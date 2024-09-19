Как приготовить молочно-лавандовую ванну для расслабления организма

Молочная ванна увлажнит вашу кожу, а душистая лаванда позволит вам расслабиться после сложного дня.
На странице scienceofessentials рассказали, как порадовать себя настоящей молочной ванной. Молоко станет отличным выбором для тех, кто борется с сухой зудящей кожей. В сочетании с успокаивающим ароматом и свойствами лаванды, в конце тяжелого дня вы почувствуете себя расслабленными и отдохнувшими.
Что понадобится:
- Сушеные цветы лаванды 1/4 стакана;
- Клитория тройчатая 2 ст. л
- Сухое молоко 1 стакан
- Гидролат лаванды 2 ст.л. л (если хотите использовать эфирное масло лаванды, добавьте 4 капли на 1 столовую ложку масла жожоба)
Чтобы делать:
- Измельчите лаванду, чтобы выделилось больше ароматических веществ;
- Добавьте высушенную лаванду и клиторию тройчатую во френч-пресс с горячей водой;
- После пятиминутного замачивания выжмите и процедите сушеные цветы из горячей воды;
- Добавьте сухое молоко, гидролат лаванды и процеженную воду;
- Добавьте смесь в ванну.
Советы:
- Можно использовать кокосовое или овсяное сухое молоко для веганского варианта;
- Если у вас нет френч-пресса, вы также можете использовать ситечко или марлю;
- Если вам не нравится аромат лаванды, можно заменить его сухими цветками ромашки и гидролатом ромашки.
По этому рецепту можно сделать ванночку для ног, чтобы успокоить воспаление и убрать сухость.
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