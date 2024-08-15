Как приготовить успокаивающий медовый скраб

Натуарные лечебные скрабы для кожи наиболее эффективны, если их изготавливают из свежесмолотых семян, корней и зерен.

Натуральные домашние скрабы могут помочь удалить отмершие клетки кожи, стимулировать кровообращение и улучшить текстуру кожи. Блогер Jess Bergeron показала своим подписчикам, как приготовить натуральный и полезный медовый скраб, который может успокоить и смягчить вашу кожу.

Вам понадобится:

Свежесмолотый органический овес (овсянка). Он содержит соединения, называемые авенантрамидами. Эти соединения обладают сильным противовоспалительным действием и способны уменьшить зуд, покраснение и раздражение. Липиды овса могут помочь восстановить и укрепить кожный барьер, убрать сухость и раздражение.

Он содержит соединения, называемые авенантрамидами. Эти соединения обладают сильным противовоспалительным действием и способны уменьшить зуд, покраснение и раздражение. Липиды овса могут помочь восстановить и укрепить кожный барьер, убрать сухость и раздражение. Семена льна. Они богаты альфа-линоленовой кислотой, уменьшают покраснение, воспаление и могут помочь снизить зуд. В них присутствуют незаменимые аминокислоты, играющие решающую роль в здоровье нашей кожи. Семена льна и льняное масло, принимаемые внутрь и регулярно применяемые наружно, могут укрепить здоровье кожи.

Они богаты альфа-линоленовой кислотой, уменьшают покраснение, воспаление и могут помочь снизить зуд. В них присутствуют незаменимые аминокислоты, играющие решающую роль в здоровье нашей кожи. Семена льна и льняное масло, принимаемые внутрь и регулярно применяемые наружно, могут укрепить здоровье кожи. Корень солодки. При местном применении обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь успокоить кожу. Он оказывает противозудное (значительное облегчение зуда) и противомикробное действие.

При местном применении обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь успокоить кожу. Он оказывает противозудное (значительное облегчение зуда) и противомикробное действие. Экстракт Готу Кола (Gotu Kola), настоянный на масле шиповника. Готу Кола – средство, которое часто добавляют в крепкий чай и наносят салфеткой на зудящую воспаленную кожу. Готу Кола способствует заживлению ран и регенерации кожи, может увеличить выработку коллагена и его циркуляцию, что делает Готу Кола идеальной травой для лечения различных кожных болезней. Масло шиповника насыщено витаминами С и Е, защищает кожу от окислительного стресса и успокаивает раздраженную кожу.

Готу Кола – средство, которое часто добавляют в крепкий чай и наносят салфеткой на зудящую воспаленную кожу. Готу Кола способствует заживлению ран и регенерации кожи, может увеличить выработку коллагена и его циркуляцию, что делает Готу Кола идеальной травой для лечения различных кожных болезней. Масло шиповника насыщено витаминами С и Е, защищает кожу от окислительного стресса и успокаивает раздраженную кожу. Неочищенный мед. Он увлажняет, защищает и помогает уплотнить кожу. Такой мед можно наносить непосредственно на раздраженный участок кожи, чтобы успокоить и вылечить его.

Смешайте все ингредиенты в деревянной тарелке и тщательно перемешайте. Затем пересыпьте средство в стеклянную герметичную банку и храните ее в холодильнике.

Наносите этот скраб осторожно на кожу 3-4 раза в неделю.

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