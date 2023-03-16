Как приготовить домашний крем на основе травяных масел: четыре простых рецепта

Сухой воздух в помещениях и порывы холодного ветра на улице не лучшим образом влияют на кожу. Поэтому по окончании холодного сезона стоит задуматься о дополнительном уходе для лица и тела, который позволит встретить теплые дни во всеоружии.
Немногие сейчас могут позволить себе полноценный профессиональный уход и дорогие средства, но красивыми хотят быть все без исключения.
Поэтому мы рекомендуем воспользоваться советами Woman’s World, который предлагает рецепты мазей на основе трав и натуральных масел. Лечебные мази, наполненные питательными маслами и травами, и бальзамы омолаживают тусклую, сухую "зимнюю" кожу без агрессивных, раздражающих кожу химических веществ, которые можно найти в лосьонах и кремах. Более того, такие мази легко приготовить.
Издание приводит четыре рецепта бальзамов, которые решают наиболее распространенные зимние проблемы с кожей.
Базиликовая мазь против обветривания
Бальзам, приготовленный из противовоспалительного базиликового масла и питательного кокосового масла, успокаивает и восстанавливает обветренную кожу в кратчайшие сроки, потому что соединения базиликового масла облегчают покраснение и раздражение кожи, а антиоксиданты кокосового - укрепляют и восстанавливают внешний слой кожи.
Как приготовить
Смешайте 2 капли эфирного масла базилика с половиной столовой ложки кокосового масла. Нанесите на чистое сухое лицо и оставьте на 10 минут, затем смойте.
Ланолиновая мазь для сухих рук
Ланолин, натуральный воск, обеспечивает чрезвычайное увлажнение, смягчая кожу и заживляя трещины. Сочетание его с маслом лаванды, которая славится антибактериальными свойствами, усиливает эффект восстановления кожи.
Как приготовить
Смешайте половину столовой ложки ланолинового бальзама и 3 капли эфирного масла лаванды. Нанесите на руки перед сном, наденьте хлопчатобумажные перчатки, затем снимите и смойте остатки средства утром.
Бальзам с маслом семян шиповника против морщин
Большое количество витамина А в масле семян шиповника способствует выработке укрепляющего кожу коллагена и эластина, которые уменьшают морщины. А в сочетании с богатым скваленом оливковым маслом кожа становится более гладкой и молодой.
Как приготовить
Смешайте половину столовой ложки оливкового масла и 2 капли масла семян шиповника. Втирать в морщинистые участки - пусть впитывается.
Бальзам с маслом орегано против герпеса
Противовирусные агенты масла орегано убивают вирусы, вызывающие герпес, а его антиоксиданты восстанавливают сухую, потрескавшуюся кожу губ. Использование его с вазелином, который глубоко увлажняет кожу и образует на ней защитный барьер, ускоряет заживление.
Как приготовить
Смешайте 2 капли масла орегано и 1 чайную ложку вазелина. Наносите на герпес два раза в день - пусть впитывается.
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