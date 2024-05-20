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Как сделать полезную и омолаживающую медово-кофейную маску для лица: рассказывает фэшн-блогер

Как сделать полезную и омолаживающую медово-кофейную маску для лица: рассказывает фэшн-блогер

Медово – кофейная маска / Фото: Credits

Это очень простая и действенная маска для вашего лица и зоны декольте из продуктов, которые можно найти у вас на кухне.

На своей странице в TikTok фэшн-блогер DaYa.CaRe поделилась рецептом домашней маски из меда и кофе. Кофеин – это источник серина, работающий как мощный антиоксидант для омоложения кожи. Такая маска поможет очистить лицо от угревой сыпи и уменьшит шрамы от них. Кофеин также помогает повысить выработку коллагена, что помогает повысить тонус кожи и сгладить следы от акне шрамов. Он помогает в борьбе с разными проблемами кожи.

Кофеин и хлорегеновые кислоты, содержащиеся в какао-бобах, уменьшат воспаление и помогут при экземе, акне и псориазе. Кроме того, кофейная гуща может помочь в борьбе с инфекциями кожи благодаря ее антимикробным свойствам.

Сочетание кофе и меда сотворит чудо с вашей кожей. Текстура кофейной гущи помогает скрабить, в то время как кофеин уменьшает отеки. Мед также очень ценится своими антибактериальными и увлажняющими свойствами. Если использовать его регулярно, ваша кожа станет сияющей и красивой.

Вам понадобится:

  • Тарелка;
  • Кофе;
  • Мед.

Что делать:

  • Насыпьте две ложки молотого кофе в тарелку;
  • Добавьте мед и тщательно все перемешайте;
  • У вас должна получиться тягучая масса;
  • Равномерно нанесите ее на лицо с помощью специальной ложечки или рукой;
  • Оставьте на лице на 20-25 минут;
  • Смойте теплой водой.

Совет:

После маски, можете нанести увлажняющий крем или масло Ши, как это сделала автор видео.

@daya.care #dayayourfav #facemask #blackgirl ♬ Bandana — Fireboy DML & Asake

Такую маску легко делать дома, ведь она состоит из ингредиентов, которые легко найти на кухне почти каждой хозяйки. И все же хотим обратить ваше внимание, что компоненты этой маски могут вызвать аллергическую реакцию на коже, поэтому перед ее использованием лучше проконсультироваться с вашим врачом.

Кстати, недавно мы писали об " Интересный факт: что будет с организмом, если каждый день есть мед "

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