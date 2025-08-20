- Дата публикации
Как сделать, чтобы духи дольше держались: полезные советы
Мы все знаем это ощущение, когда тратишь немалые деньги на любимый аромат, распыляешь его утром, а уже через несколько часов от него почти ничего не осталось. Почему так происходит и как на дольше сохранить запах на коже, попробуем разобраться.
Издание Real Simple рассказало, что дело не только в самих духах, но и в том, как и когда вы их наносите. Все духи имеют разное содержание ароматических масел, а от этого напрямую зависит стойкость.
Экстракт — 20-30%
Духи — 15-25%
Парфюмированная вода — 8-15%
Туалетная вода — 4-8%
Одеколон — 2-4%
Кремы и лосьоны с ароматом — 3-4%
Чем выше концентрация, тем дольше аромат остается на коже. Если вам нравятся легкие туалетные воды, придется освежать аромат чаще.
Секреты нанесения аромата
Наносите духи после душа. После теплой ванны или душа кожа «открыта» для аромата, поры раскрыты, а влага помогает удержать запах. Но здесь есть важный нюанс, не распыляйте духи на мокрую кожу, ведь они быстро сотрутся полотенцем. Сначала высушите тело, а потом наносите аромат.
Увлажняйте кожу. Сухой коже труднее «держать» запах. Поэтому перед тем как пользоваться духами, нанесите увлажняющий крем или масло, лучше без запаха. На увлажненной коже аромат «звучит» глубже и дольше.
Используй пульсовые точки. Настоящая магия происходит там, где кровь циркулирует активнее всего: запястья, шея и за ушами, локтевые сгибы, коленные сгибы. Тепло тела помогает аромату раскрываться в течение дня.
Распыляйте на кожу, а не на одежду. Духи созданы для контакта с натуральными маслами вашей кожи. На ткани они держатся хуже и могут менять запах.
Добавьте аромат волосам. Небольшое облачко на волосы и вы будете чувствовать любимый запах дольше. Однако не злоупотребляйте, алкоголь в составе может сушить волосы.
Не трите запястья друг о друга. Многие после нанесения духов инстинктивно растирают запястья. Но так вы разрушаете верхние ноты аромата. Правильный вариант, просто дать ему естественно высохнуть.
Следите за «сроком жизни» духов. В среднем духи сохраняют свои свойства от 2 до 10 лет. Если аромат изменил цвет, стал мутным или имеет неприятный запах, пора с ним попрощаться.
Правильное хранение. Ванная комната — худшее место для духов. Влага и свет разрушают формулу. Лучше всего — темное прохладное место, например, шкаф или даже холодильник для коллекционеров.
Используйте продукты из той же линии. Гель для душа, лосьон или крем с тем же ароматом помогут усилить и продлить его звучание.
Не переливай в «красивые флакончики». Оригинальная тара не только красива, но и защищает аромат от воздуха. Переливание приводит к более быстрой порче духов.
Избегайте встряхивания флакона . Чем больше кислорода попадает во флакон, тем быстрее разрушается аромат. Поэтому просто открыли, распылили, закрыли.
Чтобы аромат оставался с вами весь день, нужны не магические трюки, а несколько простых правил и тогда ваши любимые духи не исчезнут уже через несколько часов, а станут настоящей визитной карточкой вашего стиля.