Как приготовить натуральный мятный бальзам для красоты ваших губ

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На странице Heathy Eating рассказали, как приготовить натуральный травяной бальзам для губ.

Ингредиенты:

Мята или мелисса 100 г;

Оливковое масло 100 мл;

Пчелиный воск (пропорция 1:3 после двойного кипячения оливкового масла и трав);

Масло с витамином Е 10 капель.

Приготовление:

Измельчите травы и смешайте с маслом;

Добавьте их в жаростойкую банку и дважды прокипятите в течение 2 часов. Следите за тем, чтобы оно "тушилось", а не кипело;

После этого процедите и дайте жидкости постоять минимум 4 часа (можно оставить на ночь), чтобы масло отделилось от воды.

Затем медленно перелейте его в другую банку. Осторожно, чтобы не было воды;

Натрите немного пчелиного воска в пропорции 1:3 к жидкости;

Дважды прокипятите, пока воск не растает;

Дайте остыть несколько минут и добавьте масло с витамином Е;

Тщательно перемешайте и переместите в выбранную емкость;

В рецепте не используются эфирные масла, но если вы хотите более сильный аромат, можно добавить несколько капель эфирного масла перечной мяты. Вместо мяты вы можете использовать другие травы.

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