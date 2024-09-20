Как приготовить натуральный дезодорант для чувствительной кожи

Существует множество рецептов приготовления натурального дезодоранта, но этот интересен тем, что в нем, в отличие от других, вообще не используется пищевая сода, которая может вызвать раздражение кожи.
На странице Herbal Academy рассказали об интересном и быстром рецепте приготовления натурального дезодоранта, который вытеснит с вашей полки все магазинные.
Почти во всех натуральных рецептах дезодорантов используется сода, автор видео хотела сделать что-то более щадящее для кожи. Пищевую соду хвалят за ее свойство нейтрализовать запах, однако у некоторых людей она может вызвать значительное раздражение кожи. Высокий уровень pH пищевой соды может нарушить естественную кислотность кожи, что приведет к покраснению, зуду и дискомфорту.
Для начала выберите необходимый контейнер для будущего дезодоранта, чтобы вам было удобно им пользоваться.
Ингредиенты
- Кокосовое масло 2 ст. л
- Канделильский воск 1,5 ч. л
- Крахмал тапиоки 1 ст. л
- Эфирное масло 20-30 капель
Приготовление
- Растопите канделильский воск;
- Добавьте кокосовое масло и перемешивайте, пока оно полностью не растает;
- Снимите с огня, быстро добавьте эфирные масла и перемешайте;
- Добавьте крахмал тапиок и взбейте все это;
- Разлейте в формы и оставьте застывать в течение 2 часов перед использованием.
Любимые комбинации от автора
- 20 капель масла грейпфрута + 10 капель масла кипариса;
- 20 капель масла лаванды + 10 капель лимонного масла.
Другие комбинации эфирных масел, которые следует попробовать:
- Ель + Грейпфрут;
- Кипарис+Лимон;
- Ромашка + Бергамот;
- Черный перец + Сандал;
- Роза + Ваниль;
- Можжевельник + Кипарис;
- Имбирь + Ветивер;
- Черная ель + Пихта.
Обратите внимание
Если у вас есть аллергия на определенный компонент, автор предлагает его заменить.
Вот несколько замен:
- Кокосовое масло можно заменить маслом ши. Оно быстро впитывается, так что возможно не будет столь же эффективен в течение всего дня.
- Канделильский воск можно заменить пчелиным воском, но нужно будет положить двойное количество воска.
- Крахмал тапиоки замените на порошок корня маранты.
Этот дезодорант – отличная альтернатива всем химическим косметическим средствам из магазина.
Читайте также: