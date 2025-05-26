Как сделать домашний скраб для тела: топ-4 натуральных рецепта / © Credits

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Домашние скрабы для тела — это не только бюджетная альтернатива, но и отличный способ ухаживать за собой без использования химии. Вы точно знаете, что наносите на свою кожу и можете подобрать соответствующие именно вашим потребностям составляющие — от увлажнения до борьбы с сухостью или потерей тонуса.

Издание Real Simple рассказало о 4 проверенных рецептах домашних скрабов, которые можно легко сделать из натуральных ингредиентов. Бонус: большинство из них уже есть у вас на кухне.

Кофейный скраб для тонуса и свежести

Идеально подходит для: улучшения кровообращения, борьбы с целлюлитом, энергии кожи.

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Тип кожи: нормальная, жирная, усталая.

Кофе — не только любимый напиток для бодрости, но и мощный натуральный эксфолиант. Она стимулирует микроциркуляцию, помогает снизить отеки и подтягивает кожу.

Рецепт:

Молотый кофе (или смолотые зерна) ½ стакана

Кокосовое масло (растопленное) ½ стакана

Эфирное масло апельсина или мяты 3–5 капель

Как сделать: смешайте ингредиенты до однородной массы. Наносите скраб на влажную кожу, массируйте 2–3 мин круговыми движениями, смойте теплой водой.

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Совет: используйте 1-2 раза в неделю. Не наносите на лицо слишком грубый.

Скраб из коричневого сахара для мягкости и увлажнения

Идеально подходит для: нежного отшелушивания, увлажнения и ухода в холодное время года.

Тип кожи: сухая, чувствительная.

Сахарные скрабы — лучшие друзья кожи, нуждающиеся в деликатном уходе. Коричневый сахар содержит патоку, которая увлажняет и питает.

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Рецепт:

Кокосовое масло (размягченное) 1 стакан

Коричневый сахар ½ стакана

Масло витамина Е 1 ч. л

Эфирное масло лаванды или ванили ½ ч. л

Как сделать: кропотливо смешайте все ингредиенты. Наносите на тело после душа, массируйте, смойте.

Совет: храните в герметичной баночке. Используйте до 2 раз в неделю.

Скраб из моринги и эвкалипта для глубокой очистки

Идеально подходит для: очищения, тонизации и ароматерапии.

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Тип кожи: жирная, комбинированная.

Моринга — суперфуд не только на кухне, но и в ванной. Ее антиоксидантные свойства помогают улучшить состояние кожи, а эвкалипт освежает и очищает поры.

Рецепт:

Коричневый сахар ½ стакана

моринги 1 ч. л.

Масло семян моринги 3–4 ст. л

Эфирное масло эвкалипта 5–10 капель

Как сделать: смешайте сухие ингредиенты, затем медленно добавьте растительное масло, перемешивайте. Храните в стеклянной баночке. Используйте после душа или ванны на распаренную кожу.

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Травяной скраб с бентонитовой глиной для чувствительной и проблемной кожи

Идеально подходит для: успокоения раздражений, очищения, снятия воспалений.

Тип кожи: чувствительная, проблемная, склонная к акне.

Бентонитовая глина известна своими детоксами свойствами: она впитывает токсины, очищает поры и успокаивает кожу. В сочетании с травами — это идеальная формула для домашней очистки.

Рецепт:

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Мелко смолотый овес ¾ стакана

Бентонитовая глина ½ стакана

Сушеные бутоны лаванды (измельченные) ¼ стакана

Сушеная календула (измельченная) ½ стакана

Молотые льняные семена 1 ст. л

Как сделать: смешайте все сухие ингредиенты. Для использования — смешайте 1–1,5 ч. л смеси из 1 ч. л теплой воды или масла жожоба (для сухой кожи). Наносите на влажную кожу, массируйте, смойте.

Совет: не используйте металлическую посуду — глина теряет часть своих свойств при контакте с металлом.

Часто задаваемые вопросы

Что лучше для скраба — соль или сахар?

Соль — более крупные, более абразивные кристаллы. Идеально для ног или локтей, но может быть слишком жесткой для чувствительной кожи.

Сахар — более мягкий и лучше подходит для частого использования.

Какой сахар выбрать?

Гранулированный белый сахар — для более глубокого пилинга.

Коричневый сахар — для чувствительной и сухой кожи.

Тростниковый или кокосовый сахар имеют природные минералы и более нежный эффект.

Даже 10 мин в домашний уход могут превратиться в ритуал заботы и восстановления. Не забывайте, кожа — это самый орган тела, поэтому она заслуживает внимания. И иногда лучшие ингредиенты — не к дорогим баночкам, а в вашем кухонном шкафчике.