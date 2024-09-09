Как приготовить натуральный мятный бальзам для красоты ваших губ

Натуральная косметика – идеальный способ позаботиться о собственной красоте и здоровье без использования химических красителей и парабенов.
На странице Heathy Eating рассказали, как приготовить натуральный травяной бальзам для губ.
Ингредиенты:
- Мята или мелисса 100 г;
- Оливковое масло 100 мл;
- Пчелиный воск (пропорция 1:3 после двойного кипячения оливкового масла и трав);
- Масло с витамином Е 10 капель.
Приготовление:
- Измельчите травы и смешайте с маслом;
- Добавьте их в жаростойкую банку и дважды прокипятите в течение 2 часов. Следите за тем, чтобы оно "тушилось", а не кипело;
- После этого процедите и дайте жидкости постоять минимум 4 часа (можно оставить на ночь), чтобы масло отделилось от воды.
- Затем медленно перелейте его в другую банку. Осторожно, чтобы не было воды;
- Натрите немного пчелиного воска в пропорции 1:3 к жидкости;
- Дважды прокипятите, пока воск не растает;
- Дайте остыть несколько минут и добавьте масло с витамином Е;
- Тщательно перемешайте и переместите в выбранную емкость;
В рецепте не используются эфирные масла, но если вы хотите более сильный аромат, можно добавить несколько капель эфирного масла перечной мяты. Вместо мяты вы можете использовать другие травы.
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