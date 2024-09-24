Как приготовить натуральную маску с розмарином против выпадения волос

Исследование 2015 рассматривало пользу использования эфирного масла розмарина у людей с андрогенетической алопецией — облысение, связанное с генетикой и гормонами. В течение 6 месяцев 50 пациентов использовали масло розмарина. Результаты свидетельствуют об эффективности масла розмарина для стимулирования роста волос.

На странице scienceofessentials рассказали, как приготовить маску с розмарином против выпадения волос. Это рецепт именно ночной маски с лавандой, кедром и розмарином для их поддержания здоровья и роста.

Ночная маска хранится в стеклянном флаконе с пипеткой объемом 15 мл.

Лаванда 4 капли

Розмарин 4 капли

Кедровое дерево 4 капли

Наполните половину бутылки аргановым маслом. Остальное заполните фракционированным кокосовым маслом или маслом жожоба.

Нанесите несколько капель на пальцы и помассируйте волосы от корней до кончиков за 8 часов до мытья. Можно нанести масло на ночь, а с утра смыть. Автор говорит, что после ее использования, волосы всегда мягкие и блестящие.

Выпадение волос может быть вызвано различными изменениями в организме, например дефицитом железа, дисбалансом щитовидной железы или гормональным дисбалансом, болезнями, стрессом или инфекциями. Оно также может являться следствием приема лекарств или изменений в диете. Если вас беспокоит выпадение волос, лучше обратиться к врачу для решения этой проблемы.

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