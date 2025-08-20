Как сделать, чтобы духи дольше держались: полезные советы

Духи / © Associated Press

Издание Real Simple рассказало, что дело не только в самих духах, но и в том, как и когда вы их наносите. Все духи имеют разное содержание ароматических масел, а от этого напрямую зависит стойкость.

Экстракт — 20-30%

Духи — 15-25%

Парфюмированная вода — 8-15%

Туалетная вода — 4-8%

Одеколон — 2-4%

Кремы и лосьоны с ароматом — 3-4%

Чем выше концентрация, тем дольше аромат остается на коже. Если вам нравятся легкие туалетные воды, придется освежать аромат чаще.

Секреты нанесения аромата

Наносите духи после душа . После теплой ванны или душа кожа «открыта» для аромата, поры раскрыты, а влага помогает удержать запах. Но здесь есть важный нюанс, не распыляйте духи на мокрую кожу, ведь они быстро сотрутся полотенцем. Сначала высушите тело, а потом наносите аромат.

Увлажняйте кожу. Сухой коже труднее «держать» запах. Поэтому перед тем как пользоваться духами, нанесите увлажняющий крем или масло, лучше без запаха. На увлажненной коже аромат «звучит» глубже и дольше.

Используй пульсовые точки. Настоящая магия происходит там, где кровь циркулирует активнее всего: запястья, шея и за ушами, локтевые сгибы, коленные сгибы. Тепло тела помогает аромату раскрываться в течение дня.

Распыляйте на кожу, а не на одежду. Духи созданы для контакта с натуральными маслами вашей кожи. На ткани они держатся хуже и могут менять запах.

Добавьте аромат волосам. Небольшое облачко на волосы и вы будете чувствовать любимый запах дольше. Однако не злоупотребляйте, алкоголь в составе может сушить волосы.

Не трите запястья друг о друга. Многие после нанесения духов инстинктивно растирают запястья. Но так вы разрушаете верхние ноты аромата. Правильный вариант, просто дать ему естественно высохнуть.

Следите за «сроком жизни» духов. В среднем духи сохраняют свои свойства от 2 до 10 лет. Если аромат изменил цвет, стал мутным или имеет неприятный запах, пора с ним попрощаться.

Правильное хранение . Ванная комната — худшее место для духов. Влага и свет разрушают формулу. Лучше всего — темное прохладное место, например, шкаф или даже холодильник для коллекционеров.

Используйте продукты из той же линии. Гель для душа, лосьон или крем с тем же ароматом помогут усилить и продлить его звучание.

Не переливай в «красивые флакончики». Оригинальная тара не только красива, но и защищает аромат от воздуха. Переливание приводит к более быстрой порче духов.

Избегайте встряхивания флакона . Чем больше кислорода попадает во флакон, тем быстрее разрушается аромат. Поэтому просто открыли, распылили, закрыли.

Чтобы аромат оставался с вами весь день, нужны не магические трюки, а несколько простых правил и тогда ваши любимые духи не исчезнут уже через несколько часов, а станут настоящей визитной карточкой вашего стиля.