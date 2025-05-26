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Как сделать домашний скраб для тела: топ-4 натуральных рецепта
Нет ничего приятнее скраба для тела, который обновляет кожу и придает ей сияние. Но мы все знаем, как непросто найти время и бюджет на регулярные визиты в спа-салоны. Итак, почему бы не устроить себе маленький праздник прямо в ванной.
Домашние скрабы для тела — это не только бюджетная альтернатива, но и отличный способ ухаживать за собой без использования химии. Вы точно знаете, что наносите на свою кожу и можете подобрать соответствующие именно вашим потребностям составляющие — от увлажнения до борьбы с сухостью или потерей тонуса.
Издание Real Simple рассказало о 4 проверенных рецептах домашних скрабов, которые можно легко сделать из натуральных ингредиентов. Бонус: большинство из них уже есть у вас на кухне.
Кофейный скраб для тонуса и свежести
Идеально подходит для: улучшения кровообращения, борьбы с целлюлитом, энергии кожи.
Тип кожи: нормальная, жирная, усталая.
Кофе — не только любимый напиток для бодрости, но и мощный натуральный эксфолиант. Она стимулирует микроциркуляцию, помогает снизить отеки и подтягивает кожу.
Рецепт:
Молотый кофе (или смолотые зерна) ½ стакана
Кокосовое масло (растопленное) ½ стакана
Эфирное масло апельсина или мяты 3–5 капель
Как сделать: смешайте ингредиенты до однородной массы. Наносите скраб на влажную кожу, массируйте 2–3 мин круговыми движениями, смойте теплой водой.
Совет: используйте 1-2 раза в неделю. Не наносите на лицо слишком грубый.
Скраб из коричневого сахара для мягкости и увлажнения
Идеально подходит для: нежного отшелушивания, увлажнения и ухода в холодное время года.
Тип кожи: сухая, чувствительная.
Сахарные скрабы — лучшие друзья кожи, нуждающиеся в деликатном уходе. Коричневый сахар содержит патоку, которая увлажняет и питает.
Рецепт:
Кокосовое масло (размягченное) 1 стакан
Коричневый сахар ½ стакана
Масло витамина Е 1 ч. л
Эфирное масло лаванды или ванили ½ ч. л
Как сделать: кропотливо смешайте все ингредиенты. Наносите на тело после душа, массируйте, смойте.
Совет: храните в герметичной баночке. Используйте до 2 раз в неделю.
Скраб из моринги и эвкалипта для глубокой очистки
Идеально подходит для: очищения, тонизации и ароматерапии.
Тип кожи: жирная, комбинированная.
Моринга — суперфуд не только на кухне, но и в ванной. Ее антиоксидантные свойства помогают улучшить состояние кожи, а эвкалипт освежает и очищает поры.
Рецепт:
Коричневый сахар ½ стакана
моринги 1 ч. л.
Масло семян моринги 3–4 ст. л
Эфирное масло эвкалипта 5–10 капель
Как сделать: смешайте сухие ингредиенты, затем медленно добавьте растительное масло, перемешивайте. Храните в стеклянной баночке. Используйте после душа или ванны на распаренную кожу.
Травяной скраб с бентонитовой глиной для чувствительной и проблемной кожи
Идеально подходит для: успокоения раздражений, очищения, снятия воспалений.
Тип кожи: чувствительная, проблемная, склонная к акне.
Бентонитовая глина известна своими детоксами свойствами: она впитывает токсины, очищает поры и успокаивает кожу. В сочетании с травами — это идеальная формула для домашней очистки.
Рецепт:
Мелко смолотый овес ¾ стакана
Бентонитовая глина ½ стакана
Сушеные бутоны лаванды (измельченные) ¼ стакана
Сушеная календула (измельченная) ½ стакана
Молотые льняные семена 1 ст. л
Как сделать: смешайте все сухие ингредиенты. Для использования — смешайте 1–1,5 ч. л смеси из 1 ч. л теплой воды или масла жожоба (для сухой кожи). Наносите на влажную кожу, массируйте, смойте.
Совет: не используйте металлическую посуду — глина теряет часть своих свойств при контакте с металлом.
Часто задаваемые вопросы
Что лучше для скраба — соль или сахар?
Соль — более крупные, более абразивные кристаллы. Идеально для ног или локтей, но может быть слишком жесткой для чувствительной кожи.
Сахар — более мягкий и лучше подходит для частого использования.
Какой сахар выбрать?
Гранулированный белый сахар — для более глубокого пилинга.
Коричневый сахар — для чувствительной и сухой кожи.
Тростниковый или кокосовый сахар имеют природные минералы и более нежный эффект.
Даже 10 мин в домашний уход могут превратиться в ритуал заботы и восстановления. Не забывайте, кожа — это самый орган тела, поэтому она заслуживает внимания. И иногда лучшие ингредиенты — не к дорогим баночкам, а в вашем кухонном шкафчике.