Как сделать полезную и омолаживающую медово-кофейную маску для лица: рассказывает фэшн-блогер

Это очень простая и действенная маска для вашего лица и зоны декольте из продуктов, которые можно найти у вас на кухне.
На своей странице в TikTok фэшн-блогер DaYa.CaRe поделилась рецептом домашней маски из меда и кофе. Кофеин – это источник серина, работающий как мощный антиоксидант для омоложения кожи. Такая маска поможет очистить лицо от угревой сыпи и уменьшит шрамы от них. Кофеин также помогает повысить выработку коллагена, что помогает повысить тонус кожи и сгладить следы от акне шрамов. Он помогает в борьбе с разными проблемами кожи.
Кофеин и хлорегеновые кислоты, содержащиеся в какао-бобах, уменьшат воспаление и помогут при экземе, акне и псориазе. Кроме того, кофейная гуща может помочь в борьбе с инфекциями кожи благодаря ее антимикробным свойствам.
Сочетание кофе и меда сотворит чудо с вашей кожей. Текстура кофейной гущи помогает скрабить, в то время как кофеин уменьшает отеки. Мед также очень ценится своими антибактериальными и увлажняющими свойствами. Если использовать его регулярно, ваша кожа станет сияющей и красивой.
Вам понадобится:
- Тарелка;
- Кофе;
- Мед.
Что делать:
- Насыпьте две ложки молотого кофе в тарелку;
- Добавьте мед и тщательно все перемешайте;
- У вас должна получиться тягучая масса;
- Равномерно нанесите ее на лицо с помощью специальной ложечки или рукой;
- Оставьте на лице на 20-25 минут;
- Смойте теплой водой.
Совет:
После маски, можете нанести увлажняющий крем или масло Ши, как это сделала автор видео.
@daya.care #dayayourfav #facemask #blackgirl ♬ Bandana — Fireboy DML & Asake
Такую маску легко делать дома, ведь она состоит из ингредиентов, которые легко найти на кухне почти каждой хозяйки. И все же хотим обратить ваше внимание, что компоненты этой маски могут вызвать аллергическую реакцию на коже, поэтому перед ее использованием лучше проконсультироваться с вашим врачом.
Кстати, недавно мы писали об " Интересный факт: что будет с организмом, если каждый день есть мед "
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