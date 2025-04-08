Как разные виды масел могут помочь в борьбе с акне / © Credits

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В уходе за проблемной кожей понятие «масло» часто вызывает тревогу. Ведь кажется нелогичным наносить жир на лицо, которое и без того блестит. Однако издание Real Simple рассказало, что на самом деле масла в уходе за кожей действительно могут помочь коже, склонной к акне. Главное — правильно их выбрать.

Почему кожа с акне требует увлажнения

Жирная кожа часто возникает как реакция на нехватку влаги: организм таким образом пытается компенсировать дефицит и производит еще больше кожного сала. И это только усугубляет ситуацию. Поэтому важно поддерживать баланс — бережно очищать кожу и одновременно не оставлять ее сухой и беззащитной.

Увлажнение — критически важный этап в уходе за проблемной кожей. Легкие, некомедогенные масла могут успокоить кожу, уменьшить воспаление и нормализовать выработку себума, что в итоге приводит к уменьшению высыпаний.

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Как выбирать масла для проблемной кожи

Всё зависит от состава. Важно, чтобы масло имело противовоспалительные, антибактериальные свойства, не закупоривало поры (было некомедогенным) и не создавало на коже тяжелого, окклюзионного слоя.

Масло камелии

Это легкое «сухое» масло, которое быстро впитывается и не оставляет жирной пленки. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и омега-жирных кислот она не только увлажняет, но и способствует заживлению следов от акне и поствоспалительной гиперпигментации.

Совет: для ежедневного увлажнения, под макияж или SPF.

Масло шиповника

Это классика ухода за проблемной кожей. Обладает противовоспалительными свойствами, смягчает кожу, выравнивает тон и способствует заживлению. Особенно полезна для уменьшения покраснения и постакне.

Совет: используйте как самостоятельное средство или как базу для эфирных масел (чайного дерева, мяты).

Масло чайного дерева

Признанный природный антисептик. Обладает выраженными антибактериальными свойствами, подавляет рост бактерий, вызывающих акне. Но использовать ее следует осторожно — в чистом виде она очень концентрированная.

Применение: только в разбавленном виде — смешайте несколько капель с базовым маслом, например жожоба.

Масло черного тмина

Мощное природное средство с богатым спектром действия: антимикробное, противовоспалительное, антиоксидантное. Исследования подтверждают ее эффективность в лечении акне и себорейного дерматита.

Применение: часто входит в состав специализированных сывороток для лечения акне.

Масло гранатовых косточек

Это масло обладает антибактериальными и регенеративными свойствами, хорошо увлажняет и уменьшает раздражение. Также оно способно укрепить защитный барьер кожи и предотвратить новые высыпания.

Идеально подходит: для зрелой кожи с акне и признаками старения.

Эфирное масло перечной мяты

Освежает, очищает и сражается с бактериями. Кроме того, оказывает успокаивающее действие. Но — как и чайное дерево — требует обязательного разведения.

Совет: не используйте на чувствительной или раздраженной коже без предварительного теста.

Масло голубой пижмы

Обладает ярким синим цветом благодаря компоненту хамазулена, который оказывает сильное противовоспалительное действие. Идеальна для чувствительной кожи, помогает уменьшить раздражение и красноту.

Прекрасно работает: в дуэте с маслом жожоба или скваланом.

Масло жожоба

Универсальное увлажняющее масло, по структуре похожее на кожное сало человека. Благодаря этому она может обманывать кожу и уменьшать ее потребность в собственном себуме.

Подходит для: базового увлажнения и как транспортное масло для других эфиров.

Аргановое масло

Богатое витамином Е и жирными кислотами, это масло восстанавливает барьерную функцию кожи, успокаивает и уменьшает шелушение. А главное — она некомедогенная, то есть не способствует образованию новых прыщей.

Применение: используйте в качестве ночного масла или в составе кремов и масок.

Масла, которых следует избегать

Не все натуральные масла все равно полезны. Некоторые могут усугубить ситуацию, особенно если вы имеете жирную кожу или открытые высыпания.

Оливковое масло — слишком тяжелое и может закупоривать поры.

Кокосовое масло — комедогенное, особенно в чистом виде.

Масло авокадо — питательное, но слишком плотное для проблемной кожи.

Кукурузное, миндальное и хлопковое масло — потенциально комедогенные.

Стоит знать

Масла — не замена основному лечению, а его дополнение.

Всегда тестируйте новое средство на маленьком участке кожи.

Используйте их после очищения и тонизации, но до нанесения крема или вместо него.

Масла не враги, а союзники в борьбе за чистую и здоровую кожу. Благодаря своей способности успокаивать, увлажнять и восстанавливать, они могут значительно улучшить состояние лица даже у акне. Главное — выбирать их обдуманно и опираться на знания, а не страх.