ее востановлению) ;

Хорошо все перемешайте.

Применение:

Наносите это средство на кожу каждый день за 30 минут до сна и оставьте на коже на 15 минут, затем просто смойте водой. Этот крем можно использовать для уменьшения воспаления, успокоения раздражений и увлажнения кожи.

Благодаря алоэтинам и алоэзину, крем может быстрее успокоить кожу, уменьшить дискомфорт и воспаление. Помогает удерживать влагу, что делает кожу мягкой и гладкой, предотвращая ее сухость и шелушение. Активные составляющие помогают ускорить процесс заживления, уменьшая возможность образования рубцов.

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