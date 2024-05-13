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Как сделать освежающую маску из огурца и рисовой муки: полезный лайфхак

Как сделать освежающую маску из огурца и рисовой муки: полезный лайфхак

Маска для лица / Фото: Credits

Огурец – универсальное освежающее средство для лица. Его сок можно использовать как тоник, а измельченные косточки - как скраб. Сегодня предлагаем вам сделать домашнюю огуречную маску.

Теплое время года – пора, когда можно разнообразить ингредиенты вашей уходовой косметики. Наполнить кожу полезными элементами сезонных фруктов и овощей.

На своей странице TikTok бьюти-блогер itsmakeupcompilation запостила видео с интересной маской для лица, с огуречным соком и рисовой мукой.

Для маски вам понадобится:

  • огурец
  • желток
  • рисовая мука (кукурузный крахмал)
  • нетканая маска для лица (можно использовать обычный бинт)

Приготовление:

  • Огурец натереть на мелкую терку
  • Процедить, оставив только сок
  • Добавить один желток
  • Добавить две ложки рисовой муки
  • Все тщательно перемешать
  • Нанести на лицо (можно использовать лопатку или нанести руками, как вам удобно)
  • Надеваем на лицо нетканую маску
  • Ждем, пока маска высохнет
@itsmakeupcompilation Face Mask Tutorial, Beauty Tips #foryoupage #unfrezzmyaccount #viral #foryou #trending #makeup #beauty ♬ Praise Jah In The Moonlight — YG Marley

Такая маска наполнит лицо свежестью, уберет усталость и устранит ярко выраженную жирность кожи.

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