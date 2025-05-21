Как сделать домашнюю пенную ванну с простыми ингредиентами: рецепты по уходу за кожей / © Credits

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В своей статье издание Real Simple рассказало, как сделать пену для ванны из простых и натуральных ингредиентов, которые уже есть у вас дома, а также поделилось советами по уходу за кожей и ароматерапией.

Коммерческие средства для ванны часто содержат SLS (лаурилсульфат натрия) — компонент, отвечающий за обильную пену, но может вызвать раздражение кожи, аллергические реакции и даже дерматит, особенно в теплой воде, открывающей поры. Кроме того, существует мнение, что он может скапливаться в организме.

Достоинства домашней пены

Естественность — только ингредиенты, которым вы доверяете

Увлажнение — мед, растительные масла, молоко и другие компоненты полезны для кожи

Индивидуальный аромат — выберите эфирное масло под свое настроение

Экономия — не нужно тратить деньги на брендовые средства

Базовые ингредиенты для создания пены

Вот список основных компонентов, которые можно комбинировать:

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Кастильское мыло — натуральная мыльная основа

Мед — естественный увлажнитель

Английская соль (соль Эпсома) — уменьшает мышечное напряжение

Кокосовое, миндальное или оливковое масло смягчают кожу и защищают.

Эфирные масла (лаванда, ромашка, апельсин) — ароматерапия, релакс, антисептическое действие

Яичный белок — помогает образовывать более устойчивую пену.

Рецепты домашней пены для ванны

Классическая увлажняющая пена

Состав:

Жидкое кастильское мыло 1 стакан

Кокосовое масло 1 ст. л

Английская соль — 1 ч. л

Эфирное масло (по выбору) 3 капли

Теплая вода 1 стакан

Как использовать: смешайте ингредиенты и влейте струю воды во время наполнения ванны.

Ванильно-медовая ванна

Состав:

Мед ½ стакана

Жидкое мыло ½ стакана

Миндальное или оливковое масло 1 стакан

Ванильный экстракт 1 ст. л

Совет: после смешивания хорошо встряхните и храните в стеклянной банке.

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Пена с яичным белком и медом

Состав:

Жидкое мыло ½ стакана

Мед или сахар 1 ст. л

Яичный белок 1шт.

Этот рецепт создает легкую, но стойкую пену — идеально для вечернего расслабления.

Лавандовая терапия

Состав:

Кастильское мыло ⅛ стакана

Кокосовое масло 1 ст. л

Эфирное масло лаванды 2-3 капли

Релаксовый эффект лаванды отлично подходит для снятия напряжения после стрессового дня.

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Пена с черной морской солью

Состав:

Уровни части кастильского мыла и воды

Черная морская соль 2-3 ст. л

Эта ванна не только увлажняет, но и обладает мягким детокс-эффектом благодаря минералам морской соли.

Как улучшить ванну

Добавьте молоко. Кокосовое, козье или даже сухое молоко добавляет кремовость, увлажняет и смягчает кожу.

Используйте травы. Имбирь, мята, цедра цитрусовых, шалфей или розмарин — все это можно добавить в ванную (лучше в марлевом мешочке).

Не забывайте о гигиене. Очистите ванну до и после процедуры, чтобы избежать скользких остатков масел.

Будьте осторожны с эфирными маслами. Не используйте больше нескольких капель и избегайте их использования, если у вас чувствительная кожа или аллергия.

Почему пены не так много, как в магазинах

Домашние рецепты без синтетических ПАВ не создают такого большого количества пены, как коммерческие продукты. Но они более безопасны и более мягкие для кожи.

Чего избегать

Лепестки цветов: хоть и красиво, но засоряют ванну и не несут пользы.

Синтетические отдушки: могут вызывать аллергию.

Горячая вода и агрессивные компоненты: комбинация, раздражающая кожу.

Домашняя пена для ванны — это больше, чем просто средство для купания. Это акт заботы о себе, ритуал восстановления и женская сила в лучшем ее проявлении.

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