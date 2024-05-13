Как сделать освежающую маску из огурца и рисовой муки: полезный лайфхак

Огурец – универсальное освежающее средство для лица. Его сок можно использовать как тоник, а измельченные косточки - как скраб. Сегодня предлагаем вам сделать домашнюю огуречную маску.

Теплое время года – пора, когда можно разнообразить ингредиенты вашей уходовой косметики. Наполнить кожу полезными элементами сезонных фруктов и овощей.

На своей странице TikTok бьюти-блогер itsmakeupcompilation запостила видео с интересной маской для лица, с огуречным соком и рисовой мукой.

Для маски вам понадобится:

огурец

желток

рисовая мука (кукурузный крахмал)

нетканая маска для лица (можно использовать обычный бинт)

Приготовление:

Огурец натереть на мелкую терку

Процедить, оставив только сок

Добавить один желток

Добавить две ложки рисовой муки

Все тщательно перемешать

Нанести на лицо (можно использовать лопатку или нанести руками, как вам удобно)

Надеваем на лицо нетканую маску

Ждем, пока маска высохнет

Такая маска наполнит лицо свежестью, уберет усталость и устранит ярко выраженную жирность кожи.

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