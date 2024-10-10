Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как приготовить кофейный скраб для тела

Как приготовить кофейный скраб для тела

Полезный кофейный скраб для тела / Фото: Credits

Эта маска на основе кофе подарит вашей коже свежесть и сияние, а также позволит насладиться процедурами, похожими на салонные, не выходя из дома.

На странице BeautifulyouTips поделились эффективным рецептом маски для кожи, которую легко приготовить в домашних условиях.

Ингредиенты:

  • Жареная куркума;
  • Кофе;
  • Картофель;
  • Лимонный сок;
  • Мед;
  • Апельсиновая кожура.

Приготовление:

  • Смешайте все ингредиенты в одной миске и перебейте блендером;
  • Нанесите маску на чистую кожу, массируя круговыми движениями. Это позволит активным компонентам проникнуть глубже;
  • Оставьте маску на коже примерно на 15 минут, чтобы она успела подействовать;
  • Смойте маску теплой водой и наслаждайтесь свежестью и сиянием кожи.

Преимущества маски:

  1. Отшелушивает и разглаживает кожу: кофе и куркума действуют как натуральные скрабы, удаляют мертвые клетки и делают кожу более гладкой;
  2. Убирает мертвые клетки кожи: благодаря активному массажу во время нанесения маски вы стимулируете кровообращение, а это способствует обновлению кожи;
  3. Естественное сияние: комбинация меда, лимонного сока и апельсиновой кожуры придаст коже здоровый вид.
  4. Мягкая и эластичная кожа: маска увлажняет и питает кожу, делает ее более упругой.

Перед использованием маски обязательно сделайте патч-тест на чувствительном участке кожи, чтобы избежать аллергических реакций. Попробойте самостоятельно приготовить этот простой рецепт и можете попрощаться с дорогими салонными процедурами.

Читайте также:

1-2 чашки в день продлевают жизнь! Какие напитки стоит употреблять? Советы диетолога – Секреты долголетия

1-2 чашки в день продлевают жизнь! Какие напитки стоит употреблять? Советы диетолога – Секреты долголетия

Похожие темы:

Следующая публикация