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Как приготовить молочно-лавандовую ванну для расслабления организма

Как приготовить молочно-лавандовую ванну для расслабления организма

Как приготовить молочно-лавандовую ванну. / Фото: Credits

Молочная ванна увлажнит вашу кожу, а душистая лаванда позволит вам расслабиться после сложного дня.

На странице scienceofessentials рассказали, как порадовать себя настоящей молочной ванной. Молоко станет отличным выбором для тех, кто борется с сухой зудящей кожей. В сочетании с успокаивающим ароматом и свойствами лаванды, в конце тяжелого дня вы почувствуете себя расслабленными и отдохнувшими.

Что понадобится:

  • Сушеные цветы лаванды 1/4 стакана;
  • Клитория тройчатая 2 ст. л
  • Сухое молоко 1 стакан
  • Гидролат лаванды 2 ст.л. л (если хотите использовать эфирное масло лаванды, добавьте 4 капли на 1 столовую ложку масла жожоба)

Чтобы делать:

  • Измельчите лаванду, чтобы выделилось больше ароматических веществ;
  • Добавьте высушенную лаванду и клиторию тройчатую во френч-пресс с горячей водой;
  • После пятиминутного замачивания выжмите и процедите сушеные цветы из горячей воды;
  • Добавьте сухое молоко, гидролат лаванды и процеженную воду;
  • Добавьте смесь в ванну.

Советы:

  • Можно использовать кокосовое или овсяное сухое молоко для веганского варианта;
  • Если у вас нет френч-пресса, вы также можете использовать ситечко или марлю;
  • Если вам не нравится аромат лаванды, можно заменить его сухими цветками ромашки и гидролатом ромашки.

По этому рецепту можно сделать ванночку для ног, чтобы успокоить воспаление и убрать сухость.

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