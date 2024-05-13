Как сделать освежающую маску из огурца и рисовой муки: полезный лайфхак

Огурец – универсальное освежающее средство для лица. Его сок можно использовать как тоник, а измельченные косточки - как скраб. Сегодня предлагаем вам сделать домашнюю огуречную маску.
Теплое время года – пора, когда можно разнообразить ингредиенты вашей уходовой косметики. Наполнить кожу полезными элементами сезонных фруктов и овощей.
На своей странице TikTok бьюти-блогер itsmakeupcompilation запостила видео с интересной маской для лица, с огуречным соком и рисовой мукой.
Для маски вам понадобится:
- огурец
- желток
- рисовая мука (кукурузный крахмал)
- нетканая маска для лица (можно использовать обычный бинт)
Приготовление:
- Огурец натереть на мелкую терку
- Процедить, оставив только сок
- Добавить один желток
- Добавить две ложки рисовой муки
- Все тщательно перемешать
- Нанести на лицо (можно использовать лопатку или нанести руками, как вам удобно)
- Надеваем на лицо нетканую маску
- Ждем, пока маска высохнет
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Такая маска наполнит лицо свежестью, уберет усталость и устранит ярко выраженную жирность кожи.
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