Как приготовить натуральный дезодорант для чувствительной кожи

Существует множество рецептов приготовления натурального дезодоранта, но этот интересен тем, что в нем, в отличие от других, вообще не используется пищевая сода, которая может вызвать раздражение кожи.

На странице Herbal Academy рассказали об интересном и быстром рецепте приготовления натурального дезодоранта, который вытеснит с вашей полки все магазинные.

Почти во всех натуральных рецептах дезодорантов используется сода, автор видео хотела сделать что-то более щадящее для кожи. Пищевую соду хвалят за ее свойство нейтрализовать запах, однако у некоторых людей она может вызвать значительное раздражение кожи. Высокий уровень pH пищевой соды может нарушить естественную кислотность кожи, что приведет к покраснению, зуду и дискомфорту.

Для начала выберите необходимый контейнер для будущего дезодоранта, чтобы вам было удобно им пользоваться.

Ингредиенты

Кокосовое масло 2 ст. л

Канделильский воск 1,5 ч. л

Крахмал тапиоки 1 ст. л

Эфирное масло 20-30 капель

Приготовление

Растопите канделильский воск;

Добавьте кокосовое масло и перемешивайте, пока оно полностью не растает;

Снимите с огня, быстро добавьте эфирные масла и перемешайте;

Добавьте крахмал тапиок и взбейте все это;

Разлейте в формы и оставьте застывать в течение 2 часов перед использованием.

Любимые комбинации от автора

20 капель масла грейпфрута + 10 капель масла кипариса; 20 капель масла лаванды + 10 капель лимонного масла.

Другие комбинации эфирных масел, которые следует попробовать:

Ель + Грейпфрут;

Кипарис+Лимон;

Ромашка + Бергамот;

Черный перец + Сандал;

Роза + Ваниль;

Можжевельник + Кипарис;

Имбирь + Ветивер;

Черная ель + Пихта.

Обратите внимание

Если у вас есть аллергия на определенный компонент, автор предлагает его заменить.

Вот несколько замен:

Кокосовое масло можно заменить маслом ши. Оно быстро впитывается, так что возможно не будет столь же эффективен в течение всего дня.

Канделильский воск можно заменить пчелиным воском, но нужно будет положить двойное количество воска.

Крахмал тапиоки замените на порошок корня маранты.

Этот дезодорант – отличная альтернатива всем химическим косметическим средствам из магазина.

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