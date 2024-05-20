Как сделать полезную и омолаживающую медово-кофейную маску для лица: рассказывает фэшн-блогер

Это очень простая и действенная маска для вашего лица и зоны декольте из продуктов, которые можно найти у вас на кухне.

На своей странице в TikTok фэшн-блогер DaYa.CaRe поделилась рецептом домашней маски из меда и кофе. Кофеин – это источник серина, работающий как мощный антиоксидант для омоложения кожи. Такая маска поможет очистить лицо от угревой сыпи и уменьшит шрамы от них. Кофеин также помогает повысить выработку коллагена, что помогает повысить тонус кожи и сгладить следы от акне шрамов. Он помогает в борьбе с разными проблемами кожи.

Кофеин и хлорегеновые кислоты, содержащиеся в какао-бобах, уменьшат воспаление и помогут при экземе, акне и псориазе. Кроме того, кофейная гуща может помочь в борьбе с инфекциями кожи благодаря ее антимикробным свойствам.

Сочетание кофе и меда сотворит чудо с вашей кожей. Текстура кофейной гущи помогает скрабить, в то время как кофеин уменьшает отеки. Мед также очень ценится своими антибактериальными и увлажняющими свойствами. Если использовать его регулярно, ваша кожа станет сияющей и красивой.

Вам понадобится:

Тарелка;

Кофе;

Мед.

Что делать:

Насыпьте две ложки молотого кофе в тарелку;

Добавьте мед и тщательно все перемешайте;

У вас должна получиться тягучая масса;

Равномерно нанесите ее на лицо с помощью специальной ложечки или рукой;

Оставьте на лице на 20-25 минут;

Смойте теплой водой.

Совет:

После маски, можете нанести увлажняющий крем или масло Ши, как это сделала автор видео.

Такую маску легко делать дома, ведь она состоит из ингредиентов, которые легко найти на кухне почти каждой хозяйки. И все же хотим обратить ваше внимание, что компоненты этой маски могут вызвать аллергическую реакцию на коже, поэтому перед ее использованием лучше проконсультироваться с вашим врачом.

Кстати, недавно мы писали об " Интересный факт: что будет с организмом, если каждый день есть мед "

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